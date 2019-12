Herisau: Der Postplatz soll ab 2020 sicherer werden Die Gemeinde Herisau reagiert auf eine Petition. Sie plant Sicherheitsmassnahmen beim Postgebäude. Jesko Calderara 22.12.2019, 16.10 Uhr

Insbesondere für Fussgänger ist die Situation vor der Post Herisau nicht ungefährlich. Bild: Alessia Pagani

Der Gemeinderat Herisau will die Verkehrssituation vor der Post möglichst 2020 mit Übergangslösungen verbessern. Dies kündigte er in einer Medienmitteilung an. Damit reagiert der Gemeinderat auf die Petition «Sicherheit vor der Post», welche Jutta Barth am 18. September eingereicht hatte. 156 Einwohnerinnen und Einwohner haben das Anliegen unterschrieben. In der Petition wird die Gemeinde aufgefordert, noch dieses Jahr Massnahmen zur Vermeidung von Unfällen vor der Post zu treffen.