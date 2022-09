La Forchetta ist seit zehn Jahren im Gutenbergzentrum in Herisau

Herisau Mit neuen Ideen ins Jubiläumsjahr: Das «Ristorante La Forchetta» erweitert die Öffnungszeiten Das Einkaufszentrum Gutenberg in Herisau hat ein Problem: Mehrere Läden sind geschlossen. Der Wirt des Gastrobetriebs ergreift nun die Flucht nach vorn und öffnet während des Winterhalbjahrs auch am Abend. Karin Erni 26.09.2022, 11.49 Uhr

Alfonso Piazza in seinem Lokal im Gutenbergzentrum. Bild: Karin Erni

Vor zehn Jahren hat sich Alfonso Piazza im ehemaligen Restaurant Gutenberg, das sich im ersten Stock des gleichnamigen Herisauer Einkaufszentrums befindet, selbstständig gemacht. Mit seinem Ristorante La Forchetta, was auf Deutsch «Gabel» heisst, konnte sich der ehemalige «Molino»-Geschäftsführer schnell eine grosse Zahl Stammkunden schaffen. «Sie geniessen im angenehmen Ambiente original italienische Spezialitäten», so Piazza. «Viele Gäste kommen auch einfach zum Kaffee oder auf einen Apéro vorbei.» An Werktagen gibt es stets drei verschiedene Mittagsmenüs und ein frisches Take-away-Angebot. Das «La Forchetta» ist bekannt für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.