Patrik Kobler will in den Herisauer Gemeinderat

Herisauer Ergänzungswahlen Gemeinderatskandidat Patrik Kobler: «Der Gewerbeverein ist der logische Partner für mich» Patrik Kobler stellt sich zur Wahl für den freigewordenen Gemeinderatssitz in Herisau am 22. August. Der ehemalige Redaktionsleiter der «Appenzeller Zeitung» war bis vor kurzem als Journalist für das «Regionaljournal» des SRF tätig und wagt nun den Schritt in die Selbstständigkeit. Interview: Ramona Koller 13.08.2021, 05.00 Uhr

Patrik Kobler bestreitet seinen Wahlkampf mit der Unterstützung des Gewerbevereins Herisau und der IG Sport. Bild: PD

Am 22. August wird in Herisau ein neues Mitglied für den Gemeinderat gewählt. Zur Wahl stellen sich Monika Baumberger (FDP), Stefanie Danner (parteilos) und Patrik Kobler (Gewerbe). Zu allen offenen Fragen nehmen sie im Rahmen einer Serie Stellung. Heute: Patrik Kobler.

Der Wahlkampf hat im Juni begonnen. Wie haben Sie ihn bisher erlebt?

Patrik Kobler: Man begegnet mir mit viel Wohlwollen. Ich schätze insbesondere Veranstaltungen, wo auch meine Mitkandidatinnen zugegen sind. So können sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein Bild von jedem von uns machen. Dass der Wahlkampf auf die Sommerferien fällt, ist allerdings etwas ungünstig. Auch, dass es keine Podien gibt und wir nur noch einmal mit einem Stand am Wochenmarkt präsent sein dürfen, schränkt mich etwas ein. Ich stelle mich den Herisauerinnen und Herisauern deshalb auf meiner Website und in den sozialen Medien mit Videos vor und hoffe, so ihre Stimme zu gewinnen.

Sie befinden sich aktuell im Aufbau Ihrer neu gegründeten Firma. Wieso kandidieren Sie gerade jetzt für den Gemeinderat?

Ich bin und war schon immer engagiert für unser Dorf unterwegs: als Pfadileiter, als Juniorentrainer und Vorstandsmitglied beim FC, als Initiant der IG Sport oder heute als Präsident des Fördervereins der Alten Stuhlfabrik. Geld hat dabei nie eine Rolle gespielt. Mit der IG Sport setze ich mich besonders für eine neue Dreifachsporthalle ein. Ich sehe im freigewordenen Sitz im Gemeinderat eine Chance, dieses und andere Projekte vorwärtszubringen. Finanziell gibt es für mich keinen Grund, Gemeinderat zu werden. Meine Frau arbeitet in einem 80-Prozent-Pensum und ich bin zu einem Grossteil Hausmann.

Wo sehen Sie Ihre Stärken gegenüber Ihren Gegnerinnen?

Ich bin hier aufgewachsen, verfolge seit Jahrzehnten die Politik, bin aktiv in den Vereinen und mit schulpflichtigen Kindern mittendrin im Dorfleben. Ausserdem bin ich über die Dorfgrenzen hinaus gut vernetzt und als Journalist kann ich mein Know-how in den Gemeinderat einbringen, um die oft bemängelte Kommunikation zu verbessern.

Mit Ihrem Geschäft sind Sie in der Medienbranche tätig. Dies könnte, je nach Projekten, zu Interessenkonflikten mit Ihrem allfälligen Mandat als Gemeinderat führen.

Eines möchte ich vorneweg sagen: Wenn ich gewählt werde, hat für mich die Tätigkeit als Gemeinderat oberste Priorität. Ich befürchte aber auch im Fall meiner Wahl keinen Interessenkonflikt. Aktuell bin ich hauptsächlich für eine Website für Aktivitäten mit Kindern tätig. Ich werde künftig nicht mehr als Journalist auftreten, sondern als PR-Redaktor. Bisher ist es ausserdem so, dass meine Aufträge eher von Kundinnen und Kunden ausserhalb der Gemeinde Herisau kommen.

Sie werden vom Gewerbeverein portiert. Den Schritt in die Selbstständigkeit haben Sie aber erst nach der Bekanntgabe Ihrer Kandidatur gemacht. Wieso also bezeichnen Sie sich als Gewerbler?

In meinen Jahren als Journalist, unter anderem bei dieser Zeitung, habe ich viele Leute aus dem Gewerbeverein kennen lernen dürfen. Die «Appenzeller Zeitung» war früher schon ein aktives Mitglied des Gewerbevereins und ich habe damals aus Gesprächen, aber auch durch meine journalistische Tätigkeit, vieles über das Gewerbe und die Bedürfnisse der Gewerblerinnen und Gewerbler erfahren dürfen. Jetzt bin ich Jungunternehmer und Mitglied im Gewerbeverein. Daher ist der Gewerbeverein der logische Partner für mich, umso mehr ich hier auch ohne Parteibuch politisieren kann. Im Aufruf einiger Parteivorsitzenden in dieser Zeitung wurde klar darauf hingewiesen, dass auch Kandidierende ohne Parteibuch willkommen sind.

Sie sind keiner Partei oder Fraktion angehörig. Wird sich das mit einer Wahl ändern?

Ich schätze am Gewerbeverein, dass er politisch neutral ist und seine Mitglieder unterschiedlichen Parteien angehören. Bei einer Wahl in den Gemeinderat würde ich mich höchstwahrscheinlich der gemeinsamen Fraktion von Gewerbe und PU anschliessen. Das ist auch der Wunsch des Gewerbevereins. Bis anhin habe ich keine Diskussionen in diese Richtung geführt.

Welche Bedürfnisse haben Gewerblerinnen und Gewerbler konkret in Herisau?

Zum einen ist es wichtig, dass kein Gewerbebauland umgezont wird – oder zumindest nicht ohne gleichwertigen Ersatz. Ich denke, das Gewerbe muss ausserdem bei Entscheidungsfindungen mehr miteinbezogen werden. Beispielsweise beim Obstmarkt. Für die umliegenden Gewerbebetriebe ist es wichtig zu wissen, ob und in welcher Menge Parkplätze bestehen bleiben, damit sie frühzeitig auf die Veränderungen reagieren können.

Sie machen immer wieder deutlich, dass Sie eine Dreifachturnhalle realisieren wollen. Dieses Projekt beschäftigt die Gemeinde schon länger und wurde bis anhin aus finanzpolitischen Gründen nicht umgesetzt. Wie wollen Sie den Bau und den Unterhalt finanzieren?

Ich denke dabei an einen Mix aus Privatinvestoren und Stiftungen, welche den Bau der Halle finanzieren sollen. Ähnlich wie beim Gründenmoos in St.Gallen. Den Unterhalt kann man unter anderem durch Mieten abdecken. Beispielsweise hat die Sportlerschule Appenzellerland bekanntgegeben, dass sie an einem Standort in Herisau interessiert ist. Ihre Schülerinnen und Schüler würden, neben Vereinen aus der Gemeinde und den umliegenden Dörfern, die Halle bestimmt gut nutzen.

Besteht für eine solche Halle wirklich ein Bedürfnis?

Auf jeden Fall. Nehmen wir als Beispiel Unihockey. Hier müssen Mädchen aufgrund fehlender Kapazitäten in der Dreifachsporthalle im Sportzentrum nach Appenzell ausweichen.

Im Gemeinderat würden Sie das Ressort «Technische Dienste» übernehmen. Inwiefern haben Sie sich damit bereits auseinandergesetzt?

Ich weiss beispielsweise, dass die Feuerwehr eine neue Autodrehleiter braucht. Das ist bestimmt ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen würde. Das Ressort ist, soviel ich weiss, gut aufgestellt. Man kann auf das Bestehende aufbauen und muss nicht alles neu erfinden. Schwerwiegende Probleme sind mir keine bekannt. In Gesprächen mit der Führung und den Mitarbeitenden würde ich aber bestimmt mehr erfahren.

Ihre politische Erfahrung beschränkt sich auf die Berichterstattung als Journalist. Dennoch bezeichnen Sie sich als Jungpolitiker – obwohl Sie 44 Jahre alt sind. Wie muss man das verstehen?

44 Jahre sind doch kein Alter! (lacht) Nein, ernsthaft. Ich berichte länger über den Herisauer Einwohnerrat, als die allermeisten Ratsmitglieder, ausser Peter Federer, überhaupt dabei sind. In 20 Jahren lernt man viel über politische Geschäfte.