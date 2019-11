Herisauer Zwillingshäuser saniert Die Steinegg Stiftung hat zwei historische Mehrfamilienhäuser aufwendig erneuern lassen. Für die Handwerker war dieses Projekt eine Herausforderung.

Jesko Calderara

Die Cilanderhäuser wurden 1925 gebaut. Bild: CAL

Die 1925 gebauten Zwillingshäuser an der Cilanderstrasse sind bedeutende Zeitzeugnisse der Herisauer Industriegeschichte. Bis 2014 gehörten die im neoklassizistischen Stil erstellten Bauten der Firma Cilander. Früher wohnten darin Kaderangestellte des Textilunternehmens. Danach kaufte die Steinegg Stiftung die beiden Häuser. In den letzten Monaten wurden diese nun umfassend und nach denkmalpflegerischen Grundsätzen saniert. Projekte wie diese – dazu zählte auch die Restaurierung des Industriedenkmals «Schwarzes Haus» in Herisau – gehören unter anderem zum kulturellen Engagement der Steinegg Stiftung. «Damit wollen wir einen Beitrag zum Erhalt guter Bauten in der Gemeinde leisten», sagt Stiftungsratspräsident Stefan Sonderegger. Dies könne eine Signalwirkung auf andere Hauseigentümer haben, zumal es im Kanton und vor allem in Herisau viel alte Bausubstanz gebe.

Die beiden denkmalgeschützten Cilanderhäuser, deren Baupläne vom Herisauer Architekten Louis Lobeck stammten, umfassen vier Wohnungen. Sie sind gemäss Sonderegger in Ausserrhoden eine Seltenheit.

Die Bauleitung des Steinegg-Projekts lag bei Willi Roth aus Waldstatt. Er ist ein Fachmann für die Sanierung historischer Liegenschaften und hat bereits mehrere ähnliche Vorhaben realisiert. Die kantonale Denkmalpflege stand beratend zur Seite. Entscheidend war dabei die Wahl von geeigneten Handwerkern mit entsprechendem Flair für alte Bausubstanz. Zudem müssten diese ein Auge fürs Detail mitbringen, sagt Roth. Heute dagegen würden beim Bauen oftmals die Kosten im Vordergrund stehen.

Charakter der Gebäude bleibt erhalten

Die Substanz der Herrschaftshäuser war noch relativ gut. Dennoch wurden in den vergangenen Monaten verschiedene bauliche Massnahmen umgesetzt. So mussten die Dächer erneuert und die Aussenhülle mit neuen Anstrichen versehen werden. Darüber hinaus wurden im Innern einige Böden ersetzt, das Kellergeschoss aufgefrischt und die elektrischen Installationen angepasst.

Trotz allem ist beim Umbau der Charakter der rund 95-jährigen Häuser erhalten geblieben. Dazu wurden auch Details sowie Besonderheiten der Häuser beachtet, wie sich am Beispiel der Ziegel und Dachgauben zeigt. Aufgrund einer verbesserten Isolation kam das Dach höher zu liegen wie bis anhin. Damit unter den Gaubenfenstern wieder ein Streifen Schindelverschalung bleibt, sind die Fenster und Futter der Dachgauben nach oben versetzt worden. Speziell sind auch die Flachziegel der historischen Gebäude, vor allem jene für die Rundgauben. Weil sie konkave und konvexe Rundungen aufweisen, wurden sie von Hand hergestellt.

Projektleiter mit Freude an historischen Häusern

Auf all diese Details hat das fachmännische Auge von Willi Roth geachtet; in seinen Erklärungen schlägt die Freude und Begeisterung für die einzigartigen Herisauer Zwillingshäuser durch.