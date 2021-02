HERISAU Der Biber ist zurück in Herisau: Neues Revier in der Zellersmüli Nur selten wird er gesichtet: der Biber. Neusten Meldungen zufolge hat er sich an der Grenze zu Gossau niedergelassen. Wie lange er dort bleiben wird, ist ungewiss. Ideale Lebensbedingungen findet der Nager im Appenzellerland nämlich nicht. Astrid Zysset 25.02.2021, 05.00 Uhr

Zum allerersten Mal wurde im Appenzellerland 2009 in Gais ein Biber gesichtet. Seitdem taucht er immer mal wieder auf. Bild: Imago Stock&people

Nagespuren an Baumstämmen und -ästen zeugen davon, dass sich der Biber niedergelassen hat. In der Zellersmüli bei Herisau gibt es solche Spuren. Entlang des Wanderweges, der sich in diesem Bereich der Glatt entlang schlängelt, ist die charakteristische Sanduhrform, in welche der Biber die Bäume nagt, an verschiedenen Stellen zu erkennen. Und auch der Ausserrhoder Jagdverwalter Heinz Nigg bestätigt auf Anfrage:

«Seit rund zehn Jahren taucht der Biber im Appenzellerland immer mal wieder auf. Aktuell ist er an der Grenze zu Gossau zu sehen.»

Heinz Nigg, Ausserrhoder Jagdverwalter. Bild: PD

Ob es sich immer um dasselbe Tier handelt, ist ungewiss.

In jüngster Vergangenheit gab es Sichtungen im Wissbachtobel, in der Glatt wie auch schon in einem kleinen Weiher bei Schönengrund. Der Biber ist geschützt. Die Jagdverwaltung lässt ihn gewähren, solange er keine grösseren Dämme baut, das Wasser staut und so Überschwemmungen verursacht. Meist verschwinde das Tier nach einiger Zeit von alleine wieder, so Nigg weiter, da es hier nicht auf ideale Bedingungen trifft.

Hohe Ansprüche an den Lebensraum

Der Biber braucht Uferpartien, in welche er tiefe Löcher graben kann. Sein gross angelegter Bau befindet sich auf dem Trockenen, der Eingang muss aber unter Wasser erfolgen können, was zur Folge hat, dass er tiefe und ruhige Gewässer bevorzugt. Solche Gegebenheiten finden sich im Appenzellerland nur selten. «Unsere Bäche sind wild, die geführte Wassermenge variiert sehr stark: Gibt es Starkregen oder Gewitter, steigt der Pegelstand. Im Hochsommer trocknen die Bachläufe hingegen fast aus», erläutert Nigg. «Dieses Auf und Ab lässt es kaum zu, dass der Biber dauerhaft hier bleiben will.»

Die Spuren des Bibers in der Zellersmüli sind deutlich zu erkennen. Bild: Alessia Pagani

In anderen Kantonen werden Schäden verzeichnet

Anders sieht es in den Nachbarkantonen aus. Im Thurgau wird seit Jahren eine steigende Population gemeldet, und auch in St.Gallen breitet der Nager sich aus. Als besetztes Gewässersystem gilt neben dem Thur-Einzugsgebiet mit Glatt und Sitter, das Rheintal wie auch das Linthgebiet. Einzelnachweise gab es zudem bereits in Ebnat-Kappel und Wartau. Teilweise sind die Nachweise mit Schadensmeldungen verknüpft. Zum Beispiel wenn ein Tier solch grosse Erdbauten anlegt, dass das Ufer einbricht. Auch verkleinern Biberdämme ab und an das Abflussprofil der Bäche, weshalb der Hochwasserschutz nicht mehr gewährleistet werden kann. Darum versucht Liechtenstein etwa den Biber durch verschiedene bauliche Massnahmen zur Abwanderung zu animieren.

Kein ständiges Revier in der Zellersmüli?

Von solchen Massnahmen ist man im Appenzellerland weit entfernt. Hier wird der Biber nur vereinzelt gesichtet. Nigg rechnet damit, dass ausschliesslich Jungtiere auf der Suche nach einem neuen Revier vorübergehend in unseren Bächen heimisch werden. Mit etwa drei Jahren werden Jungbiber von den Elterntieren vertrieben, damit sie sich einen Partner und einen eigenen Platz suchen, an dem sie sich niederlassen können. Bis zu 100 Kilometer legen die Tiere hierfür zurück. Der Ausserrhoder Jagdverwalter erachtet es daher als plausibel, dass solche Jungbiber den Weg die Glatt hinauf ins Appenzellerland finden. «Aber eben: Lange bleiben sie in der Regel nicht hier.»