Herisau Wechsel an der Spitze: Ralph Nessensohn führt den Gewerbeverein in die Zukunft Nach acht Jahren hat Aldo Carrera das Amt als Präsident des Gewerbevereins Herisau abgegeben. Sein junger Nachfolger startet mit einem gut gefüllten Rucksack. Karin Erni 16.03.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ralph Nessensohn, neuer Präsident des Gewerbevereins Herisau. Karin Erni

Der Gewerbeverein Herisau hat ein neues Gesicht: Am Montag wählten die Mitglieder den bisherigen Vizepräsidenten Ralph Nessensohn zum neuen Präsidenten. Er wird Nachfolger von Aldo Carrera, der das Amt während acht Jahren bekleidete. Der 34-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe:

«Wir haben einen aktiven und gut durchmischten Vorstand, der bereit ist, etwas zu bewegen.»

Er selbst gehört diesem Gremium seit sechs Jahren an und war während dieser Zeit für Projekte, Events und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Viel Zeit und Energie hat er in den Aufbau der neuen Hema investiert, die 2019 erfolgreich gestartet ist. «Dank dem tatkräftigen OK bleibt der Aufwand trotzdem überschaubar», windet Nessensohn dem Komitee ein Kränzchen. «Auch die Untergruppe der Detaillisten ist sehr aktiv und macht immer wieder mit publikumswirksamen Aktionen auf ihre Mitglieder aufmerksam.» Wer neuer Vizepräsident des Gewerbevereins wird, entscheidet sich an der ersten Vorstandssitzung.

Gewerbeverein macht von sich reden

«Ein Gewerbeverein ist nur etwas Wert, wenn er seinen Mitgliedern einen Nutzen bringt», ist Ralph Nessensohn überzeugt. «Sie müssen sehen, dass ihre Interessen vertreten und konkret etwas für sie unternommen wird.» Eine wichtige Aufgabe des Gewerbevereins Herisau sei es, die Stimmen seiner Mitglieder zu bündeln und die Anliegen beim kantonalen Gewerbeverband einzubringen, damit dieser bei der Regierung vorspreche, so Nessensohn.

«Gerade in der Lockdownzeit ist es besonders wichtig, die Bedürfnisse des Gewerbes vehement kundzutun.»

Für Überraschung sorgte auch das Engagement des Gewerbevereins Herisau in der Politik mit einer eigenen Wahlliste. Auch dies kam gut an: Seit den letzten Wahlen sind mehrere Mitglieder im Einwohnerrat, Gemeinderat und im Kantonsrat vertreten.

Ein weiterer vielbeachteter Erfolg des Gewerbevereins ist, dass in Herisau 30 Minuten gratis parkiert werden kann. Zu den Aufgaben des Vereins gehört auch, den Kontakt unter den Mitgliedern zu fördern. So findet jedes Jahr die Besichtigung eines Betriebes statt. Die Gastrobetriebe werden anlässlich eines kulinarischen Rundgangs besucht. An einem Bauanlass können sich die interessierten Mitglieder über anstehende Projekte informieren lassen.

Junger Firmenmitinhaber

Ralph Nessensohn ist in Hundwil aufgewachsen und aktuell in Herisau wohnhaft. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre mit BMS bei der Firma Huber+Suhner in Herisau. Danach studierte er berufsbegleitend Wirtschaft und schloss im Jahr 2012 mit dem Bachelor ab. Während des Studiums trat er in die Firma Näf Service und Maschinen AG ein. Er tat dies im Wissen, dass Inhaber Herbert Näf eine Nachfolgelösung für seinen Betrieb suchte. 2013 konnte Nessensohn sich mit drei weiteren Mitarbeitern an der Firma beteiligen. Als Mitglied der Geschäftsleitung des Betriebs mit 35 Mitarbeitern ist er für Verkauf und Marketing zuständig. Eine Aufgabe, die ihm liege und auch eine gewisse zeitliche Flexibilität gebe, so Nessensohn. «So ist es mir möglich, auch einmal unter dem Tag für den Gewerbeverein tätig zu sein.» Für Hobbys bleibt nicht viel Zeit. Geblieben ist die Mitgliedschaft im Hörnli-Schuppel Hundwil. Im Turnverein sei er schon länger nicht mehr aktiv. «Ich gebe diesen Frühling den Austritt.»