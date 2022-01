Benötigte Unterschriften für Initiativen sollen verdoppelt werden

Herisau Für Referenden und Initiativen: Kommission fordert die Verdopplung der benötigten Unterschriften – ein Herisauer ist empört darüber Im Rahmen der Revision der Gemeindeordnung fordert die parlamentarische Kommission in Herisau eine Verdopplung der für eine Initiative oder ein Referendum benötigten Unterschriften. Dies stösst einem politisch engagierten Herisauer sauer auf. Ramona Koller Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2017 überreichten die SVP und das Gewerbe Herisau der Gemeinde Herisau 1185 Unterschriften. Die Initiative 30 Minuten Gratisparkieren wäre also auch nach den neu angedachten Vorgaben zustande gekommen. Archiv

An seiner Sitzung vom Mittwoch 26. Januar berät der Herisauer Einwohnerrat in einer ersten Lesung den Vorschlag der neuen Gemeindeordnung. Diese soll revidiert werden. Bisher gaben vor allem das geplante Ausländerstimmrecht und die Stellungnahme «Das Budget soll vors Volk» zu reden. Doch ein Blick in den Bericht der parlamentarischen Kommission zeigt, es gibt auch weitere Punkte, die das Volk interessieren dürften.

Künftig sollen für das Zustandekommen einer Initiative oder eines Referendums in der Gemeinde Herisau 200 statt wie bis anhin 100 Unterschriften nötig sein. Dies beantragt die parlamentarische Kommission, bestehend aus Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten aller Fraktionen.

Fragen bleiben unbeantwortet

Die Fragen dieser Zeitung an die parlamentarische Kommission (PK) bleiben unbeantwortet. Als Begründung wird Folgendes genannt:

«Wir sind einhellig der Meinung und Überzeugung, der politischen Diskussion in den Fraktionen und im Einwohnerrat nicht vorgreifen zu wollen und sollen.»

Dies lässt Kommissionspräsidentin Eva Schläpfer verlauten. Man werde in keiner Art und Weise Stellung nehmen zu Fragen betreffend Revision der Gemeindeordnung sowie den Bericht und die Anträge der Kommission, bevor diese nicht im Einwohnerrat behandelt wurden.

Im auf der Website der Gemeinde öffentlich einsehbaren Kommissionsbericht ist der Antrag auf die Erhöhung der benötigten Unterschriften für das Zustandekommen von einem Referendum oder einer Initiative wie folgt begründet: «Wichtig ist, die Schwelle zum Ergreifen dieser Mittel so hoch anzusetzen, dass ‹wirklich etwas dafür getan werden muss›.» Für eine Erhöhung spreche zum einen auch der Vergleich mit anderen Gemeinden zum anderen die heute einfachere Art, Unterschriften zu sammeln. «Nach dem Vergleich mit anderen Ausserrhoder Gemeinden und mit in der Grösse vergleichbarer Gemeinden von Nachbarkantonen beantragt die PK einstimmig, die Quoren für Initiative und fakultatives Referendum auf 200 zu erhöhen», schreibt die PK in ihrem Bericht. 200 Personen entsprechen nicht ganz zwei Prozent der Herisauer Stimmberechtigten.

Initiativen und Referenden mit weniger als 200 Unterschriften

Ein Blick auf die Initiativen und Referenden der vergangenen Jahre zeigt, dass diese oft von weniger als 200 Personen unterschrieben wurden und somit nach der beantragten Regelung nicht zu Stande gekommen wären. Gut möglich ist aber auch, dass die jeweiligen Unterschriftensammlerinnen und -sammler aufhörten, als sie genügend Unterschriften beisammen hatten. Das fakultative Referendum gegen den Teilzonenplan Bahnhof wurde mit 179 Unterschriften eingereicht. Jenes gegen das angepasste Parkierungsreglement mit 559. Die im Nachhinein für ungültig erklärte Antennen-Initiative wurde von 158 Personen unterzeichnet, die Volksinitiative für 30 Minuten Gratisparkieren von 1185.

Thomas Wöllner und Toni Schwitter sind zwei Herisauer, die sich in den vergangenen Jahren zwei Mal auf Unterschriftensammlung begaben. Einmal, um der Stellungnahme «Budget vors Volk» mehr Gewicht zu verleihen, und einmal für das Referendum gegen das Parkierungsreglement. Thomas Wöllner hat vom Antrag in einem Kommentar unter einem Facebook-Beitrag erfahren. Ganz neu war die Information für ihn aber nicht. «In einer früheren Stellungnahme eines Parteiexponenten hatte ich sogar die Zahl 500 gehört», sagt Wöllner. Solche Zahlen würden ihn erschrecken:

«Ich denke, die Politiker entfernen sich in diesem Punkt weit von der Realität.»

Er verweist auf die Wahl von Glen Aggeler 2018 in den Gemeinderat. Dieser trat damals ohne Gegenkandidatur an. 1582 Stimmberechtigte gingen damals an die Urne. «Die angesprochenen 500 Unterschriften entsprächen einem Drittel der Wählenden an diesem Tag», empört sich Wöllner. Die Kommission beantragt die Erhöhung auf 200 Stimmen, diese entsprächen einem Siebtel. Die Erhöhung der Unterschriftenzahl sei nur ein Akt im gesamten unerfreulichen Geschehen, erklärt Wöllner. Er hoffe, dass eine Erhöhung der Unterschriftenzahl kaum jemanden davon abhalten wird, Referenden oder Initiativen zu starten. «Ich möchte daran erinnern, das sind die letzten politischen Mittel der Herisauer Bevölkerung, um das Mitspracherecht auf Gemeindeebene auszuüben.»

Der Gemeinderat seinerseits hält im Bericht und Antrag zur Gemeindeordnungsrevision fest, dass an der erforderlichen Anzahl von 100 Unterschriften nicht gerüttelt werden solle. Dies unter anderem im Vergleich mit dem Erfordernis auf kantonaler Ebene mit 300 Unterschriften.

Parlamentarische Kommission Im Rahmen der Totalrevision der Gemeindeordnung wurde eine besondere parlamentarische Kommission, bestehend aus Einwohnerrätinnen und -räten eingesetzt. Darin ist jede Fraktion mit einem Sitz vertreten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen