Heizungsersatz im Ausserrhoder Energiegesetz bleibt umstritten

Heute berät der Kantonsrat in zweiter Lesung das teilrevidierte Energiegesetz. Beim Kernartikel möchte die Regierung an den MuKEn 2014 festhalten. Der Kommission Bau und Volkswirtschaft geht dies zu wenig weit. Sie macht einen Kompromissvorschlag. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

In Appenzell Ausserrhoden gibt es etwa 10'000 fossil und elektrisch betriebene Heizungen. Davon werden jährlich 400 ersetzt. Bild: Urs Jaudas

Vordergründig geht es nur um einen Gesetzesartikel. Die Vorschriften zum Heizungswechsel in bestehenden Gebäuden werden jedoch Auswirkungen auf Tausende von Hauseigentümern in Appenzell Ausserrhoden haben. Der Kernartikel des teilrevidierten Energiegesetzes dürfte denn auch heute im Kantonsrat in Waldstatt am meisten zu reden geben. Bereits in der ersten Lesung war diese Frage umstritten. Der folgende Vergleich zeigt, welche verschiedenen Vorschläge zum Thema Heizungsersatz auf dem Tisch liegen und was die Unterschiede sowie finanziellen Konsequenzen sind.

Kostenmodell: Pflicht für erneuerbare Lösungen

In der ersten Lesung sagte der Kantonsrat beim Artikel 10b des Energiegesetzes deutlich Ja zum sogenannten Kostenmodell. Dieses verlangt, dass beim Heizungsersatz in bestehenden Wohnbauten komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden muss, soweit es technisch möglich ist und nicht zu Mehrkosten führt. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese Vorschrift umgesetzt werden kann: Entweder werden wie im Kanton Basel-Stadt (Basler Modell) nur die Investitionskosten betrachtet oder die gesamten Lebenszykluskosten wie in Zürich.

Im Kanton Basel-Stadt hat man mit den Anfang 2017 eingeführten Verschärfungen im Energiegesetz gute Erfahrungen gemacht. «Nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten ist der Einsatz erneuerbarer Heizungen heute der Normalfall», sagt Matthias Nabholz, Leiter des kantonalen Amts für Umwelt und Energie. Dies zeigt auch die Statistik. So ist der Anteil der erneuerbaren Heizungssysteme in den letzten Jahren stark gestiegen, von 35 Prozent im Jahr 2016 auf über 90 Prozent 2020.

In jenen Fällen, bei denen erneuerbare Heizsysteme nicht möglich sind, darf der Anteil an fossilen Energien bei höchstens 80 Prozent liegen. Dies ist eine zusätzliche Verschärfung gegenüber den MuKEn 2014. Um den Ausbau zu forcieren, hat der Kanton viel Geld in die Hand genommen. Basel-Stadt verfügt über einen eigenen Energie-Förderfonds. Die Förderbeiträge für Heizungen sind zwischen 2016 und 2020 von etwas über 100000 Franken auf rund 3,1 Millionen Franken gestiegen. Zudem wurde das Fernwärmenetz stark ausgebaut.

In ihrem Bericht hat die Ausserrhoder Regierung berechnet, welche Kosten mit den beiden erwähnten Ansätzen auf den Kanton zukommen würden. In Appenzell Ausserrhoden gibt es aktuell rund 10000 fossil oder rein elektrisch betriebene Heizungen. Davon werden jährlich etwa 400 ersetzt. Bei einer Einführung des Basler Modells müssten gemäss Regierungsrat die Fördermittel um zwei Millionen Franken aufgestockt werden, beim Lebenszyklusmodell wären es 0,5 Millionen Franken.

Regierungsrat setzt auf MuKEn 2014

Die Regierung hält weiterhin am Teil F des Basismoduls der MuKEn 2014 fest. Diese Variante verlangt bei einem Heizungsersatz einen Anteil von zehn Prozent an erneuerbaren Energien. MuKEn 2014 wiesen von allen Varianten das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis auf, schreibt der Regierungsrat in seinem Bericht an den Kantonsrat. Er erwähnt darin die im Kanton Luzern gemachten Erfahrungen, wonach 2019 mit diesem Modell 85 Prozent der ersetzten Heizsysteme auf erneuerbare Energien umgestellt wurden.

Kommission mit Kompromissvorschlag

Die Kommission Bau und Volkswirtschaft (KBV) lehnt den Vorschlag der Regierung zum Thema Heizungsersatz ab. Die MuKEn 2024 seien vor über acht Jahren der kleinste gemeinsame Nenner der Kantone gewesen. Seit damals habe es in diesem Bereich eine grosse Entwicklung gegeben, schreibt die KBV in ihrem Antrag.

Sie schlägt als Kompromiss auf die zweite Lesung hin ein neues Modell vor, das auf den MuKEn 2014 aufbaut und diese weiterentwickelt. Demnach müssen bei einem Heizungsersatz mindestens 20 Prozent der Energie erneuerbar sein, falls wieder eine fossile Heizung eingebaut wird. Um diesen Wert zu erreichen, müssen zwei der elf Standardlösungen der MuKEn 2014 umgesetzt werden. Die Kantone Fribourg und Schaffhausen haben das von der KBV favorisierte Modell bereits eingeführt.

Die vorbereitende Kommission verweist in ihrem Bericht auf die Wirkung, welche dieses erzielte. So wurde im Kanton Fribourg 2020 in 99 Prozent aller Fälle auf ein mit erneuerbaren Energien betriebenes Heizungssystem umgestellt. Als weitere Vorteile dieses Ansatzes nennt die KBV den einfachen Vollzug und das äusserst vorteilhafte Kosten-Nutzen-Verhältnis. So wären für die Umsetzung in Appenzell Ausserrhoden keine zusätzlichen Fördergelder notwendig.

Sollen Energiedarlehen staatlich gefördert werden?

Die Kommission Bau und Volkswirtschaft hat zur kantonalen Energiepolitik ein Postulat eingereicht, das ebenfalls heute im Kantonsrat behandelt wird. Darin geht es um die Finanzierung von energetischen Massnahmen im Gebäudebereich. Solche Energiedarlehen könnten künftig in Appenzell Ausserrhoden staatlich unterstützt werden. Die Kommission fordert in ihrem Vorstoss, dass der Regierungsrat ein entsprechendes Modell, welches die Hochschule Luzern – Wirtschaft und der Wirtschaftsdachverband Swisscleantech entwickelt haben, prüft.

Dieses Instrument soll den Umstieg auf erneuerbare Energien beschleunigen und unterstützen. Vorgeschlagen wird ein Modell, bei welchem der Staat in einer Art Public-Private-Partnership eine Absicherung von privaten Darlehen vornimmt. Dies könnte beispielsweise wie bei den Coronakrediten in Form von Bürgschaften erfolgen. Diese Finanzierungen müssten zweckgebunden für den Heizungswechsel, die Sanierung von Gebäudehüllen oder den Einbau einer Fotovoltaikanlage ver­wendet werden.

Solche staatlich geförderten Energiedarlehen könnten für Hauseigentümer interessant sein, welche ihre Immobilie energetisch sanieren wollen, dies aus finanziellen Gründen aber nicht können oder wollen. Falls das Postulat heute für erheblich erklärt wird, muss der Regierungsrat die gestellte Frage prüfen und dem Kantonsrat innerhalb eines Jahres Bericht darüber erstatten. (cal)

