Porträt Max Eugster ganz privat: Ein ehemaliger Tänzer, der aus dem Negativen Kraft geschöpft hat Gemeindepräsidentkandidat Max Eugster ist in Herisau bekannt und beliebt. Seine Arbeit als Gemeinderat wird über die Parteigrenzen hinweg geschätzt. Privates weiss man allerdings wenig über den 59-jährigen SP-Politiker. Bei einem Besuch bei ihm zu Hause spricht Eugster über schwere Verluste in der Jugend, vergangene Hobbys und was ihn glücklich macht.

Alessia Pagani 03.04.2021, 05.00 Uhr

Bei Kaffee und Kuchen gibt Max Eugster Einblick in sein Privatleben und sagt, wie ihn seine Kindheit und Jugend geprägt hat. Alessia Pagani

Auf seinem Wahlplakat zeigt sich Max Eugster mit einem eher strengen und nachdenklichen Gesichtsausdruck. Die Türe zu seinem Zuhause öffnet der SP-Politiker und Kandidat fürs Gemeindepräsidium aber mit einem strahlenden Lächeln. Die Stimmung passt zu den gelben und orangefarbenen Wänden in seinem Haus in Schachen bei Herisau. «Wir wollten Farbe ins Haus bringen. Weiss ist nicht unser Ding», sagt Eugster. Er erzählt, wie er und seine Partnerin vor einigen Jahren an einem Samstag kurz vor Ladenschluss auf die Idee gekommen sind, die Wände zu streichen. «Wir haben am späten Nachmittag angefangen und waren erst um 5 Uhr morgens fertig. Die Wahl des Werkzeuges war nicht ideal», sagt er und lacht. Er, der Ressortleiter Bau, sagt über sich, dass er kein guter Heimwerker sei. Mittlerweile hat ein Herisauer Maler sein Werk überstrichen. Eugster ist zufrieden:

«Wenn das Licht hereinscheint, schaffen die Wandfarben eine wunderschöne Atmosphäre.»

Luft, Weite, Helligkeit, das sei ihm wichtig. Einer seiner Lieblingsplätze in seiner Wohngemeinde, in der er am 11. April zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt werden möchte, ist denn auch auf dem Nieschberg. «Zuoberst gibt es ein schönes Plätzli mit Weitsicht. Und da sieht man das ländliche, dörfliche und das städtische Herisau gut.»

Herausforderungen positiv anpacken

Dunkle Momente – auch diese kennt der 59-Jährige gut. Er musste früh auf eigenen Beinen stehen. Eugster war 18 Jahre alt und mitten im Abschluss seiner Lehre als kaufmännischer Angestellter in einem Herisauer Unternehmen, als seine Mutter nur 50-jährig verstarb. «Es war viel auf einmal», sagt Eugster. Er spricht von einer herausfordernden Zeit. Eine grosse Stütze waren ihm seine Tante, die älteren Brüder und andere nahe Menschen. Die Eltern hatten sich acht Jahre zuvor scheiden lassen. Der Vater zog ins Luzernische. Die Distanz erschwerte die Beziehung – bis der Kontakt schliesslich ganz abbrach.

«Es war eine Lebensschule, nach vorne zu schauen und das Beste aus Situationen zu machen.»

Für die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern in den 1970er-Jahren war ein solcher Familienentwurf nicht einfach. Dennoch begann sie mit 45 Jahren eine neue Berufsausbildung. «Im damaligen gesellschaftlichen Kontext war sie sehr fortschrittlich», sagt Eugster. Damals war ihm das nicht bewusst. Erst der Film «Die göttliche Ordnung» habe ihm dies vor Augen geführt. «Ich bin in einem offenen und positiven Umfeld aufgewachsen. Das prägt mich bis heute.» Es tue immer gut, auf «die andere Seite des Tisches zu sitzen», den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sie wertzuschätzen. «Wir sollten die Menschen nehmen, wie sie sind. Uns steht es nicht an, über andere zu urteilen», sagt er im Lauf des Gesprächs. Seine Mutter war ihm dabei Vorbild.

«Vorbilder sind gut, sie geben einem Leitplanken. Aber es ist wichtig, den eigenen Weg zu gehen.»

Eugster hadert denn auch nicht mit seinem Schicksal. Im Gegenteil, es schenkte ihm die Kraft, die er bis heute spürt. «Ich musste mich oft neu ausrichten. So bereitete mich das Leben früh auf Herausforderungen vor und lehrte mich, diese positiv anzupacken und vorwärtszugehen.» Eine Portion Bescheidenheit gab es ihm auch mit: «Ich hatte auch das Glück, immer wieder vom Leben gute Chancen zu erhalten.» So wollte er früh der Gesellschaft etwas zurückgeben, sei dies mit einem Engagement in Jugendvereinen und im Jugendhaus Herisau, wo er bereits als Leitungsmitglied erste Führungserfahrung sammelte. Er tut das bis heute auf vielfältige Art.

Während zweier Jahre Fernbeziehung geführt

Privat fand Max Eugster sein Glück 2003, als er seine heutige Lebenspartnerin kennenlernte. Sie arbeitete und wohnte zwischen Ulm und Augsburg, er war als Amtsleiter im Asylbereich in Ausserrhoden verwurzelt – jenem das Amt während Jahren immer wieder reorganisierte. Die beiden führten erst eine Fernbeziehung. «Wir wollten es zu Beginn langsam angehen.» Dies nicht zuletzt, weil seine Partnerin bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hatte. «Nach zwei Jahren kamen wir an den Punkt, an dem wir uns überlegen mussten, wie es weitergeht.» Seine Partnerin siedelte nach Herisau über und fasste schnell Fuss, arbeitete im Gesundheitswesen und bildete sich mehrfach weiter. Mittlerweile ist sie als Berufsschullehrerin in einer höheren Fachschule tätig. Heute spricht er von der Tochter und dem Sohn, erzählt stolz von ihren Werdegängen und ihrem Alltag. Die 29-jährige Tochter beendet gerade ihr Masterstudium in Architektur in Winterthur, der 25-jährige Sohn doktoriert in Berlin als Maschinenbauingenieur. An der Wand hängen ordentlich aufgereiht und gerahmt rund ein Dutzend Familienfotos. Eugster sagt:

«Für mich war es selbstverständlich, dass ich sie wie meine eigenen Kinder aufnehme.»

Regelmässig telefoniert er mit ihnen. «Wegen der Pandemie konnten wir uns die vergangenen Monate kaum sehen. Ich freue mich auf die Zeit danach.» Allgemein freut sich Eugster auf Lockerungen aus der Coronapandemie. «Ich will wieder raus und unter Leute. Und einfach mal wieder fein essen gehen. Der Kontakt zu den Mitmenschen und der Austausch fehlen mir zunehmend.»



Der Samstag ist für die Familie reserviert

Eugster geniesst die freie gemeinsame Zeit, unternimmt gerne zu zweit Velotouren oder Spaziergänge in der Umgebung. Früher hat er getanzt und auch Kurse gegeben. «Alles, von Latein bis Standard. Aber ich war nie Turniertänzer.» In den vergangenen Jahren verstaubten die Tanzschuhe im Schrank. «Ich wollte für die Familie da sein», sagt Max Eugster. Freizeit war in den vergangenen Jahren spärlich. Seine Arbeitswoche hat oft sechs Tage.

«Den Samstag halte ich aber immer frei.»

Wenn er Zeit findet, schaut Eugster auch gerne mal fern oder liest ein Buch. «Am liebsten etwas Witziges, Entspannendes wie Satire oder Comics, Biografien oder einen Roman mit historischem Hintergrund», so Eugster. Und welches Buch liegt derzeit auf seinem Nachttisch? «Im Moment mal wieder Don Camillo und Peppone», sagt er und schmunzelt.

Die Romane, die in einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1960er-Jahre in der Poebene spielen, handeln von den ewigen Sticheleien zwischen einem schlitzohrigen Priester und einem kommunistischen Bürgermeister. Zufall? Allenfalls absichtlich ein satirischer Blick auf das Leben des Oberhauptes einer Kommune? Er lässt es offen. Ein Lieblingsbuch hat Eugster nicht. «Ich muss schon beruflich viel lesen, das reicht dann.» Und wenn die Batterien einmal leer sind? «Das passiert selten», so Eugster. Es komme darauf an, welche Haltung man zur Arbeit habe. «Und ich schlafe jeweils schnell und gut.»

Max Eugster ist nicht für eine aufbrausende und laute Art bekannt, obwohl er auch Klartext sprechen kann. Er sei ein «ruhiger Mensch, der aber auch leben kann, ein überlegter Mensch». Manchmal wäre er gerne ein wenig spontaner. Und sonst? «Ich bin wunschlos glücklich», schiesst es aus ihm heraus, dann überlegt er eine Weile.

«Es ist wichtig, mit dem was man hat zufrieden zu sein und es geniessen zu können.»

Am dankbarsten sei er für all die Menschen, die ihn sein Leben lang, und vor allem auch in schwierigen Zeiten, begleitet und unterstützt haben, und die Chancen, die er erhalten habe.