Wohnbaugenossenschaften Hemetli und Pro Herisau fusionieren

Herisau Grosse Zustimmung: Die beiden Wohnbaugenossenschaften Hemetli und Pro Herisau können fusionieren Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Wohnbaugenossenschaften Hemetli und Pro Herisau stimmen an ihren Generalversammlungen einer Fusion und der Übernahme und baulichen Aufwertung der beiden Wohnhäuser der Pro Herisau durch das Hemetli zu.

Diese beiden Mehrfamilienhäuser sollen nach der Absorptionsfusion mit der Wohnbaugenossenschaft Pro Herisau in den Besitz der Wohnbaugenossenschaft Hemetli übergehen. Bild: Ramona Koller

165 Stimmberechtigte folgten der Einladung der Wohnbaugenossenschaft Hemetli zur Generalversammlung im grossen Saal des Casinos in Herisau. Darunter auch Gemeindepräsident Max Eugster, der die Gemeinde als Genossenschafterin vertrat. Der Präsident der Verwaltung, Fredi Züst, führte durch die anderthalbstündige Generalversammlung. Begonnen wurde diese mit einer Schweigeminute für die sechs in den vergangenen zwei Jahren verstorbenen ehemaligen Mitglieder der Verwaltung, die gemeinsam 150 Jahre für die Wohnbaugenossenschaft tätig gewesen waren.

Fredi Züst, Präsident der Verwaltung der Wohnbaugenossenschaft Hemetli. Bild: PD

1112 Genossenschafterinnen und Genossenschafter gehören der Wohnbaugenossenschaft Hemetli an. Bei der Wohnbaugenossenschaft Pro Herisau sind es knapp 100. Während die Hemetli-Genossenschaft in verschiedenen Quartieren Wohnhäuser besitzt, beschränkt sich das Eigentum der WBG Pro Herisau auf zwei Mehrfamilienhäuser an der Saumstrasse mit 28 Wohnungen. Bei diesen Immobilien stehen Investitionen an, welche die WBG Pro Herisau alleine nicht stemmen könne. Die Hemetli-Genossenschaft soll darum mit der WBG Pro Herisau fusionieren.

Ernst Bischofberger, Vizepräsident der Hemetli-Verwaltung. Bild: PD

«Diese Familienwohnungen sollen nicht Spekulationen zum Opfer fallen», erklärt Präsident Fredi Züst. Mit zwei Enthaltungen stimmten die Anwesenden am Mittwoch dem Fusionsantrag zu, zur sichtlichen Freude der gesamten Verwaltung. Auch die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Wohnbaugenossenschaft Pro Herisau stimmten an ihrer Generalversammlung am Freitag klar für die Fusion. Diese kann somit umgesetzt werden.

Bereits vor der Abstimmung durch die Hemetli-Genossenschafter zeigte Ernst Bischofberger, Vizepräsident der Verwaltung der Wohnbaugenossenschaft Hemetli, auf, wie die Wohnungen aufgewertet werden sollen. So soll der ehemalige Kinderhort zwischen den beiden Mehrfamilienhäusern einer Tiefgarage weichen. Dazu würde die Gemeinde das darauf lastende Baurecht für 100'000 Franken an die Genossenschaft abtreten.

Da die Häuser über bis zu fünf Stockwerke verfügen, sollen die Gebäude ausserdem mit Aussenliften, die mit einer ansprechenden Holzfassade verkleidet werden, ausgerüstet werden. Die Wohnfläche soll durch eine Verschiebung der Balkone jeweils vier Quadratmeter gewinnen. Auch die Balkone sollen um drei auf neun Quadratmeter vergrössert werden. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter stimmten dem Kredit in der Höhe von 6,3 Millionen Franken mit einer Enthaltung zu. Züst und Bischofberger bekräftigten die Anwesenden darin, die richtige Entscheidung getroffen zu haben: «So eine Immobilie so günstig übernehmen zu können und dabei noch den Genossenschaftsgedanken zu bewahren, ist wirklich eine gute Sache.»

Für die Mieterinnen und Mieter der beiden Gebäude ergeben sich nach den erfolgten Umbauarbeiten, deren Umsetzung bereits im Oktober starten könnte, Mietzinserhöhungen im Rahmen von zehn bis 15 Prozent.

Hemetli rüstet sich für die Zukunft

Die Belassung des Zinssatzes für Genossenschaftskapital bei einem Prozent wurde mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen. Sowohl das Protokoll als auch der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung wurden ohne Gegenstimme und Enthaltung angenommen. Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Wohnbaugenossenschaft unter anderem Fotovoltaikanlagen auf den Dächern und E-Auto-Ladestationen in den Tiefgaragen ihrer Immobilien montiert.

Ernst Bischofberger, Vizeverwaltungsratspräsident, erklärte: «Wir verfügen nun auf allen Häusern, die sich dazu eignen, über Fotovoltaikanlagen. In diesen sieben Mehrfamilienhäusern haben wir Eigenverbrauchergesellschaften gegründet, über die der Strom direkt an die Mietwohnungen ausgegeben wird.» Auch Stromspeicher seien installiert worden. Insgesamt würde nun der Strom für rund 100 der 279 Wohnungen im Genossenschaftsbesitz über die eigenen Fotovoltaikanlagen produziert. «Wir sind für die Zukunft gerüstet», hielt Bischofberger fest.

Aus der Zukunft in die Vergangenheit führte anschliessend Hans Frischknecht mit einer Präsentation von Fotografien aus Herisau von vor über 100 Jahren. Bilder der Frohen Aussicht, des Eisfelds an der Kasernenstrasse und aus dem Dorfkern regten die Anwesenden dazu an, sich an längst Vergangenes zu erinnern. Auch die Geschichte des Bahnhofs, der früher im Dorfzentrum zu finden war und sich heute wieder im Wandel befindet, erzählte Frischknecht. Die nächste Versammlung der Wohnbaugenossenschaft Hemetli findet im April 2023 statt. Die Genossenschaft wird im kommenden Jahr auf ein 80-Jähriges Bestehen zurückblicken können.

