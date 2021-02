Herisauer Ergänzungswahlen Keine Podien, kaum persönliche Kontakte: Wie Sandra Nater und Max Eugster in Coronazeiten Wahlkampf führen wollen Aufgrund der Coronamassnahmen müssen die Komitees der beiden Kandidierenden für das Gemeindepräsidium in Herisau stärker einen digitalen Wahlkampf führen. Dies hat aber auch Nachteile. Jesko Calderara 10.02.2021, 05.00 Uhr

Zwei bekannte Gesichter als Kandidierende, ein offener Wahlausgang und anstehende Grossprojekte wie die Neugestaltung des Obstmarkts, die noch zu reden geben könnten: Eigentlich wären die Voraussetzungen für einen spannenden Wahlkampf in Herisau dieses Mal besser denn je. Wäre da nicht die Coronakrise, welche das politische Leben zurzeit stark einschränkt.

Max Eugster ist Vizegemeindepräsident und steigt für die SP ins Rennen. Bild: PD

Dies spüren auch Sandra Nater (FDP) und Max Eugster (SP), die um das Gemeindepräsidium in der grössten Ausserrhoder Gemeinde kämpfen. «Die Planungen sind sehr stark durch die Pandemie beeinflusst», sagt Peter Federer. Der Präsident der SP Herisau leitet den Wahlkampf von Max Eugster. Ihr Kandidat bedaure es sehr, in Rahmen der Wahlvorbereitung kaum oder nur wenige Kontakte pflegen zu können, sagt Federer.

«Für ein Kennenlernen und die Meinungsbildung wären solch persönliche Begegnungen aber wichtig.»

FDP-Gemeinderätin Sandra Nater will die Nachfolge von Kurt Geser antreten. Bild: PD

Die Ersatzwahlen stehen am 11. April an. Weil unklar ist, was im März und April überhaupt möglich sein wird, ist eine Planung über mehrere Wochen hinweg zurzeit kaum möglich. Dazu kommt: Viele Parteien, Vereine und Verbände, bei denen sich Kandidierende jeweils vorstellen können, führen ihre Hauptversammlung schriftlich oder höchstens online durch. Grosse Einschränkungen gibt es auch bei Wahlveranstaltungen im öffentlichen Raum.

Entscheidend wird sein, was der Bundesrat für die Zeit ab März beschliessen wird.

SP plant Videokonferenzen mit der Wählerschaft

Es verwundert daher kaum, dass die sozialen Medien in Coronazeiten einen noch höheren Stellenwert erhalten als sonst. Die Website von Max Eugster ist bereits aufgeschaltet. Der SP-Gemeinderat erläutert besonders ausführlich seine Standpunkte zu den verschiedensten Themen – von der Umfahrung Herisau über das Sportzentrum bis zum Win-win-Markt.

Peter Federer ist Präsident der SP Herisau und Wahlkampfleiter von Max Eugster. Bild: PD

Die Sozialdemokraten gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie bieten Interessierten die Gelegenheit für einen Austausch mit Eugster auf Social-Media-Plattformen sowie für «Frage- und Kennenlernstunden» per Videokonferenzen.

Dieses Angebot richtet sich für eine allfällige Unterstützung des SP-Kandidaten auch an andere Parteien. Federer hat keine Befürchtungen, durch die stärkere Nutzung der digitalen Kanäle Teile der Bevölkerung auszuschliessen. Es sei aber die Herausforderung, dass immer mehr Kommunikationsmittel bespielt werde müssten, um die breite Bevölkerung erreichen zu können.

FDP setzten weiterhin auf die Printmedien

Einwohnerrat Michel Peter koordiniert den Wahlkampf der Freisinnigen. Bild: PD

Vor ähnlichen Fragestellungen wie die SP stehen auch die FDP und Sandra Nater. Der Einwohnerrat und Leiter des Wahlkomitees Michel Peter sagt:

«Wir können keine physischen Auftritte mit unserer Kandidatin planen.»

Zumindest bis Ende Februar sind solche untersagt, eine Verlängerung des Verbots ist wahrscheinlich. Für den Fall, dass es in nächster Zeit dennoch Lockerungen geben wird, müssen die Wahlstrategen in Szenarien denken. Vor allem aber zwingt sie Corona zur Digitalisierung. «Wir werden den analogen Wahlkampf mit einem digitalen ergänzen», sagt Peter.

Wie dieser genau aussehen wird, will er noch nicht verraten. Ideen sind innerhalb des FDP-Komitees aber vorhanden. Letztlich werde es eine Mischung aus digitalen und analogen Massnahmen geben, betont er. «Auf diese Weise versuchen wir, Wählerinnen und Wähler aus allen Altersklassen anzusprechen.» Darüber hinaus würden digitale Kommunikationsmittel ganz neue Möglichkeiten bieten, mit den Bürgern in Kontakt zu treten und innovativ aufzutreten.

Vorgesehen ist zudem der begrenzte Einsatz klassischer Instrumente über die Printmedien. Darüber hinaus soll die Website der FDP-Bewerberin für das Gemeindepräsidium in den nächsten Tagen aufgeschaltet werden.

Sandra Nater ist wie Max Eugster in Herisau bestens bekannt. Sich deswegen zurückzulehnen, kommt für die Freisinnigen allerdings nicht in Frage. So was könnte man unterschiedlich auslegen, sagt Peter. Die Wählerinnen und Wähler haben gemäss Peter ein Anrecht darauf zu erfahren, wie Nater als künftige Gemeindepräsidentin Herisau gestalten würde. Ausserdem gehe es darum, ein möglichst umfassendes Bild der vielseitigen Kandidatin aufzuzeigen.