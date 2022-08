Zwei Herdenschutzhunde bewachen neu die Schafe der Säntisalpen

Alpstein Wolfspräsenz macht aufwendigen Herdenschutz auf den Schafalpen am Säntis nötig Im Frühjahr hat der Herisauer Schafhalter Stefan Enzler die ersten Herdenschutzhunde im Kanton erhalten. Seit zwei Monaten sind die Vierbeiner auf der Säntisalp im Einsatz. Ein Augenschein. Karin Erni Jetzt kommentieren 10.08.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hirte Michal Ritzom überprüft den Zustand der Schafe und der Herdenschutzhunde. Bild: Karin Erni

Der Weg Richtung Lauchwis ist steil. Immer mal wieder löst sich ein Stein aus den Felsen und kullert rumpelnd ins Tal. Hier oben, am Nordhang zwischen Silberplatten und Lütispitz, sind die Alpweiden eher karg. «Das Gelände ist ideal für Schafe. Sie kommen damit bestens zurecht», sagt Stefan Enzler.

Der Herisauer Schafhalter bringt seine Herde jeweils für drei Monate auf die Alp Oberes Hohfeld, die zur Alpkorporation Säntisalpen gehört. Weil im letzten Jahr 40 Tiere dem Wolf zum Opfer gefallen waren, hatte er sich um Herdenschutzhunde beworben. Diese hat er nun mitsamt den Schafen auf die Alp gebracht. Bei einem Kontrollgang zusammen mit Alpmeister Thomas Rust will Enzler schauen, wie sich die Tiere bewähren.

Nina und Velino halten tagsüber gerne Siesta. Ihre Arbeitszeit ist nachts. Bild: Karin Erni

Nach einem rund einstündigen Aufstieg ist die Alpweide erreicht. Die Herdenschutzhunde Nina und Velino liegen entspannt unter einem kleinen Felsvorsprung. Die beiden weissen Riesen begrüssen Stefan Enzler und Thomas Rust kurz, um sich gleich wieder in den Schatten zu legen. «Sie machen tagsüber gerne etwas Siesta, dafür sind sie in der Nacht sehr aktiv», sagt Enzler.

Tagsüber ist dafür der Hirte Michal Ritzon im Gelände unterwegs. Er kontrolliert und repariert die Zäune. Schafe, die sich zu weit von der Herde entfernt haben, treibt er wieder zusammen. Der Slowake ist durchtrainiert wie ein Profisportler. Kein Wunder. Das Gelände ist schroff und steinig. Oft kann sich der Hirte nur auf schmalen Gemspfaden fortbewegen.

Michal Ritzon ist bereits den dritten Sommer auf der Alp Oberes Hohfeld. Die Hunde bedeuten für ihn einerseits eine gewisse Beruhigung, da durch sie das Risiko für Wolfsrisse sinkt. Andererseits verursachen Herdenschutzhunde Mehraufwand. Sie wollen täglich ihr Futter und einmal pro Woche muss der Hirte sie gründlich striegeln, damit ihr Haar nicht verfilzt und bei Regen zu viel Wasser aufsaugt.

Beissunfälle sind eher selten

Es ist still an diesem heissen Sommertag. Nur vereinzelt ertönt vom Grat her leises Glockengebimmel. Doch dann kommen plötzlich einige Schafe blökend den Weg hinuntergerannt. Sie wurden aufgeschreckt durch zwei Wanderinnen, die von der Lauchwis absteigen, obwohl der Weg offiziell wegen der Herdenschutzhunde gesperrt ist. «Jetzt bin ich gespannt, wie die Hunde reagieren», sagt Stefan Enzler und beobachtet die Szene. Doch den Vierbeinern sind die Frauen offenbar nicht suspekt und sie lassen sie unbehelligt vorbeiziehen. «Es kommt immer darauf an, wie sich jemand verhält», sagt Enzler.

14 solche Tafeln warnen Wandernde im Gebiet Säntisalpen. Bild: Karin Erni

«Nähert sich die Person direkt den Schafen oder droht den Hunden vielleicht sogar mit einem Stock, kann das einen Angriff auslösen.»

Meist bleibe es aber bei einem Schnapper als Warnung. Gemäss Statistik der landwirtschaftlichen Beratungszentrale Agridea kam es 2021 zu 18 Vorfällen mit leichteren Bissverletzungen bei Menschen sowie bei drei Begleithunden. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Vorfälle um einen Viertel reduziert. Aktuell sind in der Schweiz rund 300 Hunde im Einsatz. Ihr Bestand hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.

Wandernde müssen sich vorsehen

Im Fall einer Begegnung mit Herdenschutzhunden sollte man den Tieren Zeit geben, die Situation einzuschätzen und sie dabei nicht anstarren, da sie dies als Angriff auffassen könnten. Insgesamt 14 Tafeln informieren Wandernde bei den Zugangswegen der Säntisalpen über das Verhalten gegenüber den Herdenschutzhunden. Sicherer ist es aber, die geschützten Alpgebiete weiträumig zu umgehen.

Alpmeister Thomas Rust kontrolliert den Wassertank für die Hunde. Bild: Karin Erni

Die Schafhaltung sei durch die Wolfspräsenz sehr aufwendig geworden, sagt Alpmeister Thomas Rust. Er ist froh um die beiden Herdenschutzhunde und hat ebenfalls zwei beantragt. Er sagt:

«Bis jetzt sind wir glücklicherweise verschont geblieben von einem Wolfsangriff. Mit vier Hunden werden die Schafe noch sicherer sein.»

Doch die Hunde verursachen auch Mehrarbeit und Kosten. So brauchen sie nebst Futter auch Wasser. Es gibt in diesem Gebiet kaum Quellen und keine Bäche, aus denen sie trinken könnten. Also wurde extra ein Container auf die schwer zugängliche Alp geflogen. Er dient als Lager für das Hundefutter. Auf dem Dach wird mit einer Plane Regenwasser gesammelt, damit die Hunde zu trinken haben. Die 430 Schafe kommen ohne Wasser aus, ihnen reicht die Flüssigkeit, die sie mit dem Gras aufnehmen.

Hohe Anforderungen an Hunde

Im Gegensatz zum Treibhund Rex, der dem Hirten aufs Wort gehorcht und sehr anhänglich ist, agieren Nina und Velino selbstständig. Befehle nehmen sie zwar zur Kenntnis, führen sie aber nur nach Lust und Laune aus. Stefan Enzler sagt lachend:

Stefan Enzler hat Gefallen an den Hunden gefunden. Bild: Karin Erni

«Sie betrachten uns nicht als ihre Chefs, sondern eher als Kollegen.»

Der Schafhalter hat in den wenigen Monaten, in denen sie bei ihm waren, Gefallen an den besonderen Hunden gefunden und möchte dereinst sogar mit ihnen züchten. Dabei hatte es am Anfang nicht nach einer Erfolgsgeschichte ausgesehen. Einer von Enzlers Herdenschutzhunden, Jade, erwies sich als Streuner. Weil sein Einsatz auf der Alp zu unsicher gewesen wäre, wurde der Hund deswegen aus dem Bundesprogramm genommen. Ihm wurde der Status als offizieller Herdenschutzhund aberkannt und er geniesst keine Privilegien mehr. Im Gegenzug erhielt der Schafzüchter die zweijährige Hündin Nina zugesprochen. Sie gehört wie der gleichaltrige Velino der Rasse Maremmano Abruzzese an. Jade wolle er trotzdem behalten, sagt Enzler. «Er war schon an so vielen Plätzen und braucht ein Zuhause. Auf der Weide im Talbetrieb ist die Haltung kein Problem. Den Elektrozaun überwindet er nicht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen