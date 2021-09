Herisauer Gemeindepräsident zieht nach 100 Tagen im Amt Bilanz

Herisau Gemeindepräsident Max Eugster nach 100 Tagen im Amt: «Das Leben wird wieder möglich – tragen wir ihm Sorge» Der Herisauer Gemeindepräsident Max Eugster nähert sich seinem einhundertsten Tag im Amt. Was den SP-Politiker in den letzten Monaten bewegt hat und was als Nächstes ansteht, erzählt er im Interview. Ramona Koller Jetzt kommentieren 01.09.2021, 05.00 Uhr

Max Eugster nähert sich seinem einhundertsten Tag im Amt als Herisauer Gemeindepräsident. Bild: Archiv

Wie haben Sie den Start als Gemeindepräsident erlebt?

Max Eugster: «Es gibt viel zu tun. Packen wir's an», war schon immer meine Devise. Diese gilt natürlich auch weiterhin. Ich wurde von der Verwaltung sehr gut aufgenommen und bin daher gut gestartet. Viele Gegebenheiten und vor allem auch Personen kannte ich schon aus meiner Zeit als Gemeinderat. Dies hat mir den Einstieg sicher erleichtert. Ich konnte so ankommen und mich erst einmal einrichten.

Was konnten Sie bis jetzt bewirken?

Neben der schnellen Aufnahme der anstehenden vielfältigen Arbeit und zahlreichen Besprechungen konnte ich bestehende Kontakte intensivieren und neue knüpfen. Aber auch mit anderen Gemeinden im Kanton und mit den Städten Gossau und St.Gallen sowie der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee konnte ich mich bereits vernetzen. Wichtig sind mir aber auch direkte Kontakte mit Einwohnerinnen und Einwohnern.

Mit welchen Projekten waren Sie bisher beschäftigt?

Da wäre zum Beispiel das Gemeindesportanlagenkonzept GESAK. Zudem prüfen wir eine Optimierung und Verbesserung des Angebots im Sportzentrum und beziehen die Gastronomie mit ein, weswegen wir auch die Pacht neu ausgeschrieben haben. Die Verhandlungen über die Grundstücksverkäufe beim Gewerbegebiet Nordhalden werden nun konkret; ich konnte nahtlos in das Projekt einsteigen. Natürlich beschäftige ich mich auch stark mit den Gemeindefinanzen. Die Finanzplanung 2023 bis 2025 sowie der Voranschlag für 2022 sind zwei Projekte, die sehr wichtig sind.

Wie deutlich bemerkt man den Einfluss der Pandemie auf die Finanzen? Lässt sich eine Steuererhöhung verhindern?

Das ist etwas wie Kaffeesatzlesen, gewinnt aber an Kontur. Die Pandemie hat 2020 einen spürbaren Steuereinbruch verursacht. Wir beobachten die Gemeinderechnung als Ganzes, aber auch die Steuereinnahmen regelmässig und sehr aufmerksam. Das laufende Jahr verläuft hier bisher klar positiver als das letzte. Selbstverständlich möchte ich mit dem Gemeinderat eine Steuererhöhung möglichst vermeiden.

Inwiefern schränkte Sie Corona bisher ein?

Natürlich gibt die aktuelle Situation Rahmenbedingungen vor, die es einzuhalten gilt. In den vergangenen Monaten war es verhältnismässig aber eher ruhig um Corona. Der Nachholbedarf an Veranstaltungen hingegen war gross. Ich schätze es, Anlässe wie das Badi-Fäscht, den Tag der offenen Tür im Schulhaus Rosenau oder das Jubiläum von «Kultur is Dorf» als Gemeindepräsident besuchen zu dürfen und zu sehen, wie unser Dorf lebt. Die Teilnahme an Festivitäten, wie an hohen Geburtstagen oder Hochzeitsjubiläen, betrachte ich als eine wichtige Art der Wertschätzung.

Während die Teilnahme der Bevölkerung an Festivitäten zufriedenstellend ist, kann man das von jener an Abstimmungen und Wahlen nicht behaupten. Wie könnte man die Stimmbeteiligung erhöhen?

Nach meiner Erfahrung gibt es Unterschiede, ob an den Abstimmungssonntagen nur kommunale oder auch kantonale oder gar nationale Vorlagen an die Urne kommen. Die Stimmbeteiligung ist dann deutlich höher. Als Gemeinde können und wollen wir nur beschränkt Einfluss nehmen. Die Gemeinde kann Beiträge dazu leisten, die Identifikation und Partizipation zu erhöhen. Den Hauptteil der Verantwortung tragen hier aber die Parteien.

Verlieren diese nicht an Bedeutung? Erst kürzlich wurde eine parteilose Neupolitikerin anstelle von jemandem mit Parteizugehörigkeit in den Gemeinderat gewählt.

Parteien braucht es in Herisau auf jeden Fall. Sie sollen beispielsweise die Bevölkerung repräsentativ im Einwohnerrat gegenüber dem Gemeinderat vertreten. In die Exekutive werden hingegen eher Personen gewählt und nicht Parteien. Die Bevölkerung zeigte bei dieser Wahl Offenheit für etwas Neues und gibt einer jungen Person die Chance, ihre Eigenschaften im Gemeinderat einzubringen und mitzuwirken. Wir haben nach wie vor ein breit abgestütztes Gremium, in dem sämtliche Parteien vertreten sind.

Bereits bei Ihrer Wahl stand die Person und nicht die Parteizugehörigkeit im Vordergrund. Spürt man trotzdem, dass nun ein SP-Politiker an der politischen Spitze Herisaus ist?

Sagen Sie es mir! (lacht) Das müssen andere beurteilen. Ich denke, die Identifikation mit einer Partei entsteht aus der persönlichen Grundhaltung. Mir sind Werte wie Leistungsbereitschaft, Schonung von Ressourcen, Wertschätzung, Fairness im Umgang und persönliche Kontakte als Person, aber auch als SP-Politiker wichtig. Insofern ist es schwierig zu sagen, wo meine Persönlichkeit aufhört und der SP-Politiker anfängt.

Sie wirken Seite an Seite mit Sandra Nater (FDP), die im Frühling gegen Sie angetreten ist und die Wahl verlor. Wie ist die Zusammenarbeit mit Ihrer Vizepräsidentin?

Wir haben vor und nach den Wahlen das Gespräch über unsere Kandidaturen geführt. Wir waren und sind auch heute ein gutes Team und ich schätze sie als Mitglied des Gemeinderats und als Vizepräsidentin sehr. Da Sandra Nater das Ressort Hochbau übernommen hat, haben wir ausserdem viel miteinander zu tun. Die Zusammenarbeit ist entspannt und ausgezeichnet.

Als Gemeinderat betrug Ihr Pensum 30 Prozent. Als Gemeindepräsident sind Sie zu 100 Prozent Politiker. Wie haben Sie diesen Wechsel erlebt?

Glücklicherweise konnte zeitnah eine Nachfolgeregelung für meine Anstellung als Asylkoordinator beim Kanton gefunden werden. Hätte diese Übergangs- und Einarbeitungszeit länger gedauert, hätte sich auch die Einarbeitung in das Gemeindepräsidium mehr verzögert. Viele interne Abläufe in der Verwaltung kannte ich bereits aus meiner Zeit als Gemeinderat. Es freut mich, dass ich vom ganzen Team sehr gut aufgenommen wurde.

Werden Sie als Gemeindepräsident, insbesondere vom Volk, anders behandelt?

Mein Bekanntheitsgrad ist nochmals gestiegen. Ich werde aus sehr breiten Kreisen angesprochen. Meist sind die Gesprächsthemen positiver Natur. Ich bin aber auch offen für konstruktive Kritik und schätze es, offene Gespräche mit Leuten aus der Bevölkerung und der Verwaltung zu führen.

Inwiefern hat sich Ihre Rolle bei wichtigen Projekten verändert?

Der Gemeinderat hat bei einigen Bauprojekten, die einen grossen Aufwand und eine hohe Komplexität mit sich bringen, beschlossen, dass diese beim Gemeindepräsidium bleiben. Die nahe Zusammenarbeit mit Ressortchefin Sandra Nater ist aber eine Selbstverständlichkeit. Es handelt sich beispielsweise um den Casinopark, die Ortsplanungsrevision oder die Bahnhofsentwicklung. Bei Letzterer bin ich als Gemeindepräsident noch direkter beteiligt, da ich neu auch die Projektsteuerung für die Arealentwicklung präsidiere.

Welche weiteren Projekte wollen Sie in nächster Zeit vorantreiben?

Ich mache mir konkrete Gedanken zur Zentrumsentwicklung. Beispielsweise überlegen wir intern, wie man die Wiedereröffnungen von Migros und Coop positiv nutzen könnte. Dazu werden Gespräche mit dem Gewerbe und der Stiftung Dorfbild geführt. Auch die Legislaturplanung und erste Verkäufe im Gewerbegebiet Nordhalden stehen an. Der Bahnhof wird die Gemeinde in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Nicht zuletzt sind wir auch dabei, Schlüsse aus der Umfrage zum GESAK zu ziehen und das Angebot des Sportzentrums anzupassen.

Rechnen Sie mit grossen Einbussen beim Sportzentrum?

Wir haben ein Jahr mit Schliessungen hinter uns und sind sehr bestrebt, das Sportzentrum im Rahmen des Vertretbaren und Möglichen offen zu halten. Das Sportzentrum als Publikumsinstitution trägt in der jetzigen Situation eine grosse Verantwortung. Wegen der Schliessungen gibt es Ertragsverluste – das ist klar. Wir sparen aber auch bei den Betriebskosten. Wir sind nach wie vor unter den Zahlen, welche vor der Pandemie geschrieben wurden.

Welche Projekte würden in einer prekären finanziellen Situation als erste verschoben oder allenfalls sogar gestrichen werden?

Da möchte ich dem Gemeinderat nicht vorgreifen. Wir befinden uns mitten in der Erarbeitung des Voranschlages 2022 und der Finanzplanung für die nächsten Jahre. Die Bevölkerung darf aber davon ausgehen, dass wir sehr bemüht sind, das wirklich Nötige vom Wünschbaren zu trennen.

Gibt es etwas, was Ihnen aktuell besonders auf dem Herzen liegt?

Am Wochenende vor einer Woche wurden die Einweihung der Räume im Schulhaus Rosenau, das 40-jährige Jubiläum von «Kultur is Dorf» und das 61-jährige Jubiläum der Badi Herisau gefeiert. Ich freue mich, normaleres Leben wird wieder möglich. Nun gilt es, aufeinander Rücksicht zu nehmen und alles dafür zu tun, dass dieses Leben auch künftig mit möglichst wenigen Einschränkungen möglich ist.