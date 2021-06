«Vinum 33» an neuer Adresse in Herisau

Herisau «Vinum 33» an neuer Adresse: Die Weinbar hat in den «Steinbock» gezügelt Aus der Not wurde eine Tugend: Das beliebte Lokal hat nun einen grösseren Garten und spricht neue Gäste an. Karin Erni 14.06.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

André «Bubu» Hermann hat viel Zeit und Herzblut ins neue Lokal gesteckt. Bild: Karin Erni

Vor fünf Jahren hat André Hermann das Weinlokal Vinum 33 im Dorfzentrum von Herisau übernommen. Zuerst nebenberuflich, später wurde aus dem Hobby ein Haupterwerb. Weil es in der Liegenschaft an der Oberdorfstrasse immer wieder Probleme mit Lärmklagen gab, beschloss der Gastronom, ein neues Lokal zu suchen. Fündig wurde er beim Restaurant Steinbock an der Buchenstrasse, nahe der Chälblihalle. «Hier gibt es genügend Parkplätze und wir haben einen grossen Garten. Sogar Vinnie, der Hauskater, hat den Umzug mitgemacht und holt sich auch am neuen Ort gerne die Streicheleinheiten bei den Gästen ab», erzählt «Bubu», wie er von allen genannt wird, lachend.

Neue Gesichter, bewährtes Konzept

Der Wechsel habe besser geklappt, als zu erwarten war, sagt der Gastgeber zufrieden. «Die Stammgäste kommen weiterhin regelmässig. Zudem schauen immer wieder neue Gesichter von nah und fern herein. Das freut mich.» Als ehemaliger DJ legt er grossen Wert auf den richtigen Sound in seinem Lokal. «Hier gibt es Musik aus der guten alten Zeit der 80er- und 90er-Jahre.» Sie laufe aber nie so laut, dass Gespräche schwierig werden, sagt Bubu. «Die Leute sollen zusammenhöckeln und sich in gemütlicher Stimmung austauschen können und eine gute Zeit miteinander haben.» Offenbar hat er mit diesem Konzept den Nerv des Publikums getroffen, denn das Lokal wird oft bereits am späteren Nachmittag gut besucht. Bubu plant, vermehrt Anlässe mit Livemusik durchzuführen. Am Sonntag, 27. Juni, um 14 Uhr tritt der bekannte Bluesmusiker Andy Egert im Lokal auf.

«Steinbock» ist nicht wiederzuerkennen

Obwohl kleiner, wirkt das hübsch dekorierte Lokal weniger eng als früher. Die etwas heruntergekommene Wirtschaft zum Steinbock in eine zeitgemässe Weinbar zu verwandeln, habe einiges an Zeit und Muskelkraft erfordert, sagt Bubu. «Das alte Buffet musste herausgerissen und das ganze Interieur entsorgt werden.» Hermann hat für diese Arbeiten die Zeit des Lockdowns genutzt. Praktisch allein hat er danach das gesamte Inventar von der Oberdorfstrasse mit der Vespa transportiert. Bei einigen grossen Stücken haben ihm Stammgäste geholfen. Momentan ist die Bar an sieben Tagen die Woche geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten werden per Whatsapp-Status kommuniziert. Irgendwann wolle er wieder einen Ruhetag einlegen, sagt Bubu. «Ich muss aber noch herausfinden, welches der ideale Tag ist.»

Anlässe und Livekonzerte geplant

Das Weinangebot präsentiert sich gegenüber früher leicht gestrafft. «Ich hatte lange genug Zeit, herauszufinden, welche Weine die Leute wollen. Jetzt biete ich nur noch diese an», so der Gastronom. Für den kleinen oder grösseren Hunger können Snacks wie Nachos oder Toasts bestellt werden. Beliebt sind auch die Gamberetti und die frisch gebackene Pizza. Auch die beliebten Kochanlässe möchte Bubu bald wieder durchführen. «Im Sommer planen wir auch den einen oder anderen Grillplausch.» In der aktuellen Coronasituation ist der grosse Garten ideal. Das Holzhüttchen beinhaltet eine zweite Bar. Ein Zelt mit Heizpilz schützt die Gäste vor Wind und Regen. Im Winter werde das Zelt zu einer grosszügigen Raucherlounge, erklärt der Gastgeber. «Das Provisorium aus Zeltblachen will ich so bald wie möglich mit wertigeren Materialien ersetzen. Aber nach der langen Zeit ohne Einkommen muss ich mich zuerst um die Bar und die Gäste kümmern.»