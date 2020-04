Herisau: Kathrin Weber wird neue Geschäftsführerin des Sportzentrums Katrin Weber ersetzt Fredy Bechtiger als Abteilungsleiterin Sport der Gemeinde Herisau. Damit übernimmt sie die Führung des Sportzentrums. Jesko Calderara 06.04.2020, 11.48 Uhr

Kathrin Weber übernimmt die Leitung des Sportzentrums am 1. August. Bild: PD

Das Sportzentrum in Herisau bekommt eine Chefin. Der Gemeinderat hat die Nachfolgerin von Fredy Bechtiger gewählt. Neue Abteilungsleiterin Sport und damit Geschäftsführerin des Sportzentrums wird Kathrin Weber. Dies teilt die Gemeinde in einer Medienmitteilung mit. Die 48-Jährige hat langjährige Erfahrung in der Führung von Freizeit- und Sportanlagen, unter anderem bei den Sportanlagen Bergholz in Wil. Zudem besitzt sie grosses Knowhow im Bereich Tourismus und hat die Weiterbildung Leiterin Sportanlagen FH absolviert. Kathrin Weber wird ihre Stelle per 1. August antreten. Fredy Bechtiger geht auf Ende August in Pension.