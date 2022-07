NHL-Star Timo Meier trainiert in Herisau mit Kindern

Herisau «Der Spass für die Kinder steht im Vordergrund»: In den Sommerferien mit dem Herisauer Eishockey-Star Timo Meier trainieren Diese Woche findet das Timo-Meier-Eishockey-Camp für Kinder in der Herisauer Eishalle statt. Der NHL-Star kehrt gerne an den Ort seiner sportlichen Anfänge zurück. Tobias Hug Jetzt kommentieren 14.07.2022, 17.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine ganze Woche lang dürfen Kinder im Timo-Meier-Eishockey-Camp mit dem NHL-Star trainieren. Bild: Tobias Hug

Das Klima der Herisauer Eishalle bietet bei den rund 30 Grad Aussentemperatur eine willkommene Erfrischung. Trotz der kühlen Umgebung wird auch hier drinnen geschwitzt. Rund 100 Kinder im Alter von neun bis fünfzehn Jahren flitzen während dieser Woche in professioneller Eishockey-Montur über die Eisbahn. Mittendrin steht NHL-Spieler Timo Meier und beobachtet die Kinder mit ruhigem und zufriedenem Blick. Auf und neben dem Spielfeld hat Meier Unterstützung von Erwachsenen rund um Camp-Anbieter Christian Rüegg. Zusammen mit Techniktrainern und weiteren Profis trainiert er während dieser Woche den Nachwuchs in verschiedenen Disziplinen des Eishockeysports. «Die Kinder sollen vor allem Spass haben und neue Bekanntschaften schliessen», sagt Timo Meier.

Der Heimat etwas zurückgeben

Für ihn sei es schön, nach der Saison im Profisport in seine Heimat zurückkehren zu dürfen. In dieser Eishalle begann Meiers steile Karriere als Eishockeyspieler einst bei den Junioren des SC Herisau. Er fühle sich sehr wohl an diesem Ort und gebe gerne etwas zurück, so Meier. Schön sei auch, dass das Feedback zur Trainingswoche durchwegs positiv sei. Diese Bilanz spricht für sich, denn das Timo-Meier-Camp findet heuer dank zahlreicher Anmeldungen bereits zum dritten Mal statt.

Stammplatz in der NHL

Der 25-jährige Herisauer ist seit 2015 in der nordamerikanischen NHL bei den San Jose Sharks unter Vertrag, wo er in der Position des rechten Flügelstürmers spielt. Die Kinder des Trainingscamps sind sich seines hohen Spielerranges bewusst und entsprechend stolz darauf, mit einem solchen Profi das Eisfeld zu teilen und von ihm lernen zu dürfen. Für die Nachwuchsspielerinnen und -spieler ist Timo Meier aber kein unnahbarer Star, sondern eher eine Art grosser Bruder, den man sich gerne zum Vorbild nimmt.

Auch auf mentaler Ebene kann der Nachwuchs viel von Meier lernen: Dieser ist nicht nur auf dem Spielfeld für seinen Willen und seine Zielstrebigkeit bekannt. Stundenlang machen die Kinder konzentriert bei den Übungen mit und tauschen sich mit den Trainern aus. Die Anweisungen an die Spielergruppen erfolgen auf Englisch, da auch fremdsprachige Gäste am Camp teilnehmen. Eine tolle und eindrucksreiche Woche erlebt man hier auf jeden Fall. Mit einem Ziel vor Augen, motivierten Leuten und viel Spass lernt es sich eben am besten.

Ein Junge am Spielfeldrand zeigt stolz sein Baseballcap, auf welchem verschiedene Eishockeyprofis unterschrieben haben. Roman Josi von den Nashville Predators habe er auch schon getroffen. Bei Timo Meier gefalle es ihm sehr gut.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen