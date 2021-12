Brigadier Heinz Niederberger gibt Kommando über Busa Herisau ab

Abschied 360 Milizler auf dem Weg zum Profi begleitet: Brigadier Heinz Niederberger gibt das Kommando in Herisau ab Am 17. Dezember übergibt Brigadier Heinz Niederberger nach neun Jahren das Kommando über die Berufsunteroffiziersschule der Armee an seinen Nachfolger. Im Gespräch erklärt er, warum das Berufsmilitär kein Beruf, sondern eine Berufung sei. Ramona Koller Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Brigadier Heinz Niederberger blickt auf eine spannende Zeit als Kommandant der Busa in Herisau zurück. Bild: pd

Wie jeder Schweizer Bürger absolvierte Heinz Niederberger als junger Mann die Rekrutenschule der Schweizer Armee. Der gebürtige Luzerner sollte das Militär nie mehr verlassen. «Ich habe ein bisschen mehr gedient, als meine obligatorische Pflicht gewesen wäre», sagt Niederberger und schmunzelt. Niederberger ist heute Brigadier und seit 2012 Kommandant der Berufsunteroffiziersschule der Armee (Busa) in Herisau. Doch jetzt ist für ihn die Zeit gekommen, die Uniform abzulegen: Am 17. Dezember übergibt er sein Amt an Oberst im Generalstab Christoph Roduner und geht in Pension.

Glücklich mit seiner Nachfolge ist Niederberger nicht ganz. Der Brigadier sagt:

«Dass die Busa künftig von einem Oberst anstatt von einem Brigadier geführt wird, gibt ein heikles Zeichen.»

Die höheren Ausbildungsstätten der Armee, in erster Linie die Militärakademie, stehen alle unter dem Kommando eines Brigadiers. «Die Gleichwertigkeit, die das Korps der Berufsunteroffiziere verdient, ist somit nicht mehr gegeben», erklärt Niederberger. Mit seinem Nachfolger als Person habe diese Aussage aber selbstverständlich nichts zu tun. «Oberst Roduner wünsche ich alles Gute und viel Freude als Kommandant der Busa», so Niederberger.

Nicht nur Beruf, sondern Berufung

Der Kommandant der Busa sei im Grunde genommen ein Berufsschuldirektor. In Herisau würden aus Milizsoldaten Berufssoldaten gemacht. In einem zweijährigen Grundausbildungslehrgang lernen die höheren Unteroffiziere, wie sie die Milizkader erfolgreich ausbilden können. Dazu werden auch diverse Weiterbildungskurse angeboten. Der Lehrkörper der Busa müsse nicht nur die angehenden Berufsunteroffiziere ausbilden, sondern ihnen auch die Sinnhaftigkeit ihres Tuns vermitteln. Qualität stünde dabei im Zentrum. Deshalb würden die Lehrgänge ständig überprüft und angepasst. Mit Erfolg, wie Niederberger festhält. Aus einer Mappe in seinem Büro zieht er willkürlich Bewertungen von Arbeitgebern von Absolventen. Sie alle sind positiv, benoten die Lehrgänge mit Bestnoten.

Die letzten Jahre waren durch strukturelle Optimierungen geprägt. Seit 2018 unterstehen die zwei parallel stattfindenden Lehrgänge der Verantwortung eines einzigen Lehrgangleiters und das Ausbildungsprogramm einem Chef Planung. Unterstützt wird das Team von einem Führungsgehilfen. «Wir konnten so die Lehrgänge vereinheitlichen. Dies hilft bei der Bewertung der Absolventen, aber auch dem Gemeinschaftsgefühl, das sehr wichtig ist», erklärt Niederberger.

Berufsmilitär sei kein Beruf, sondern eine Berufung, sagt Niederberger. 1000 der rund 100’000 Angehörigen der Armee seien Berufsunteroffiziere. Jeweils 40 Berufsunteroffiziere absolvieren den Grundausbildungslehrgang der Busa pro Jahr. Besonders stolz ist der Brigadier darauf, dass die Schule während der Coronapandemie nie schliessen musste. «Das spricht für unsere gute Organisation und die Disziplin», so Niederberger. Die Lehrgänge seien an die Umstände angepasst und die Ziele stets erreicht worden.

Die Zukunft der Busa

Heinz Niederberger wird das Wirken der Busa auch künftig mit grossem Interesse verfolgen. Bild: pd

Auch nach Brigadier Niederbergers Abgang steht in der Busa einiges an. So wurde beispielsweise ein Projekt ins Leben gerufen, das prüft, ob die Busa als höhere Fachschule betrieben und mehr Anerkennung im zivilen Raum erhalten könnte. Zudem ist die Busa mit einem Rezertifizierungsprozess beschäftigt. Auch ein neues, zeitgemässes Lehrmittel im Bereich Methodik und Didaktik wird entwickelt.

Die Standortkonzentration der Schule, die in Herisau auf zwei Gebäude verteilt ist, stellt eine Herausforderung dar. Die Busa ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde. 80 Prozent der militärischen Lehrer und Lernenden sind Wochenaufenthalter. Umgekehrt ist aber auch Herisau als Standort für die Busa wichtig. Neben dem guten Zusammenspiel mit Gemeinde und Kanton spricht Niederberger auch von den verschiedenen Einrichtungen in Stundendistanz wie dem Ausbildungszentrum Walenstadt, dem Waffenplatz Chur oder der Durchdienerschule in Birmensdorf. Auch das Zusammenspiel mit der Kaserne in Herisau sei gut. Deshalb sei es an der Zeit, die Zukunft der Busa im Appenzellerland mit einem zeitgemässen, neuen Lehrgebäude endlich zu zementieren.

Gänge als Lernräume

Beim geplanten Busa-Neubau im Kreckel in Herisau wurde vor kurzem der Sieger des Projektwettbewerbs gekürt. «So nah waren wir dem Neubau noch nie», sagt Niederberger. Das neue Gebäude soll Raum für angepasste Unterrichtsformen bieten. So sollen die Gänge nicht nur Gänge, sondern ebenfalls Lernräume sein. Niederberger sagt:

«Falls alles optimal läuft, kann der Busa-Neubau 2025 den Truppen übergeben werden.»

Die weiteren Entwicklungen der Busa wird Niederberger aus Egnach im Kanton Thurgau beobachten. Vor seiner Militärkarriere habe er als Lehrer zwölf Jahre in Luzern unterrichtet. «Ich habe mein Berufsleben der Allgemeinheit gewidmet», sagt Niederberger. Nach seiner Amtsübergabe am 17. Dezember wird er sich erst einmal Ferien gönnen bis Ende Januar. Anschliessend wolle er dem mehr Beachtung schenken, was früher zu kurz gekommen sei.

