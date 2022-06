Schliessung der Kuhn Champignon wird in Herisau bedauert

Herisau «Es ist schade um die Arbeitsplätze»: Ein Augenschein bei der Kuhn Champignon AG am Tag nach Bekanntwerden der Schliessung Seit 1952 werden bei der Kuhn Champignon AG in Herisau die beliebten Speisepilze kultiviert. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Standort Herisau per Ende Juli geschlossen wird. Noch geht alles seinen gewohnten Gang, doch das Bedauern ist gross. Mea McGhee Jetzt kommentieren 23.06.2022, 19.45 Uhr

Bei der Champignon Kuhn AG in Herisau werden noch bis Ende Juli Pilze im Fabrikladen und am Automaten verkauft. Bild: Benjamin Manser / Tagblatt

An der Hauswand der Champignon Kuhn in Herisau lehnen Schaufeln, Leitern, Besen und eine Karette. Die grossen Maschinen, mit denen jeweils frischer Humus ins Produktionsgebäude befördert wird, stehen still. Der Boden des Vorplatzes wurde soeben von einem Mitarbeiter abgespritzt und trocknet in der Nachmittagshitze. Auf der Alpsteinstrasse rauschen Autos und Lastwagen vorbei. Ein Mitarbeiter fährt mit dem Gabelstapler aus dem Produktionsgebäude, lädt mehrere Paletten mit blau-weissen Kartonkisten in einen Lastwagen mit dem Firmenlogo.

Am Tag nach Bekanntwerden der bevorstehenden Schliessung des Produktionsstandortes Herisau geht bei Kuhn Champignon scheinbar alles seinen gewohnten Gang. Soeben tritt ein Rentnerpaar aus dem Verkaufsladen. Sie trägt einen gut gefüllten Papiersack, er öffnet den Kofferraum des Autos. Paula und Hansueli Zähnler aus Uzwil kommen mehrmals pro Jahr hier vorbei.

Hansueli und Paula Zähnler kaufen mehrmals pro Jahr im Fabrikladen ein. Bild: Mea McGhee

«Die Erde ist besser als jene, die man im Grossverteiler kaufen kann», sagt Hansueli Zähnler. «Und die Champignons sind frisch aus der Erde am besten», ergänzt seine Frau. Salat oder Pilzschnitten möchte sie kochen. Dass die Kuhn Champignon AG verkauft wurde und der Betrieb in Herisau per Ende Juli geschlossen wird, haben die beiden nicht gewusst. Sie sagen:

«Das ist sehr schade.»

Bedauerliche Schliessung

Sackweise stapelt der «Champi-Hum», die Komposterde aus der Pilzzucht, vor dem Produktionsgebäude. Als Aktion gibt es den Sack aktuell für fünf Franken zu kaufen. «Wenn man Glück hat, wächst zu Hause im Garten der eine oder andere Champignon», sagt Svenja Rüegg.

Sie und Alois Rüegg wohnen im Toggenburg und kaufen immer mal wieder auf dem Heimweg Erde oder Pilze ab Fabrik. Diesmal holen sie fünf Säcke Champi-Hum. Im Fabrikladen einzukaufen sei stets unkompliziert, findet Alois Rüegg: «Vorfahren, zahlen, aufladen, abfahren.» Und Svenja Rüegg ergänzt: «Die Bedienung im Laden ist immer sehr gut.» Die Schliessung des Traditionsbetriebs finden die beiden bedauerlich.

«Das Gebäude mit dem Pilzmannli auf dem Logo gehört zu Herisau.»

Zuversichtlicher Inhaber

Mit der Presse sprechen wolle man in der jetzigen Situation nicht, sagt Firmeninhaber Christoph Widmer. Er führt das Familienunternehmen, das sein Grossvater Jörg Kuhn während des Zweiten Weltkriegs gegründet hatte, seit über 20 Jahren. Er habe mit den Verantwortlichen des kantonalen Amtes für Wirtschaft gute Gespräche geführt. Rund 30 Arbeiterinnen und Arbeiter sind von der Schliessung betroffen. Widmer zeigt sich zuversichtlich, dass für die Mitarbeitenden – es sind mehrheitlich Frauen – Anschlusslösungen gefunden werden können. Widmer sagt:

Christoph Widmer, Inhaber Kuhn Champignon AG Bild: Benjamin Manser / Tagblatt

«Einige haben bereits eine neue Stelle angetreten. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist recht gut, auch für Personen ohne Fachausbildung.»

Die Brüder Kuhn Prägende Herisauer Figuren Jörg, Ernst und Lorenz Kuhn, mit einer Schwester in Degersheim in einer Familie mit Stickereibetrieb aufgewachsen, haben in Herisau viel bewegt. Jörg Kuhn (1914–2016) , der gelernte Textil-Kaufmann, gründete 1952 die Kuhn Champignon AG. Sein Übername war «Pilzli-Kuhn». In den Anfängen tüftelte er an der Zucht der Pilze, damals ein Luxusartikel, und als er kurz vor dem Konkurs stand, durfte er auf die Unterstützung seiner Familie zählen. Er war Kantonsrat, wurde 1969 erster Präsident der Industriegemeinschaft Appenzeller Hinterland und präsidierte später den kantonalen Industrieverein. Ernst Kuhn (1916–2020) war internistischer Chefarzt am Spital Herisau und Kantonsarzt. Während 13 Jahren war «de Dokter Kuhn» Co-Leiter des Spitals. Er wirkte auch als Gemeinderat und präsidierte die Krebsliga St.Gallen-Appenzell. Lorenz Kuhn (1924–2020) war bekannt als «de Metrohm-Kuhn». Der gelernte Feinmechaniker war Mitgründer der Metrohm-Stiftung und Mitglied der Geschäftsleitung. (mc)

Im Konfektionsraum, gleich hinter dem Tresen des Verkaufsladens, sind mehrere Frauen damit beschäftigt, braune Champignons zu konfektionieren. Eine wiegt Pilze für kleine Boxen, andere beigen die Champignons von grünen Plastikkisten in flache Kartonschachteln, wie sie die Konsumentin kennt. Und schon fährt wieder ein Auto vor. Enno Gemperle aus Wolfertswil bezieht seit Jahren Erde der Champignon Kuhn. Er erzählt: «Früher brachte sie ein Nachbar mit dem Lastwagen gleich für das ganze Quartier. Das Produkt ist besser als Erde mit Kunstdünger.» Diesmal wuchtet Gemperle einen 50-Liter-Sack in den Kofferraum und sagt:

«Es ist schade um die Arbeitsplätze.»

Tourist kauft am Pilz-Automaten ein

In wenigen Wochen endet die Ära der Kuhn Champignon. Und mit ihr auch das Angebot des Pilz-Automaten. Dieser steht etwas versteckt auf dem Firmengelände. Pfeile auf den Infotafeln weisen den Kunden den Weg zum Unikum. Auch jenem englischsprechenden Mann, der im Mietauto vorfährt. Er studiert den Automaten eingehend, kramt Münzen aus dem Portemonnaie, und wenig später hält er zwei Boxen mit gut gekühlten Champignons in den Händen. Schade um das tolle Angebot, meint er noch und steigt ins Auto.

