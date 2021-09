Herisau Als «suweinperac» erstmals genannt, 1200 Jahre später als Schwänberg gefeiert: In der ältesten Siedlung des Appenzellerlandes wird ein Gedenkstein enthüllt Vor 1200 Jahren wurde im heutigen Schwänberg Herisau die erste Siedlung im Appenzellerland nachgewiesen. Den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten bildete am Donnerstag die Enthüllung eines Gedenksteins. Mea McGhee 30.09.2021, 20.28 Uhr

Gemeinderat Glen Aggeler und Gemeindepräsident Max Eugster enthüllen den Gedenkstein im Herisauer Schwänberg. Bild: Mea McGhee

Vor 1200 Jahren wurde im heutigen Schwänberg Herisau die erste Siedlung im Appenzellerland urkundlich nachgewiesen. Den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten bildete am Donnerstag die Enthüllung eines Gedenksteins. Gäste aus Politik und Kirche, Vertreter von Stiftungen und Vereinen sowie Anwohnerinnen und Anwohner versammelten sich am frühen Abend vor dem Alten Rathaus im Schwänberg zum Festakt.

Inspirierender Kraftort

Der Gedenkstein auf dem Grundstück des Alten Rathaus Schwänberg. Bild: Mea McGhee

Gemeinderat Glen Aggeler eröffnete die Zeremonie und sprach von einem Freudentag für die Gemeinde. Landammann Dölf Biasotto nannte den Schwänberg «aussergewöhnlich und urtümlich», er sei ein inspirierender Kraftort. Hier hat die Besiedelung und Urbarmachung des Appenzellerlandes ihren Ursprung. Herisaus Gemeindepräsident Max Eugster würdigte die baulichen Zeitzeugen der schmucken Siedlung und sagte: «Was so lange währt, muss gut sein.»

Ein Pergament aus dem Jahr 821 bezeugt, dass Rihhoh und Roaddhoh, zwei Freie, die im Schwänberg lebten, ihr Land dem Kloster St. Gallen schenkten. In der Urkunde wird mit «suweinperac» erstmals eine Siedlung im Appenzellerland schriftlich erwähnt. Thomas Fuchs, Kurator des Museums Herisau, erläuterte der Festgemeinde die historische Bedeutung des Dokumentes, das im Original erhalten ist: «Es erlaubt ein kleines Blickfenster in eine alte Zeit.» Das althochdeutsche «swein» bedeute Hirt oder Knecht, und von Gossau aus betrachtet sei der Schwänberg in der Tat der erste Berg.



Markus Büchel, Bischof des Bistums St.Gallen, war einer der Redner am Festakt. Bild: Mea McGhee

Markus Büchel, Bischof des Bistums St. Gallen, würdigte die Enthüllung des Gedenksteins und sagte: «Die Erinnerung ist nun in Stein gehauen. Der Schwänberg soll in der Erinnerung der Menschen bleiben.» Max Eugster und Glen Aggeler hoben schliesslich die Replika eines Banners der Schar Schwänberg vom Gedenkstein.

Drei Tonnen schwerer Kalkstein

Steinmetz Tobias Kupferschmidt hat die Inschrift in den Findling aus Kalkstein gefertigt. Der drei Tonnen schwere Stein, der auf dem Grundstück des alten Rathaus Schwänberg steht, strahlt wie die Siedlung Ruhe, Gelassenheit und Selbstbewusstsein aus.

Steinmetz Tobias Kupferschmidt hat den drei Tonnen schweren Kalkstein bearbeitet. Bild: Mea McGhee