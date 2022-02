3. Generation übernimmt Fensterbaufirma Keller + Marquart Herisau

Herisau Interne Nachfolge geregelt: Dritte Generation übernimmt Familienbetrieb Nach gut 20 Jahren übergeben Irene und Ernst Hagmann die Leitung des Herisauer Fensterbaubetriebs Keller & Marquart AG ihrem Sohn Marco Hagmann. Karin Erni 01.02.2022, 12.00 Uhr

Marco Hagmann mit seinen Eltern Irene und Ernst. Bild: Karin Erni

Die Herisauer Fensterbaufirma Keller & Marquart AG besteht seit 1976. Im Jahr 2001 haben Irene und Ernst Hagmann den Betrieb von Leo und Erika Keller übernommen. Nun übergeben sie die operative Leitung des Unternehmens ihrem Sohn Marco. «Wir sind der Meinung, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist, ein wenig Verantwortung abzugeben. Weil er seine Sache wirklich gut macht, wollen wir nicht länger im Weg stehen», sagt Ernst Hagmann. Viele Entscheide würden auch künftig sicherlich gemeinsam beraten und danach gefällt. «Für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten soll klar sein, wer die Ansprechperson bei Keller & Marquart AG ist», ergänzt Marco Hagmann.

Der gelernte Schreiner hat sich zum Projektleiter weitergebildet und zusätzlich das Intensivstudium KMU an der Universität St.Gallen absolviert. «Ich habe auch Fachmessen besucht, um mich über Trends und neue technische Möglichkeiten zu informieren.» Durch seine Ausbildung könne er neue Inputs und Ideen in den Betrieb einbringen, ist er überzeugt. In den vergangenen Jahren hat der 30-Jährige bereits als Projektleiter Verkauf in der Firma gearbeitet. Unterstützt wird er von seiner Lebenspartnerin Sabrina und seiner Schwester Corinne Lämmler-Hagmann. Seine Schwester arbeitet derzeit im Teilpensum und wird von Zeit zu Zeit mehr Arbeiten in der Administration und im Personal von Irene Hagmann übernehmen.

Nähe zu Kunden wichtig

Die Firma Keller & Marquart AG befindet sich seit 1982 am heutigen Standort an der Alpsteinstrasse 16a in Herisau und beschäftigt rund zwölf Mitarbeitende. Sie seien räumlich an der Kapazitätsgrenze, räumt Ernst Hagmann ein. «Doch eine passende Geschäftsliegenschaft zu finden, ist nicht ganz einfach und fordert Investitionen, die wieder amortisiert werden müssen.»

Nebst der Qualität in der Fensterproduktion und der persönlichen Beratung werde von den Kunden insbesondere der Fensterservice von eigenen sowie Fremdmarken geschätzt, sind die Hagmanns überzeugt. «Denn nicht immer muss ein Fenster gleich ersetzt werden, wenn es mal klemmt.» Ersatzteile von der Eigenmarke seien auch nach vielen Jahren noch vorhanden, erklärt Ernst Hagmann. «Da die Fenster in der eigenen Produktion in Herisau hergestellt werden, kann sofort reagiert werden und Express Fensterteile gefertigt werden.»

Heimische Arbeitsplätze sichern

Eine Spezialität der Firma sind Kunststoff-Fenster mit vorgehängten Aluschalen. Diese können in unterschiedlichsten Farbvarianten ausgeführt werden. Etwas, was insbesondere Besitzer von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen schätzen. Auch im Bereich Haustüren bietet die Firma individuelle Lösungen. Die Coronapandemie mit den unterbrochenen Lieferketten und das Bewusstsein, einen Schweizer Arbeitsplatz zu erhalten, habe geholfen, dass sich Kundinnen und Kunden vermehrt für Schweizer Produkte entscheiden, hat Irene Hagmann festgestellt. «Und wir versuchen unsererseits, so viel wie möglich von einheimischen Lieferanten zu beziehen.» Überhaupt sei nebst der Qualität die Nähe zu den Kunden eines ihrer Erfolgsrezepte, so Hagmann. «Wir pflegen mit vielen von ihnen seit Jahren einen guten persönlichen Kontakt. Zudem engagieren wir uns im Vereinsleben und für die Öffentlichkeit.»

Für Irene und Ernst Hagmann ändert sich in nächster Zeit noch nicht allzu viel. Sie werden weiterhin aktiv im Betrieb mitarbeiten und bleiben im Verwaltungsrat.