Herisau: Gewerbeschau Hema nur ohne Corona Einschränkungen

Herisauer Gewerbeschau Mehraufwand wegen 3G vermeiden: Hema findet nur ohne Coronaeinschränkungen statt Vom 22. bis 25. September 2022 soll die Herisauer Gewerbeschau Hema stattfinden. Dies aber nur, wenn bis dahin keine coronabedingten Einschränkungen mehr herrschen. Ramona Koller Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Die letzte Ausgabe der Herisauer Gewerbeschau Hema fand 2019 statt. Bild: APZ

Vor kurzem gab das Organisationskomitee der Herisauer Gewerbeschau Hema in einer Mitteilung bekannt, dass die nächste Hema 2022 stattfinden soll, sofern bis dahin keine coronabedingten Beschränkungen mehr gelten. Bei einer Durchführung solle sich diese im gleichen Rahmen wie bei den letzten beiden Ausgaben 2019 und 2016 bewegen. Das Organisationskomitee der Hema setzt sich jeweils aus Mitgliedern des Gewerbevereins zusammen und wird von Reto Knöpfel, Näf Service und Maschinen AG, und Roman Wäspi von der Wäspi Werbetechnik AG präsidiert.

Wieso hat man sich dafür entschieden, die Hema nur dann durchzuführen, wenn keine Einschränkungen durch Corona herrschen?

Reto Knöpfel, Co-Präsident des Hema-OK. Bild: PD

Reto Knöpfel: Wir haben das als OK gemeinsam mit dem Gewerbeverein entschieden. Der Mehraufwand, den beispielsweise eine 3G-Regelung bedeutet, ist nicht zu unterschätzen. Wir müssten das gesamte Gelände einzäunen und würden für vier Tage mindestens zwei Personen aus dem Sicherheitsbereich benötigen, welche die Zertifikate kontrollieren würden. Das bedeutet vor allem auch einen finanziellen Mehraufwand, welchen die Standbetreiberinnen und Standbetreiber zu spüren bekommen würden. Das wollen wir nicht.

Wie weit ist die Planung bereits fortgeschritten?

Wir sind aktuell dabei, grobe Budgets zu erstellen. Mitte bis Ende November sollen dann die ersten Verträge an die interessierten Standbetreiberinnen und Betreiber versendet werden können.

Es ist unklar, wie sich die Coronasituation entwickeln wird. Eine neue Variante könnte beispielsweise die Hoffnungen auf Aufhebung der Massnahmen rasch zunichtemachen. Fehlt so nicht die Planungssicherheit?

Ob die Messe durchgeführt werden kann, wurde auch bei den vergangenen Ausgaben jeweils im April entschieden. Wir werden das auch kommendes Jahr so handhaben. Dieses Mal hängt es neben der Anzahl an Ständen halt auch von den eventuellen Einschränkungen rund um Corona ab. Wir sind mit den Vorbereitungen auf dem gleichen Stand wie in anderen Jahren.

Wie gross ist das Interesse beim Herisauer Gewerbe, einen Stand zu betreiben?

Bisher konnte die angestrebte Anzahl Stände bei jeder Ausgabe erreicht werden. Teilweise gab es auch schon zu wenig Fläche, um allen Interessierten einen Stand zu ermöglichen. Erfahrungsgemäss kommen die meisten Anfragen eher gegen Ende der Anmeldefrist. Wir sind uns bewusst, was es bedeutet einen Messestand zu betreiben. Vor allem kleinere Unternehmen haben einen grossen personellen Mehraufwand zu bewältigen. Nichtsdestotrotz sind wir darauf angewiesen, dass wir so früh wie möglich wissen, wie viel Fläche wir für die Stände benötigen.

Herisauer Gewerbeschau Hema 2022 wird voraussichtlich die 28. Ausgabe der Hema stattfinden. Seit 2015 zeigt sich ein OK aus Gewerbevereinsmitgliedern verantwortlich für die Durchführung. Nach der ersten Gewerbeschau unter der Organisation des Gewerbevereins im Jahr 2016 wurde entschieden, einen dreijährigen Turnus einzuführen. Zuvor fand die Hema zuerst jedes und später jedes zweite Jahr statt. 2019 nutzten rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller die Möglichkeit, ihr Geschäft der Bevölkerung zu präsentieren. Der Eintritt ist jeweils gratis. (rak)

