«Heute würde niemand mehr so mit Stuck umgehen»: Wie Restauratoren frühere Fehler korrigieren und der Kirche Herisau zu neuem Glanz verhelfen

«Das haben sie 1959 abgerissen – sehr lustvoll abgerissen.» Architektin Eva Keller steht vor der Dorfkirche im Zentrum Herisaus und zeigt auf eine Ecke des Kirchenparks. Dorthin, wo sich bis Ende der 1950er-Jahre ein Nebengebäude der Kirche befand – und wo nun wieder ein solches entstehen soll. Die Dorfkirche mit dem Kirchenpark wird bis Ende 2021 für rund 6,8 Millionen Franken saniert. Die Arbeiten sind in vollem Gange und im Zeitplan.

Im Innern der Kirche bietet sich ein ungewohnter Anblick. An den Wänden sind Gerüste aufgebaut, Plastiktrennwände verhindern Staubflug durch das gesamte Kirchenschiff, Scheinwerfer in allen Ecken sorgen für genügend Licht. An der Decke sind Stuckateure an der Arbeit.

Die Arbeiter fördern Zeugen längst vergangener Tage ans Licht. Irgendwann stossen sie auf die ursprüngliche Gestaltung der Stuckatur. Die dominierende Farbe? Weiss. Heute präsentiert sie sich in Grau und Ocker. Eva Keller möchte das jetzige Erscheinungsbild beibehalten, ganz gemäss ihres Konzepts:

«So viel wegnehmen wie nötig, erhalten was noch gut ist und überall dort etwas ergänzen, wo es unabdingbar ist.»

Kirche hat mehrere einschneidende Renovationen erfahren

2007 hatte sich die Herisauerin mit ihrem Architekturbüro Keller Hubacher Architekten gegen vier Mitbewerber durchgesetzt und hat seither etliche Stunden in die Planung investiert. Keller hat bereits Erfahrung in der Sanierung von Gotteshäusern. Von 2017 bis 2019 hat sie beispielsweise die Restauration der Kirche St.Mauritius Appenzell geleitet. Ebenso beruht das Pfarrhaus Hörli in Teufen auf ihren Plänen.

Die reformierte Kirche Herisau hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 1559 brannte das Gotteshaus in einer grossen Feuersbrunst aus. Es sollte 47 Jahre dauern, bis die Kirche 1606 wiederaufgebaut wurde. In den Jahren 1782 bis 1783 erfuhr die Dorfkirche eine durchgreifende Renovation im Rokokostil. In den Jahren 1906 und 1959 folgten zwei weitere einschneidende Renovationen, bei denen das gotische Rippengewölbe und die Stuckaturen des Österreichers Andreas Moosbrugger erhalten blieben.

Die ursprünglich in weiss gefertigten Stuckaturen des Österreichers Andreas Moosbrugger wurden bei früheren Renovationen farbig übermalt. Die heutigen Farben – weiss und ocker – sollen beibehalten werden. Bild: Benjamin Manser

«Heute würde niemand mehr so mit Stuck umgehen»

Bei der Kirchensanierung kommt immer wieder längst Vergessenes ans Licht. Bei den Stuckaturen stossen die Restauratoren irgendwann auf eine Schicht Ölfarbe. «Wir hatten davon keine Ahnung. Bei der vorigen Renovation wurde einfach über die alte Farbe drüber gestrichen. Heute würde kein Mensch mehr daran denken, so mit einem Stuck umzugehen», sagt Eva Keller. Immer wieder spricht die Architektin von Fehlentscheiden und Fehlinterpretationen aus heutiger Sicht. Eva Keller sagt:

«Es waren andere Zeiten. Sie haben es zu Beginn der 1900er- und Ende der 1950er-Jahre so gut gemacht, wie sie es für richtig gehalten haben und so gut sie es konnten. Sie haben es schlicht nicht besser gewusst.»

Einen Vorwurf dürfe man niemandem machen, so Keller. Teilweise kann sie die vergangenen Arbeiten nachvollziehen, anderes wiederum bleibt ihr rätselhaft. So etwa der Grund, warum die ehemaligen Bauherren im Jahr 1959 vor einige Kirchenfenster ein milchiges Glas gesetzt haben. «Vielleicht hatte es energetische Gründe, vielleicht ästhetische.» Die äusseren Milchglasfenster wurden bei der jetzigen Sanierung entfernt. «Sie waren unschön und erzeugten milchiges und diffuses Licht im Kircheninnern.»

Über Gerüste erreichen die Restauratoren alle Ecken des Gotteshauses. Die milchigen Vorfenster, welche für diffuses Licht im Innenraum der Kirche sorgten, wurden bereits entfernt. Bild: Benjamin Manser

Verwundert war Eva Keller auch, als die Holzbänke beim Altar entfernt wurden. Den Fuss der ersten von fünf Säulen ziert ein Ornament. «Wir hatten natürlich angenommen, dass die anderen ebenfalls ein solches Ornament haben. Später haben wir gemerkt, dass dem nicht so ist. Sie sind bei einer früheren Renovation entfernt worden.» Die Ornamente sollen künftig wieder alle fünf Säulen zieren.

Momentan eingerüstet, stachen bis anhin die fünf Säulen beim Altar sofort ins Auge. Eine der Säulen ziert ein Ornament. Die restlichen sollen entsprechend nachgerüstet werden. Bild: Benjamin Manser



Feuchtigkeit setzte der Kirche zu

Die Ölfarbe unter den Stuckaturen hat unter anderem dazu geführt, dass sich Kondenswasser an der Decke gebildet und dort Schäden hinterlassen hat. Mit ein Grund, warum die Kirchensanierung nötig geworden ist. Durch die unregelmässige Beheizung und Nutzung des Kirchenraums hat sich in den vergangenen Jahren Feuchtigkeit in den Wänden und an der Decke abgelagert. Insbesondere im Chorgewölbe und in den Bereichen über dem Kranzgesims liegt die barocke Deckputzschicht oft hohl oder sie zersetzt sich. Die Stuckaturen bröckeln ab.

Wie Eva Keller erklärt, sind diese Stuckarbeiten eine grosse Herausforderung. Die Architektin setzt auf Fachpersonal. Dieses reinigt die Stuckaturen sorgfältig und repariert die Risse. Tausende, wie Keller sagt. Ebenso werden die Wände gereinigt und erhalten an den unteren Enden ein Wandtäfer.

Eine der grossen Herausforderungen sind die Arbeiten an den Stuckaturen. Tausende von Rissen müssen ausgebessert und der Stuck gereinigt werden. Bild: Benjamin Manser

Die früheren Renovationen der Kirche stellen die Verantwortlichen immer wieder vor Herausforderungen. So wurde beispielsweise im Jahr 1959 bei der Emporenverschiebung um 1,8 Meter der Stützträger gekürzt und nicht mehr sachgerecht zusammengesetzt. Eva Keller sagt:

«Es hat sich gezeigt, dass die Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt wurden.»

Irgendwann wurde die Last zu gross und die Balken sind gebrochen. In den vergangenen Jahren musste die Decke teilweise mit provisorischen Stützen gesichert werden. Eine Gefahr für die Kirchgänger habe allerdings nie bestanden. Bei den jetzigen Sanierungsarbeiten werden die Holzträger beibehalten und mit Metall verstärkt.

Technik benötigt viel Platz

Vor die grössten Herausforderungen stellen die Verantwortlichen allerdings nicht der Stuck oder andere ästhetische oder statische Aspekte, sondern technische, wie etwa Licht und audiovisuelle Geräte. «Diese nehmen heute viel Platz ein und müssen gut integriert werden.»

Die technischen Aspekte wie Licht und audiovisuelle Geräte haben eine grosse Bedeutung und stellen zugleich eine Herausforderung dar. Bild: Benjamin Manser

Grundsätzlich präsentiert sich der Dachstuhl in einem soliden Zustand, so Eva Keller. Einzig eine neue und durchgehende Isolation wird noch angebracht.

Die augenscheinlichsten Veränderungen betreffen den Ersatz der Zwischenwand durch einen Windfang, den Bodenbelag und die Kirchenbänke. Die Anzahl Bankreihen wird sich von zwei auf vier erhöhen und sich so den drei Kirchentüren anpassen. Der jetzige Sandsteinboden wird durch einen neuen aus Teufner Sandstein ersetzt. «Der alte Boden war leider nicht mehr zu retten», so Eva Keller.

Die Zwischenwand bei den Eingangstüren wird durch einen Windfang ersetzt. Durch die Erhöhung der Bankreihen von heute zwei auf vier sollen sich diese besser an die drei Eingangstüren anpassen. Die Sanierungsarbeiten an der Dorfkirche dauern voraussichtlich bis Ende 2021. Der Zugang zur Dorfkirche ist untersagt. Bild: Benjamin Manser

Wehmütig wird sie, wenn sie an die Balustrade aus dem 18. Jahrhundert denkt, welche bei den Arbeiten 1959 herausgerissen wurde. «Sie hatte einen Anstrich ähnlich dem der Kanzel und des Taufsteins. Es war noch der erste ursprüngliche Anstrich », sagt Eva Keller. Sie habe alles versucht, um die Balustrade oder Teile davon wiederzufinden. «Leider ist gar nichts mehr übrig.» Eva Keller zeigt auf ein Schwarz-Weiss-Foto aus den Jahren nach der Kirchensanierung von 1906, das wie ein Mahnmal im Innern des Gotteshauses hängt.

«Bei der Planung habe ich mir immer die eine Frage gestellt: Wirfst Du nun auch Sachen weg, die die Bauherren in 50 Jahren noch brauchen könnten.»

Zurück zum Ursprünglichen und sich auf das Notwendige beschränken, so wird Eva Keller ihre Arbeiten fortführen. Einen Nachbau der ehemaligen Balustrade hat sie bereits in Auftrag gegeben.

Um die Arbeiten an den Stuckaturen ausführen zu können, wurde unter der Decke ein zweiter Boden eingelassen. Die Orgel ist zum Schutz hinter Spanplatten versteckt worden. Sie soll nach den Arbeiten an der Kirche im Jahr 2022 revidiert werden. Bild: Benjamin Manser

Soldatendenkmal wartet darauf, wieder platziert zu werden Auch im Kirchenpark laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Bereits wurde mit einer Baumfällung Platz für das künftige Nebengebäude geschaffen. Dieses war bis zuletzt umstritten. Wie Gemeinderat Max Eugster sagt, bietet es viele Vorteile. Das Nebengebäude soll künftig Platz bieten für kleinere weltliche Anlässe und soll damit die Kirche entlasten. Zudem dient es dereinst als Materiallager. Heute müssen die Verantwortlichen das Inventar teilweise im steilen und engen Kirchturm und an verschiedenen Aussenstellen lagern. Das Soldatendenkmal musste weichen und erhält nach den Arbeiten einen neuen «würdigen» Platz im Kirchenpark, wie Eugster sagt. Den Verantwortlichen von Kirche und Gemeinde war es wichtig, dass das Mahnmal zu Ehren der im Krieg gefallenen Appenzeller bestehen bleibt. «Es ist ein Projekt, das sehr viel mit Respekt zu tun hat – Respekt vor dem Denkmal an sich und Respekt vor dem, was damals alles passiert ist. Es hat einen schönen Platz verdient», so Eugster. Der Brunnen, auf dem das Denkmal während der vergangenen Jahre stand, wird nicht ersetzt. Stattdessen bekommt die Kirche einen breiteren Treppenzugang und der Kirchenpark wird mit einer familien- und behindertenfreundlichen Rampe erschlossen.