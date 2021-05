Herisau Ersatzwahlen in den Gemeinderat: Für einmal ist die Person wichtiger als das Parteibuch In Herisau wird auf eher ungewöhnliche Weise ein neues Mitglied für den Gemeinderat gesucht. Parteien und Gruppierungen machen dafür gemeinsame Sache. Karin Erni 18.05.2021, 16.00 Uhr

Die Parteien und Gruppierungen von Herisau wollen gemeinsam ein passendes Gemeinderatsmitglied finden. Bild: APZ

Die Herisauer Parteien und Gruppierungen suchen per Mitteilung gemeinsam nach Kandidierenden für den freiwerdenden Sitz im Gemeinderat. Das Ziel dieser Zusammenarbeit sei es, über parteipolitische Grenzen hinweg eine gute Lösung für Herisau zu finden, erklärt Mathias Steinhauer. Der EVP-Präsident hat in dieser Angelegenheit die Kommunikation nach aussen übernommen. «Wir möchten nicht nochmals erleben, dass jemand aus dem Nichts kandidiert und dann gewählt wird.» Das gemeinsame Vorgehen der Kandidatensuche sei im Übrigen nicht so ungewöhnlich, so Steinhauer. «In grösseren Gemeinden im Kanton St.Gallen beispielsweise suchen Findungskommissionen nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten.»

Ressort steht noch nicht fest

Mathias Steinhauer, Präsident EVP AR. Bild: PD

Der Herisauer Gemeinderat funktioniere in seiner aktuellen Zusammensetzung sehr gut, ist Mathias Steinhauer überzeugt. «Wir erachten es daher als wichtig, dass das neue Mitglied ins Gremium passt.» Gesucht ist eine teamfähige, innovative und führungsstarke Persönlichkeit. Steinhauer verhehlt nicht, dass die Personaldecke in Herisau dünn ist. Dazu komme der Umstand, dass sich heutzutage viele Leute gar nicht mehr mit einer bestimmten Partei identifizieren wollen. «Gerade darum sollte man die Auswahl an Kandidierenden nicht zusätzlich durch parteipolitische Einschränkungen verkleinern.» Und weiter:

«Wir wollen lieber eine Person, die mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen Herisau weiterbringt, als eine, die eine bestimmte Partei vertritt.»

Welchen beruflichen Hintergrund die gesuchte Person habe, sei zweitrangig, so Steinhauer. «Sicher hat jede Person gewisse Affinität zu einem bestimmten Gebiet, sie kann sich aber auch in ein Ressort einarbeiten.» Die Verteilung der Ressorts erfolgt erst nach der Wahl. «Wir wissen nicht, ob es nach der Wahl des Gemeindepräsidenten nun zu einer Rochade kommt», so Steinhauer. «Es gibt zwar ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Gemeindepräsident die Finanzen übernimmt. Ob dies so ist, entscheidet alleine der Gemeinderat.»

Eine oder mehrere Kandidaturen möglich

Die Ersatzwahl in den Gemeinderat findet am 22. August statt. Interessierte Personen können sich noch bis zum 6. Juni melden. Mitte Juni werde man gemeinsam die eingegangenen Kandidaturen begutachten. Allenfalls würden die Parteien und Gruppierungen noch Hearings mit den Kandidierenden durchführen, so Steinhauer. «Wenn wir eine geeignete Person finden, sind wir zufrieden. Wenn es mehrere sind, umso besser. Dann können wir den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern eine echte Wahl ermöglichen.» Die Tätigkeit im Gemeinderat von Herisau biete vielfältige Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, ist Steinhauer überzeugt.

«Doch sich neben seiner Tätigkeit ein 30-Prozent-Pensum freizuschaufeln, ist nicht ganz einfach. Und alleine davon leben kann man auch nicht.»

Einen gewissen Idealismus für ein öffentliches Amt brauche es schon, sagt Steinhauer. «Der zeitliche und emotionale Aufwand ist relativ hoch und die Bezahlung eher mässig.»

Wer sich für das Amt als Gemeinderätin oder Gemeinderat für Herisau bewerben möchte, kann sich bis 6. Juni bei einer der folgenden Personen melden: Raphaela Rütsche-Urejkic, Die Mitte; Mathias Steinhauer, EVP; Barbara Rüst, FDP; Ralph Nessensohn, Gewerbe; Eva Schläpfer, PU; Peter Federer, SP; Christian Oertle, SVP.