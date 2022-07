Kafiwerk Herisau: Italienischer Kaffee und Gelateria

Herisau «Kafiwerk» Herisau: Hinter dem Migros-Neubau dreht sich alles um guten Kaffee und Glace Nun hat auch Herisau eine eigene Gelateria. Im angegliederten Geschäft werden zudem Kaffeemaschinen und -mühlen verkauft und repariert. Karin Erni Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Reto Knechtli und Nicole Allenspach vor dem neuen Lokal. Bild: Karin Erni

Ab Samstag ist Herisau um ein gastronomisches Angebot reicher: An diesem Tag öffnet das «Kafiwerk» an der Oberdorfstrasse direkt hinter dem Migros-Neubau erstmals seine Türen für das Publikum. Nicole Allenspach und Reto Knechtli haben sich mit dem hübschen Lokal den Traum vom eigenen Geschäft erfüllt.

Knechtli verkauft Kaffeemaschinen von Jura und Bezzera, Kaffeemühlen bekannter Hersteller und repariert Geräte aller Marken mit Ausnahme von Kapselmaschinen. «Die Kundinnen und Kunden können mit dem Auto hinter dem Haus direkt an die Werkstatt fahren und das Gerät auf ein Wägeli laden», sagt Knechtli. Viele Herisauer dürften ihn bereits kennen, war er doch zwölf Jahre mit einem ähnlichen Betrieb an der Alpsteinstrasse tätig. Nicole Allenspach ist für das zugehörige Bistro zuständig. Sie verfügt bereits über einige Erfahrung in der Gastronomie. «Ich liebe es, an der Front zu stehen, und habe gerne mit Menschen zu tun.»

Vitrine mit Glace aus der Region

Glaceliebhaber und -liebhaberinnen dürfen sich freuen: Zwölf besondere Sorten Glace warten in der Vitrine darauf, entdeckt zu werden. «Wir beziehen die Glace von einem Bauernhof im Thurgau», erklärt Allenspach.

«Auf dem Betrieb werden die Rohstoffe selbst angebaut oder aus der Region bezogen. Früchte und Beeren werden reif geerntet und sofort verarbeitet. Auf künstliche E-Nummern wird verzichtet.»

Doch nicht nur Beeren kommen ins Glace. Auch eine exklusive Mischung aus Löwenzahn und Nuss, eine Komposition aus Mandarine und Chili oder eine Schokoladenkreation «Kaiser Napoleon» stehen zur Auswahl. Nebst Milchglace sind auch vegane Varianten erhältlich. Für das passende Italia-Feeling wird in der warmen Jahreszeit auch die Terrasse bestuhlt. Aus der Vitrine können sich auch Passanten schnell mit einem kühlen Glace verpflegen.

Exklusiver Kaffee aus Italien

«Wir planen auch einen Znüni-Hit am Morgen», sagt Nicole Allenspach. Mittags will sie kleinere Speisen wie Ciabatta-Brote vom Grill anbieten. Den ganzen Tag über erhältlich sind hausgemachte Kuchen, welche die Partnerin von Reto Knechtli eigenhändig bäckt. Den Hauskaffee der Marke Caffè King hat Knechtli in der Toscana entdeckt und importiert ihn nun direkt von dort. Das «Kafiwerk» bietet aber auch andere feine Kaffeesorten an. Wer Lust auf ein Gläschen Wein hat, ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse. Die Gastgeber beziehen vom Weingut Fürstlich aus Rebstein je zwei Weiss- und Rotweine.

Das «Kafiwerk» ist Dienstag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 13 Uhr, am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Parkplätze in der Blauen Zone stehen direkt vor dem Lokal zur Verfügung.

