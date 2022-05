Unbekannter will Fünfjährige zu sich nach Hause locken

Herisau Mit Welpen versucht ein Unbekannter, eine Fünfjährige zu sich nach Hause zu locken Ein unbekannter Mann soll am Montag in Herisau ein fünfjähriges Mädchen angesprochen haben. Unter dem Vorwand, er habe Welpen zu Hause, wollte er es zu sich nach Hause locken. Die Kantonspolizei Ausserrhoden ermittelt gegenwärtig. Selina Schmid 12.05.2022, 16.00 Uhr

Am Montag kam es auf dem Badiparkplatz in Herisau zu einem Vorfall. (Symbolbild) Bild: Keystone

Als am Montagnachmittag ein fünfjähriges Mädchen auf dem Badiparkplatz in Herisau spielte, wurde es von einem unbekannten Mann angesprochen. Er soll gesagt haben: «Hallo kleines, schönes Mädchen. Möchtest du zu mir nach Hause kommen? Ich habe Welpen zu Hause und möchte sie dir zeigen.» Der Mann habe das Mädchen an der Hand nehmen und sich mit ihm entfernen wollen. Glücklicherweise habe das Kind richtig reagiert und so Schlimmeres verhindert.