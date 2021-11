Ab Montag gibts den Booster - erneute Impfkampagne startet

Herisau «Ich will endlich meine Ruhe haben»: So startet die Impfwoche in Ausserrhoden Diese Woche startet schweizweit eine erneute Impfkampagne. Ebenso sind nun die Boosterimpfungen für über 65-Jährige verfügbar. Diese Zeitung hat im Impfzentrum in Herisau die Leute befragt. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 08.11.2021, 18.16 Uhr

Zum Start der Impfwoche ist es vor dem Impfzentrum noch leer. Bild: Elia Fagetti

Es ist ein normaler Herbsttag. Es ist kalt, die Luft schneidet ins Gesicht. Die Zahl der neuen Coronafälle wächst wieder an. Aus diesem Grund hat der Bund diese Woche zur nationalen Impfwoche erklärt. Ziel ist es, die Impfquote weiter zu erhöhen. Neu im Angebot ist die Boosterimpfung. Für Menschen über 65 Jahren wurde der Booster empfohlen, denn je älter man ist, desto weniger gut schützt eine Impfung. Wie bei der Grippe muss sie aufgefrischt werden. In Herisau steht am Montag jedoch vor dem Impfzentrum niemand Schlange, wie ein Augenschein vor Ort zeigt.

Ueli Sager leitet das Impfzentrum in Herisau. Bild: Elia Fagetti

«Wir wissen, dass mehr Patienten zu Stosszeiten kommen, also zwischen halb fünf und zirka sechs Uhr», sagt Ueli Sager, der das Impfzentrum in Herisau leitet. Er gibt Auskunft über die Situation am Boden. Er und sein Team arbeiten seit Beginn der Pandemie im Impfzentrum und sind ein gut eingespieltes Team. Es gebe immer wieder Herausforderungen, sagt Sager. Zu Beginn dieses Jahres hätten sie zu wenig Impfstoff gehabt, danach zu wenig Kapazitäten fürs Impfen. «Jetzt, wo alles steht, fehlen uns die Patienten», sagt Sager. So müssen sie immer wieder an Stellschrauben drehen, wie er sagt. Die Kapazität des Zentrums liege bei etwa 400 Personen pro Tag. Dies erreichen sie aber nicht. Angemeldet haben sich etwa 100 Personen für eine Impfung. Einen grossen Anstieg an Anmeldungen hätte es aber nicht gegeben, sagt Sager. Es gab mehr Anfragen für einen Termin, aber nicht überdurchschnittlich mehr. Ausserdem habe man immer die Wahl zwischen einer mRNA-Impfung und einer Vektor-Impfung.

«Ich will endlich meine Ruhe haben»

Aus Gründen der Sicherheit wird hier auf die Nennung von Nachnamen und Fotos verzichtet.

Nicole aus Waldstatt lässt sich heute impfen. Doch nicht wegen der Solidarität, sondern weil ihr die Einschränkungen nicht mehr passen. «Ich will wieder nach draussen», sagt sie. Für sie ist klar: die Jungen impfen sich hauptsächlich, weil sie wieder in die Ferien oder den Ausgang wollen. Nicole arbeitet in der Gastronomie und hat vieles miterlebt. Ihr reiche es. Sie möchte nicht immer über Corona sprechen und eine Impfung ist ein erster Schritt, dies nicht mehr tun zu müssen.

Es ist die allererste Impfung für Andri. Für ihn sei es gezwungenermassen, dass er sich nun impfen lasse. Der soziale Druck steige und er wolle auch mal wieder in ein Restaurant gehen. «Ich will endlich meine Ruhe haben», sagt er. Der Umgang zum Thema Corona sei für seinen Geschmack viel zu extrem geworden. Es gebe keinen Mittelweg mehr.

Ähnlich sieht es bei Peter und Ursula aus Hundwil aus. «Ich musste meinen Mann lange überzeugen, die Impfung zu machen», sagt Ursula. Ein Nachbar habe schlechten Einfluss genommen. «Er hat behauptet, die Impfung verändere unsere DNA», erklärt Ursula. Doch jetzt habe sie ihren Mann überzeugen können. Dieser nickt zustimmend. Ursula findet: «Als wir klein waren, haben wir uns auch gegen alles Mögliche geimpft. Wir leben noch.»

Akiko, ursprünglich aus Japan, lebt mit ihrem Mann in Herisau und kriegt heute die erste Impfung. Doch bevor es soweit ist, holt sie sich die Unterlagen dazu. Sie benötige etwas Hilfe mit dem Beamtendeutsch, wie sie sagt. Sie möchte zurück in ihre Heimat reisen und benötigt deswegen eine Impfung.

Die Teufner Maria und Hans hingegen befürworten die Impfung. Beide haben sich heute die Boosterimpfung geholt. «In erster Linie machen wir das für unsere Mitmenschen», sagen beide. Sie haben sich sofort angemeldet, als die Boosterimpfung angekündigt wurde. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist dies seit vergangenem Freitag möglich.

Kanton gibt Auskunft

Georg Amstutz ist Leiter des Kommunikationsdienstes des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Georg Amstutz, Leiter der Kommunikation des Kantons Appenzell Ausserrhoden, zufolge läuft es gut mit den Impfungen. Aber: «Appenzell Ausserrhoden wird nie Impfweltmeister.» In diese Richtung argumentierte auch Regierungsrat Yves Noël Balmer im Interview vom vergangenen Samstag in dieser Zeitung.

Um unnötiger Kritik vorzubeugen, erklärt Amstutz die Situation mit den 96 Millionen Franken, die für die Impfwoche vom Bund gesprochen wurden. «Das Geld ist dazu da, Massnahmen zu bezahlen. Dazu zählen kantonale wie bundesweite Massnahmen», erklärt er. Appenzell Ausserrhoden wurde kritisiert, weil sie weniger Geld beantragt haben.

Doch das Bild täusche. Der Bund zahle nur gewisse Ausgaben. Dazu zählen Kosten für Impfkampagne und Impfberatung. Auch mobile Impfzentren werden bezahlt, aber erst seit der Impfwoche. Das mobile Impfzentrum von Ausserrhoden war bis vor kurzem in Betrieb. «Hätten wir unser mobiles Angebot drei Monate später begonnen, hätte es der Bund bezahlt», sagt Amstutz. Ausserdem gebe es acht Kantone, die weniger Geld angefordert hätten als das Ausserrhoden, erklärt der Leiter der Kommunikation.

Weil die Impfwoche erst gestartet ist, kann Georg Amstutz noch keine genauen Zahlen liefern. Doch seit dem Anmeldebeginn für die Boosterimpfung haben sich zahlreiche Menschen über 65 Jahren angemeldet. Amstutz schreibt: Über beide Impfzentren (Herisau und Heiden) sind täglich ungefähr 200 Auffrischungsimpfungen geplant. Hinzu kommen Walk-in-Impfungen für «Boosterpatienten». Von den geplanten Impfterminen seien annähernd 70 Prozent Auffrischungsimpfungen. Bei den Walk-in-Impfungen seien bisher ungefähr zehn Prozent Auffrischungen. Dies seien aber nur Schätzzahlen nach viereinhalb Stunden. Der Rest sind Erst- oder Zweitimpfungen. Besonders gefragt sei der Vektor-Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson.