Ein Casino-Konzert zum Aufatmen

Herisau Ein Abend zum Aufatmen: Casino-Konzert mit dem Quatuor Arod und der Cellistin Julia Hagen Eine junge Musikerin und vier junge Musiker gaben am Mittwoch dem dritten Kammermusikabend der Saison 2021/22 prächtigen Inhalt. Das Programm umfasste Kompositionen von George Crumb, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert. Martin Hüsler 02.12.2021, 16.00 Uhr

Vier junge Musiker: Quatuor Arod Bild: PD

Es wirkt befreiend, in Zeiten wie diesen all das, was sich so dominant in unser aller Leben drängt, wenigstens einen Abend lang in den Hintergrund rücken zu können. Ein bisschen Durchschnaufen tut gut. Das Quatuor Arod und die Cellistin Julia Hagen machten es möglich, miteingeschlossen selbstverständlich die Casino-Gesellschaft als Veranstalterin. Mit Werken von Crumb, Mozart und Schubert boten sie einen auf hohem Niveau anzusiedelnden Konzertabend.

Kompositorische Eigenständigkeit

Mit der Sonata für Violoncello solo des 1929 geborenen Amerikaners George Crumb eröffnete Julia Hagen das Konzert. Ihr Familiename hat in der Klassikszene einen hervorragenden Klang, ist sie doch die Tochter Clemens Hagens, Cellist im renommierten Hagen-Quartett. Sie selbst hat schon viele Preise gewonnen und steht zweifellos vor einer grossen Karriere. Wie viel Talent da vorhanden ist, bewies sie eindrücklich mit der Interpretation der dreisätzigen Solosonate.

Mit ihr liefert Crumb ein weiteres Beispiel seiner ausgeprägten kompositorischen Eigenständigkeit, wenn auch noch nicht ganz jene konsequente Erweiterung der Ausdrucksmittel erkennbar ist, wie sie in späteren Werken anklingt. Julia Hagen gelang es vorzüglich, das Tor zu neuen, ungewohnten Klangwelten aufzustossen. Der eröffnenden, irgendwie klagend wirkenden Fantasia hauchte sie die nötige Melancholie ein, im Tema Pastorale con Variazioni kam der heitere Grundton schön zur Geltung.

Mozart – und dissonant?

Das aus Jordan Victoria (Violine), Alexandre Vu (Violine), Tanguy Parisot (Viola) und Jérémy Garbarg (Cello) bestehende Quatuor Arod – sein Name macht eine Anleihe im Roman «Der Herr der Ringe» – brachte Mozarts Streichquartett C-Dur KV 465 mit der Bezeichnung «Dissonanzen» zur Aufführung. Den vier Franzosen, die alle am Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique ausgebildet wurden, stehen bereits die grossen Konzertsäle in aller Welt offen – und das fraglos zu Recht, wie sie auch im kleinen Herisauer Casino-Saal hören liessen.

Nun, Dissonanzen und Mozart, geht das zusammen? Im einleitenden Adagio des Kopfsatzes tut es dies gegen alle Regeln, aber nur 22 Takte lang. Schlagartig wechselt darauf die Stimmung, und sofort hebt fast übersprudelndes, leidenschaftliches Musizieren an. Das Quatuor Arod nahm die ihm von Mozart gestellte Aufgabe lustvoll an und bestach durch die äusserst präzise erfolgenden Einsätze der einzelnen Stimmen. Fesselnd die Zwiesprache zwischen der Primgeige und der Viola im Allegro, gemütvoll wiedergegeben der Klangzauber im Andante cantabile, effektvoll herausgearbeitet der tänzerische Charakter im Menuetto.

Kammermusikalisches Monument

Nach der Pause stand mit dem Streichquintett C-Dur D 956 von Franz Schubert eines der grössten Werke der Kammermusikliteratur auf dem Programm. Zum Quatuor Arod gesellte sich Julia Hagen, damit die geforderte Besetzung – zwei Violinen, Viola, zwei Celli – passte. Die fünf Interpretierenden nahmen nun die Zuhörerschaft aus der Welt der Klassik in jene der Romantik mit. Und wie sie das taten, über alle vier Sätze hinweg! Faszinierend auch zu beobachten, wie sich das Quintett untereinander mit Blicken verständigte. Fast liesse sich sagen: Das Auge hört mit.

Im weit ausgreifenden Allegro gefielen die kraftvoll sich steigernden Crescendi und die wuchtigen Cello-Einsätze. Dürfen wir etwas ins Schwärmen geraten? Das Adagio hat wohl nicht nur uns tief in der Seele angesprochen. Es ist einer der ausdrucksstärksten Sätze in der Kammermusik. Heiter die temperamentvoll-kecken Einsprengsel im Scherzo, das von einer eigentümlichen Sequenz zweigeteilt wird. Und im abschliessenden Allegretto wurde deutlich, wie sehr Schubert immer wieder aus dem Volkstümlichen schöpfte. Warmherziger und verdienter Applaus belohnte das Quintett für seine überzeugende Interpretation.