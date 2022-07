FDP gibt SVP Herisau beim Thema Gemeindeblatt Rückendeckung

Herisau Nach Kritik an Gemeindeblatt-Plänen des Gemeinderates: FDP gibt SVP Rückendeckung Die SVP Herisau kritisiert die Pläne des Herisauer Gemeinderats, eine Art Gemeindeblatt zu veröffentlichen. Die FDP steht Teilen des Projekts ebenfalls kritisch gegenüber. Die anderen Parteien sehen hingegen Vorteile im Vorgehen. Ramona Koller 21.07.2022, 17.00 Uhr

Das Projekt mit den Gemeindeseiten im Monatsmagazin «de Herisauer» erhält von den Herisauer Parteien und Fraktionen längst nicht nur Zustimmung. Bild: Felicitas Markoff

Dass sich in der Kommunikation zwischen der Gemeinde Herisau und den Bürgerinnen und Bürgern etwas ändern muss, ist bei den Ortsparteien unbestritten. Über das Vorgehen des Gemeinderates, ein Projekt mit dem kostenlosen Monatsmagazin «de Herisauer» zu lancieren, gehen die Meinungen hingegen auseinander. Die SVP äusserte sich bereits vergangene Woche kritisch dazu. Sie erhält nun teilweise Unterstützung von der FDP.

In einem zweijährigen Pilotprojekt stehen der Gemeinde monatlich vier bis acht Seiten für ihre Inhalte im Monatsmagazin zur Verfügung. «Als eine Art Ersatz für ein Gemeindeblatt», hielt Gemeindepräsident Max Eugster in der «Appenzeller Zeitung» fest.

Das Thema Gemeindeblatt wurde in Herisau bereits früher diskutiert. Ab dem Jahr 2000 erschien mit dem «Herisauer Bär» ein Mitteilungsblatt, das vom damaligen Appenzeller Medienhaus herausgegeben wurde. Weil die Publikation nicht kostendeckend war, hätte die Gemeinde einen jährlichen Beitrag von 140'000 Franken an ein offizielles Gemeindemitteilungsblatt leisten sollen. Nachdem die SVP das Referendum ergriffen hatte, wurde die Vorlage mit über 70 Prozent Nein-Stimmen 2003 deutlich abgelehnt. Der Verleger stellte daraufhin den «Herisauer Bär» ein. Eine Motion der SP zur Wiederbelebung des Informationsblatts im Jahr 2011 mündete in einer Stärkung der Gemeindewebsite.

FDP: Skeptisch gegenüber Auswahlverfahren

Barbara Rüst, Präsidentin FDP Herisau. Bild: PD

Die FDP Herisau unterstützt die Zielsetzung des Gemeinderats, die Kommunikation zu verstärken. Jedoch werfe das gewählte Vorgehen Fragen auf. Gibt es ein Medienkonzept mit definierten Zielen und einem Themenspeicher? Könnten die Inhalte nicht auch auf bestehenden Kanälen der Gemeinde publiziert werden? Ein grosses Fragezeichen setzt die FDP hinter die Wahl des Printkanals. Die zu erreichende Bevölkerung ist laut der Partei genau jene, die sich nicht mehr über Printmedien informiert. Die FDP Herisau bezweifelt, dass die Berichterstattung in einer Gratiszeitung der richtige Weg ist, um jene Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die sich fast ausschliesslich digital informieren. Ein Blick auf andere Gemeinden zeigt, dass es durchaus andere Kommunikationsinstrumente und Kanäle gibt: beispielsweise Gemeinde-Apps, thematische Websites mit Diskussionsforen oder die gezielte Nutzung von sozialen Medien – die heutige Website der Gemeinde würde diese Möglichkeiten bereits bieten.

Zudem kritisiert die FDP Herisau das Auswahlverfahren und fragt, wie sich «de Herisauer» für die Pilotphase qualifiziert hat. «Ein Ideenwettbewerb mit verschiedenen Kommunikationsunternehmen hätte bestimmt ein breites Spektrum an Instrumenten und Kanälen hervorgebracht», erklärt die Präsidentin der FDP Herisau, Barbara Rüst.

«100’000 Franken sind viel Geld! Vor allem, wenn man bedenkt, dass die gemeindeinterne Kommunikationsstelle erst am 1. Februar 2020 von 50 auf 80 Stellenprozente aufgestockt wurde», so Rüst weiter. Wenn mit dem Betrag das Ziel erreicht würde, die breite Bevölkerung besser zu erreichen, könne es eine plausible Investition sein. «Wenn damit aber einfach mehr Inhalte für jene Leute produziert werden, die ohnehin schon gut informiert sind, ist der Betrag nicht verantwortbar», sagt Rüst.

SP: Kritik der SVP ist befremdlich

Peter Federer, Präsident SP Herisau. Bild: PD

«Es ist beschämend für Herisau, dass die Gemeinde kein eigenes attraktives Gemeindeblatt oder Kommunikationsorgan auf die Beine stellen kann», sagt Peter Federer, Präsident der SP Herisau. Die Kritik der SVP sei befremdlich. «Alle Ideen wurden bisher immer wieder mit finanziellen Begründungen im Keime erstickt. Dabei war die SVP stets als Bremser an vorderster Front dabei», so Federer.

Auch in der aktuellen Diskussion äussert sich die SVP Herisau kritisch. Die Partei sieht in der Kooperation mit dem privaten Medienunternehmen eine direkte Subvention und hinterfragt die Legitimation derselben. Ausserdem rechnet man in der Partei mit zusätzlichen Kosten durch den Mehraufwand, der für die Gemeinde für die Gestaltung der bis zu acht Seiten pro Monat anfällt.

Die SVP bemängelte in ihrem Statement weiter, dass die sozialen Medien durch die Gemeinde nicht direkt genutzt werden. Dass die Gemeinde beispielsweise die Facebook-Gruppe «Du bisch vo Herisau, wenn ...» mit 5000 Mitgliedern nicht für die Verbreitung ihrer Informationen nutze, könne man bei der SVP Herisau nicht nachvollziehen.

In der Kommunikation könne man nicht nur auf einen Kanal setzen, hält Federer fest. «Neben Kurzmitteilungen braucht es auch Platz für vertiefte Artikel aus allen Lebensbereichen», bemerkt Federer und hält fest, dass gerade die Bewirtschaftung der sozialen Medien ressourcenintensiv sei. Zudem verändere sich das Verhältnis zwischen Publikum und Plattform stetig, weshalb die Information nur über eine Gruppe, beispielsweise «Du bisch vo Herisau, wenn ...», auf Facebook der Bevölkerung nicht gerecht werde.

Die Mitte: Wahlmanipulation auf Social Media

Stefan Ries, Präsident der Mitte Hinterland AR. Bild: PD

Ein anderes Problem bei der Kommunikation über die sozialen Medien sieht Stefan Ries, Parteipräsident der Mitte Hinterland AR: «Leider ist der Benutzer in der Regel gezwungen, seine persönlichen Daten preiszugeben, um überhaupt Zugang zu diesen Medien zu erhalten.» Ausserdem stünden die bekanntesten Dienste wie beispielsweise Facebook unter Verdacht, Wahlmanipulation passiv zuzulassen beziehungsweise sich aktiv einzumischen, sagt Ries und bezieht sich dabei auf Artikel aus dem «Tages-Anzeiger» und dem «The Guardian».

Dass die Gemeinde bei der Kommunikation zulegen kann, ist unbestritten. Die Mitte Hinterland AR begrüsse, dass der Gemeinderat dieses Thema aktiv angeht, und erachte den zweijährigen Versuch mit dem «de Herisauer» als eine gute Initiative. In der heutigen, hoch fragmentierten Medienlandschaft, in der die verbreitetste Tageszeitung gerade mal noch rund einen Viertel der Bevölkerung erreicht, sei es schwierig, eine geeignete Plattform zu finden.

EVP: Klare Zielsetzung gefordert

Mathias Steinhauer, Präsident der EVP AR. Bild: PD

Einer Pilotphase mit einer Leistungsvereinbarung mit dem «de Herisauer» steht auch die EVP positiv gegenüber. «Dieses Kommunikationsmittel wird als amtliches Organ in alle Haushaltungen verteilt und macht auch vor einem Reklame-Stopp-Kleber nicht Halt. Hier sind die Aussagen der SVP falsch», erklärt Mathias Steinhauer, Präsident der EVP AR.

Die SVP bemängelte, dass Printmedien trotz Grossauflagen und kostenloser Verteilung nicht alle Bevölkerungsschichten, beispielsweise wegen der Keine-Gratiszeitungen-Aufkleber erreichen würden. Von Seiten der Gemeinde wird aber festgehalten, dass «de Herisauer» als kostenfreies amtliches Publikationsorgan in alle Haushaltungen gelangt.

Die Partei fordert in diesem Zusammenhang eine saubere und ehrliche Evaluation mit bereits jetzt festgelegten Zielsetzungen. Die geforderte Ausrichtung auf Social Media betrachtet auch er als schwierig: «Es ist eine irrige Meinung, gute Social-Media-Arbeit sei gratis. Zudem ist das Niveau auf einigen Gruppen zum Teil bedenklich und eines amtlichen Publikationsorgans nicht würdig.»

Aus der Sicht der EVP fehlt ein ganzheitliches Kommunikationskonzept, welches Inhalte, Ziel- und Nutzergruppen sowie Kommunikationsmittel definiert. «Dieses Konzept könnte Klarheit schaffen und der Empörungskommunikation den Wind aus den Segeln nehmen», so Steinhauer.