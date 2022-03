Restaurant Glattmühle Herisau wird Generationenhaus

Herisau Grossfamilie statt Restaurant: In der «Glattmühle» hat es sich ausgewirtet Nach über 40 Jahren Wirtetätigkeit verabschieden sich Heidi und Köbi Siegwart Anfang April in den Ruhestand. Die grosse Liegenschaft haben sie verkauft. Etwas verbindet sie aber weiterhin mit der Örtlichkeit. Karin Erni 25.03.2022, 17.00 Uhr

Heidi und Köbi Siegwart, die langjährigen Wirtsleute der «Glattmühle» in Herisau. Karin Erni

Sie sind zwei Urgesteine der Herisauer Gastronomieszene: Über 40 Jahre lang haben Heidi und Köbi Siegwart im Dorf gewirtet, die letzten 28 Jahre im Restaurant Glattmühle. Nun konnten sie einen Käufer für die grosse Liegenschaft finden und gehen in die verdiente Pension. Die «Glattmühle» wird allerdings nicht mehr als Restaurant weitergeführt, sondern wird ein Wohnhaus für eine Drei-Generationen-Familie. «Für eine Restaurantliegenschaft erhält man von der Bank heute kaum noch eine Hypothek, darum gehen so viele Betriebe ein», sagt die Wirtin konsterniert.

«Das Haus war viel zu gross für zwei Leute. Früher habe ich noch Zimmer vermietet. Irgendwann ist mir das zu umständlich geworden.»

Nun freuen sich die beiden Frischpensionierten, bald eine schöne Wohnung in der Scheibe, oberhalb des Dorfzentrums, beziehen zu können. Langweilig werde es ihr dort nicht, sagt Heidi Siegwart. «Wir behalten das Land bei der ‹Glattmühle› und ich bleibe weiterhin Hobbybäuerin mit meinen Alpakas und Ziegen.» Letztere würden dereinst wohl die Nachfolger der Liegenschaft übernehmen.

Ein Buch voller Geschichten

Für Heidi und Köbi Siegwart begann das Wirteleben 1981 in der «Frohen Aussicht» an der Saumstrasse, danach wechselten sie in die «Senke». «Ich könnte ein Buch schreiben über meine Zeit als Wirtin», sagt Heidi Siegwart und lacht.

«So viele Leute sind bei mir ein und aus gegangen, so viele Geschichten sind passiert.»

Sie kramt in einer Schublade, welche sich als wahres Archiv entpuppt. «Ich bin eine Sammeltante. Alles wird aufgeschrieben und aufbewahrt. Plötzlich kommt jemand und behauptet irgendwas, dann kann ich beweisen, wie es war.» Sie holt ein gutes Dutzend Zeitungsartikel heraus und staunt selbst, was so alles geschrieben wurde: «Die ‹Glattmühle› stand drei Jahre leer und hätte zu einer Asylbewerberunterkunft werden sollen.» Die Liegenschaft befand sich damals im Vermögen der Ausserrhoder Kantonalbank. «Dank dem späteren Bundesrat Hans-Rudolf Merz konnten wir sie 1993 kaufen», sagt Heidi Siegwart und zeigt ein Bild mit dem Magistraten, als er zu Gast in der «Glattmühle» war. Köbi Siegwart ergänzt:

«Bei uns verkehrten alle, von reich bis arm und Leute aus allen Berufsgruppen.»

Heidi Siegwart blättert weiter in ihrem dicken Erinnerungsbuch und stellt erfreut fest: «Eine CD-Taufe der Herisauer Spatzen hat auch mal bei uns stattgefunden. Stixi und Sonja sorgten für Unterhaltung. Sänger Salvo hat mir ein Autogramm geschenkt.» Gerne erinnern sich die beiden Wirtsleute auch an die Jazz-Matineen, die während mehrerer Jahre im Garten stattgefunden haben. «Es war wie ein Wunder, wir hatten immer Glück mit dem Wetter.»

Das Kochen selbst beigebracht

Viele Gäste kamen wegen der guten Küche in die «Glattmühle». Heidi Siegwart stand immer selbst am Herd. «Ich bin keine gelernte Köchin. Aber es hat mich immer interessiert und ich habe meiner Mutter gern über die Schulter geschaut.» Viele Gäste seien wegen der Leberli gekommen, so die Wirtin.

«Auch jetzt laufen sie wie verrückt – alle wollen sie noch ein letztes Mal essen.»

Unzählige Anlässe und Feste seien in der «Glattmühle» gefeiert worden, erinnern sich die beiden. «Wir waren bis in den Thurgau hinunter bekannt.» Besonders gern denken sie sich an Köbis 70. Geburtstag zurück. «Das war ein wunderschöner Abend, alle Freunde kamen und haben mit uns gefeiert.»

Zu den weniger schönen Ereignissen in der «Glattmühle» habe die Überschwemmung durch die Glatt im Sommer 2011 gehört, erzählen die Wirtsleute. «Der Schaden am Gebäude und der Einrichtung war gross. Aber wir haben glücklicherweise Hilfe von unseren Stammgästen erhalten. Sie haben uns bei den Aufräumarbeiten viel geholfen.» An dieser Stelle möchte sich das Wirtepaar bei allen Freunden und Kollegen bedanken, die ihnen in all den Jahren stets die Treue gehalten haben.

Vom 20. bis 22. April veranstalten Heidi und Köbi Siegwart einen Ausverkauf des Restaurantinventars: «Möbel, Gläser, Geschirr – alles muss weg.»