Herisau Ein erlebnisreicher Tag für Gross und Klein: So verlief die erste Viehschau im Appenzellerland nach der Coronapause Nach einer pandemiebedingten Pause durfte die Bauernfamilie Bodenmann aus Herisau wieder an der Viehschau teilnehmen. Es war ein grosser Tag für die ganze Familie. Karin Erni 21.09.2021, 16.59 Uhr



Die Bauernfamilie und die Sennen stärken sich für den langen Tag. Bild: Karin Erni

«Das Beste an der Viehschau ist die Mayonnaise», sagt die siebenjährige Sara strahlend und drückt kräftig auf die Tube, bis die Brotscheibe auf dem Teller dick mit der gelben Paste bedeckt ist. Es ist 8 Uhr und die Bauernfamilie Bodenmann aus Herisau sitzt am Frühstückstisch. Es gibt Fleischkäse aus dem Ofen. Die währschafte Kost hat einen besonderen Grund: Heute ist Viehschau und alle sind seit Stunden auf den Beinen. Es wird ein langer Tag und zum Essen bleibt nicht viel Zeit.

Die Familie Bodenmann und ihre Helfer machen sich auf den Weg Richtung Dorf. Bild: Karin Erni

Frühe Tagwache für die Bauernfamilie

Um 3.30 Uhr mussten die Kühe gefüttert und anschliessend gemolken werden. «An unserer Viehschau werden die Kühe wegen des Tierwohls nicht mit prallvollen Eutern gezeigt und daran halten sich alle Züchter», sagt Ueli Bodenmann und schiebt eine Ladung Heu über den Stallboden. «Kühe sind Gewohnheitstiere», sagt der Landwirt. «Sie wollen immer um dieselbe Zeit fressen.» Weil der Appetit der Vierbeiner zur frühen Stunde zu wünschen übrig lässt, schüttet Bodenmann einen Sack Kleie über das Heu. «Das fressen sie gerne und es stopft etwas.» Oft bekommen die Kühe von der Aufregung den «Pflütteri», und der ist der Schönheit abträglich.

Viehschau 2021 in Herisau. Video: Karin Erni

Die Kühe wurden schon am Vortag gewaschen. Nun werden sie nochmals sauber geputzt und Ueli Bodenmann kämmt mit einer Bürste die Schwanzhaare der Tiere. Derweil poliert Ehefrau Vroni zusammen mit Sohn Ueli die Hörner. Nicht alle Kühe mögen die Prozedur und manch eine schüttelt unwillig den Kopf. «Da muss man aufpassen, dass man die Finger nicht irgendwo einklemmt», sagt Vroni Bodenmann.

Vroni Bodenmann greift nochmals zur Bürste. Bild: Karin Erni

Viel Vorbereitungszeit

Im Stall auf dem Himmelisberg stehen 26 Kühe der Rasse Brown Swiss. Jede Kuh trägt einen Strick um die Hörner, mit dem sie später festgebunden werden kann. Auf einem kleinen laminierten Zettel stehen die Daten des Tieres. Bodenmann holt einen blauen Stift und beschriftet das Fell einiger Kühe mit den Buchstaben DL, das steht für Dauerleistung. «Es ist eines meiner Zuchtziele, dass die Tiere über einen längeren Zeitraum gesund bleiben und Milch geben.» Als alle Kühe geputzt und gestriegelt sind, werden sie auf die Weide gelassen. Vier der Tiere sind nicht beschriftet. Sie müssen heute im Stall bleiben, weil sie nicht ganz fit sind.

Die Kinder der Familie Bodenmann suchen die eigenen Kühe in der Menge. Bild: Karin Erni

Mit am Frühstückstisch sitzen fünf Männer im roten Brusttuch. Es sind Freunde der Familie und helfen, die Tiere sicher ins Dorf zu treiben. Die Sennen stärken sich mit Fleischkäse und Kaffee. Zum Schluss wird mit einem Glas Wein auf den besonderen Tag angestossen. Ueli Bodenmann verteilt einige Stumpen, dann ist es Zeit zum Aufbruch. Mit Schellenschütten und Zauren geht es zur Weide, wo die Kühe schon warten. Nach dem Zäuerli werden die Schellen den drei stärksten Kühen umgehängt. Der Tross setzt sich in Bewegung. Auf der Schwellbrunnerstrasse stehen einige Passanten und fotografieren. Manche Anwohner halten Getränke hinaus, doch zum Trinken bleibt dem Bauern und seinen Sennen nicht viel Zeit. Die Kühe marschieren schnurstracks Richtung Dorf, als ob sie wüssten, was dort los ist.

Die Jungzüchterinnen und -züchter zeigen ihre Tiere. Bild: Karin Erni

Um 10.30 Uhr kommt die grosse Stunde der Jungzüchter. Nadja, die Älteste darf ihr Kalb Brüni zeigen und etwas über das Tier erzählen. Der Drittklässler Ueli versucht derweil sein «Blüemli» im Zaum zu halten, das grösser ist als er selbst. Auch Chläus, das Kalb von Sara, springt übermütig durch den Ring reisst sie zu Boden. Zum Glück ist die Mutter in der Nähe und tröstet die Kleine. Alle Jungzüchter erhalten eine individuelle beschriftete Trinkflasche.

Hier werden die schönsten Euter vorgestellt. Bild: Karin Erni

Nach dem Mittagessen versammeln sich Bauern und Interessierte beim Ring, um der Preisverteilung beizuwohnen. Ueli Bodenmann als Präsident der Viehzuchtgemeinschaft Herisau übernimmt die Rolle des Platzspeakers. Nach knapp zwei Stunden sind die Preise verteilt und die rund 360 Tiere und ihre Besitzer machen sich wieder auf den Heimweg.

Die Siegerinnen der Viehschau Lebensleistung: Vigora von GG Meier Buchschachen (101'194 kg)

Tagessieg Original Braunvieh: Marika von Theo Ehrbar

Schöneuter 1. Laktation: 1. Winza von Peter Tobler; 2. Babuschka von Annelies Tanner; 3. Werda von Theo Ehrbar

Schöneuter 2. und 3. Laktation: 1. Helvetia von Peter Tobler; 2. Rehli von Peter Tobler; 3. Wisshorn von Theo Ehrbar

Schöneuter 4. und folgende Laktation: 1. Waldi von Köbi Frick; 2. Ramona von Theo Ehrbar; 3. Norina von Annelies Tanner

Betriebscup: 1. Rang Theo Ehrbar; 2. Rang Peter Tobler; 3. Rang Köbi Frick