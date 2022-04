Coworking Space in Herisau: Verein lanciert "Herisauerei"

Herisau Arbeiten in der «Herisauerei»: Ein Verein sucht Räumlichkeiten für einen Co-Working-Space im Dorf Der Verein «Coworking Space Herisauerei» möchte in Herisau einen Standort für zeitgemässe Arbeitsformen eröffnen. Nun müssen die Finanzierung für den Betrieb gesichert sowie geeignete Räume gefunden werden. Das Projekt wurde von der Regio Appenzell Ausserrhoden-St.Gallen-Bodensee im Rahmen der Neuen Regionalpolitik initiiert. Mea McGhee 22.04.2022, 16.00 Uhr

Der Vorstand des Vereins Coworking Space Herisauerei mit Präsidentin Andrea Mathis (dritte von links). Bild: PD

Der Verein Coworking Space Herisauerei will in Herisau das gemeinsame, dezentral-flexible Arbeiten am Wohnort ermöglichen. Wer nicht jeden Tag pendeln möchte und im Homeoffice keine idealen Bedingungen vorfindet, kann sich im Co-Working-Space einmieten. Hier stehen ein professionell ausgestatteter Arbeitsplatz zur Verfügung, eine inspirierende Umgebung und ein Netzwerk für den Austausch von Ideen über den eigenen Tellerrand hinweg, so die Vision des Vereinsvorstands mit Präsidentin Andrea Mathis, Peter Waldburger, Marco Forrer, Pascal Waldburger, Olivia Lüthi, Claudius Habisreutinger und Max Nadig. «Wir möchten mit dem Co-Working-Space Innovation, Kreativität und Unternehmertum verbinden. Das ökonomische Arbeiten, das Netzwerken und die Vereinbarkeit liegen uns dabei sehr am Herzen», erläutert Andrea Mathis, Präsidentin des Vereins Coworking Space Herisauerei. Und das Angebot soll Herisauer eine Aufwertung bringen.

Spurgruppe leistete Pionierarbeit

Das Potenzial eines Co-Working-Spaces hat die Gemeinde Herisau im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass ein solches Angebot im Ort funktionieren kann. Seit Herbst 2021 hat sich eine Spurgruppe, bestehend aus interessierten Herisauerinnen und Herisauern, in die Prozessarbeit hineingegeben. «Es ist eindrücklich, wie die Involvierten keinen Aufwand scheuen und alles daransetzen, damit ein Betrieb eines Co-Working-Space in Herisau möglich wird. Hand in Hand greifen Kompetenzen, Enthusiasmus und Pionierarbeit und liessen den Verein keimen», freut sich Clarissa Zurwerra, Projektleiterin Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, über die Dynamik im Prozess.

Flexible Nutzungsmöglichkeiten

Den Tatbeweis für einen lebendigen und nachhaltig funktionierenden Co-Working-Space will nun der Verein Coworking Space Herisauerei erbringen. Damit dies gelingen kann, müssen zunächst die Finanzierung für die Realisierung und den Betrieb gesichert und geeignete Räume gefunden werden. Sie sollten ohne Auto erreichbar sein, führt Mathis aus. «Für die Testphase planen wir mit 8 bis 15 Arbeitsplätzen in angenehmer Atmosphäre.»

Auch materielle Unterstützung – der Vorstand denkt insbesondere an ergonomische Büromöbel – kann wesentlich zum Gelingen der «Herisauerei» beitragen. «Und letztlich steht und fällt das Projekt natürlich mit den Herisauerinnen und Herisauern, die diese neue Arbeitsform rege nutzen werden», sagt Andrea Mathis. Stundenweise, mittels Abonnement oder für Meetings in einem Sitzungszimmers, ein Co-Working-Space biete flexible Nutzungsmöglichkeiten. Das nächste halbe Jahr werde zeigen, ob Herisau reif für einen Co-Working-Space sei, führt Mathis fort. Aktuell eruiert der Verein passende Räumlichkeiten und sucht finanzielle Unterstützung. Interessierte können sich unter www.herisauerei.ch melden.

Potenzial auch in Teufen und Trogen

Nebst Herisau wiesen in der letztjährig durchgeführten Potenzialanalyse auch Trogen und Teufen grosses Potenzial für einen nachhaltigen Betrieb von Co-Working auf. In Teufen läuft mit der Spurgruppe der Aufbauprozess des Co-Working-Pilots. Aktuell wird das Nutzungskonzept für eine konkrete Liegenschaft ausgearbeitet. Trogen ist bereits einen Schritt weiter – dort existiert schon heute ein Pilotbetrieb. Im Pestalozzidorf können acht Arbeitsplätze über die Website trogen.work flexibel gebucht werden. «Wie schnell Co-Working auch in Herisau und Teufen möglich wird, hängt nicht nur von der Pionierarbeit des Vereins und der Spurgruppe ab, sondern auch von einem entsprechenden Bedürfnis der Bevölkerung und der Unternehmen», führt Clarissa Zurwerra aus. Sie ist zuversichtlich und sagt: «Die Vereinsgründung in Herisau ist ein toller Meilenstein und zeigt, dass die intensive und teils für die Öffentlichkeit nicht sichtbare Prozessarbeit nun greifbar wird und Früchte trägt.»

Breite Unterstützung Die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee hat das Co-Working-Projekt zur Stärkung von innovativen Wertschöpfungssystemen im ländlichen Raum ausgearbeitet und 2020 lanciert. Im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) wird das Projekt in Form einer Prozessbegleitung (externe Beratung, Coaching) gefördert. Die Gesamtleitung des NRP-Projekts liegt bei der Regio, der Bund und der Kanton Appenzell Ausserrhoden tragen die Prozessbegleitung finanziell mit. Neben den Standortgemeinden Herisau, Teufen und Trogen und der Regio unterstützen die Steinegg Stiftung und die Metrohm Stiftung die Prozessbegleitung in der Aufbauphase. Die Umsetzungspartnerin CommunityOffice begleitet die Pilotgemeinden im Aufbauprozess mit Fachcoaching. (pd)