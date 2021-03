Herisau Spital bietet ambulante Corona-Rehabilitation für Personen an, die immer noch an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung leiden Im Spital Herisau gibt es ein neues Angebot: Für Patientinnen und Patienten, die immer noch an der Folgen einer Corona-Erkrankung leiden, bietet die Physiotherapie neu eine ambulante Rehabilitation an. 15.03.2021, 09.27 Uhr

Das Rehabilitationsprogramm findet dreimal die Woche statt. Bild: Michel Canonica

(red) Die Physiotherapie im Spital Herisau bietet neu eine ambulante Rehabilitation für Patientinnen und Patienten an, die sich nach einer Corona-Erkrankung noch nicht vollständig erholt haben oder unter Langzeitfolgen leiden («Long-Covid»). Wie der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt, findet das Programm immer montags, mittwochs und freitags von 15 bis 16 Uhr mit einer Gruppengrösse von maximal fünf Personen statt.

Es beinhalte montags und freitags ein individuell angepasstes Kraft– und Ausdauertraining. Mittwochs liegt der Fokus auf Inputreferate zu verschiedenen Themen wie etwa der Umgang mit Atemnot, Trainingslehre, Müdigkeit, mit anschliessender Entspannung. Am Mittwoch gibt es gemäss Communiqué auch Zeit für Austausch und Fragen. Bevor mit der Rehabilitation gestartet wird, werde in einer Einzeltherapie das allgemeine Befinden erfasst und die körperliche Belastbarkeit getestet, damit das Training in der richtigen Intensität durchgeführt werden könne.

Bei Abschluss des Programms werden die Tests wiederholt, um den Fortschritt zu erfassen. Bei Bedarf etwa aufgrund unzureichender Steigerung der Leistungsfähigkeit könne mit Rücksprache des zuweisenden Arztes eine pneumologische Abklärung in Betracht gezogen werden. Für die Corona-Rehabilitation braucht es eine ambulante ärztliche Verordnung für die Physiotherapie, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Rehabilitation dauert je nach individuellem Zustand und Fortschritt drei bis neun Wochen. Der Start sei jederzeit möglich.