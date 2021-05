Heiden «Wir sind zu tiefst gerührt»: Das Hotel Heiden startete eine Spendenkampagne für eine Familie in Afghanistan Mohammad Sharif Yadgari flüchtete als 15-Jähriger aus Afghanistan in die Schweiz. Im Juni beendet er seine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Sein Gehalt reicht aber nicht aus, um seine Familie zu unterstützen. Aus diesem Grund hat das Hotel Heiden eine Spendenaktion gestartet.

Lilli Schreiber Aktualisiert 03.05.2021, 12.00 Uhr

Mohammad Sharif Yadgari (rechts) mit weiteren Auszubildenden des Hotels Heiden. Die Spendenkampagne wurde für Yadgaris Familie in Afghanistan errichtet. Bild: PD

Als der Spendenfonds vergangene Woche freigeschaltet wurde, traf bereits fünf Minuten später die erste Spende ein. In kürzester Zeit war ein Drittel des Spendenziels von 15'000 Franken erreicht. «Wir sind alle zutiefst von der raschen Unterstützung gerührt», sagt Erich Dasen, Hoteldirektor des Hotels Heiden und Initiator der Spendenkampagne.

Nun, einige Tage nach dem Start der Spendenaktion sind bereits über zwei Drittel des Zielbetrags eingegangen. Die Spendenaktion wurde für die in Afghanistan zurückgebliebene Familie von Mohammad Sharif Yadgari, Lernender im Hotel Heiden, errichtet. Yadgari flüchtete im Jahr 2015 als 15-Jähriger vor dem Krieg in Afghanistan in die Schweiz. Seine Familie musste er zurücklassen. Nach einer langen und beschwerlichen Reise durch verschiedene Flüchtlingsheime lernte Yagdari die Sprache und Kultur der Schweiz kennen und bewarb sich vor rund zwei Jahren im Hotel Heiden um einen Ausbildungsplatz zum Restaurantfachmann, den er aufgrund seiner guten Bewerbung direkt bekam.

Unterstützung für die Familie in Afghanistan

Der 21-Jährige hat seine Eltern und Geschwister nun seit über sechs Jahren nicht mehr gesehen. Sein jüngerer Bruder wurde im Alter von zehn Jahren auf dem Weg zur Moschee von den Taliban erschlagen. Für ihn und seine Familie stelle der Verlust seines Bruders einen unglaublichen Schmerz dar, erzählt Yadgari. Sein Vater habe bei einem Minenanschlag ein Bein verloren und könne nicht mehr arbeiten. Daher unterstützt Yadgari seine Familie fortan finanziell. Er erzählt weiter:

«Die Taliban oder die Polizei kamen häufig bei uns auf der Suche nach neuen Mitgliedern vorbei. Als ich alt genug war, von beiden eingezogen zu werden, haben mich meine Eltern auf die Flucht geschickt.»

Mohammad Sharif Yadgari, Lehrling im Hotel Heiden. Bild: PD

Seitdem hat Yadgari jeden Tag Angst um seine Familie und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass sie ohne ständige Furcht leben können. Mit seinem Lehrlingslohn kann er allerdings nur wenig zum Lebensunterhalt seiner Familie beisteuern.

Da sich Yadgaris sprachliche Probleme zu Beginn der Ausbildung im Hotel Heiden als schwerwiegender erwiesen als anfänglich gedacht, wurde ihm zu einer zweijährigen EBA-Lehre (Berufliche Grundbildungen mit Berufsattest) als Restaurantfachmann anstelle einer gewöhnlichen EFZ-Lehre (berufliche Grundlehre) geraten.

Um seiner Familie nachhaltig finanzielle Unterstützung zu bieten, müsse Yadgari allerdings einen EFZ-Abschluss nachweisen, den er ebenfalls im Hotel Heiden nachholen könne, erklärte ihm Erich Dasen. «Um nicht auf dem Hilfsarbeiter-Status zu bleiben, braucht man in Gastronomie und Hotellerie in der Regel schon eine abgeschlossene EFZ-Lehre», sagt der Hoteldirektor. In einem Gespräch zwischen Dasen und Yadgari, vor rund zwei Monaten, sei das erste Mal die Möglichkeit eines Spendenfonds in Betracht gezogen worden, berichtet Dasen.

Denn als Yadgari, dem im Juni die Lehrabschlussprüfung bevorsteht, vom Angebot der zusätzlichen zweijährigen EFZ-Ausbildung hörte, reagierte er zunächst ablehnend. Da er seine Eltern und Geschwister unterstützen müsse, könne er nicht noch zwei Jahre weiter mit einem Lehrlingslohn auskommen.

So kam Erich Dasen vor rund zwei Monaten auf die Idee, eine Spendenkampagne für Yadgaris Familie in Afghanistan zu lancieren. Somit könnte der 21-Jährige trotzdem das Angebot der EFZ-Lehre wahrnehmen. Im Hotel Heiden habe man lange über die Aktion nachgedacht, berichtet der Hoteldirektor. Man sei sich unsicher gewesen, wie die Aktion bei den Gästen ankommen wird. Dasen sagt:

«Es war am Schluss eine sehr emotionale Entscheidung.»

Geld für eine Flucht in die Türkei

In den Vorbereitungen für die Crowdfundig-Aktion errechnete Yadgari den nötigen Betrag von 15'000 Franken. Soviel kostet die Flucht aus Afghanistan in die Türkei, inklusive eines kleinen Startkapitals für Yadgaris Eltern, seinen Bruder und seine vier Schwestern. Der Wunsch, seine Familie unterstützen zu können, ist bei Yadgari auch kulturellen Ursprungs. Er erzählt:

«In Afghanistan sind die männlichen Nachkommen für das spätere Wohl der Familie verantwortlich.»

Die Freude darüber, dass in kürzester Zeit, schon so viele Spenden auf dem Konto eingegangen sind, ist sowohl bei Yadgari und dessen Familie, als auch bei Dasen und dem gesamten Personal des Hotels Heiden, riesig.

Erich Dasen, Hoteldirektor des Hotels Heiden. Bild: PD

Nun müsse man allerdings auch darauf achten, dass das Geld in die richtigen Hände gelange, sagt Dasen. Er könne sich gut vorstellen, die Flucht-Tickets mit dem Spendengeld selber zu kaufen und sie der Familie Yadgari dann zuzuschicken. Allerdings müsse er zugeben, dass jedes weitere Vorgehen noch ungewiss sei. «Wir sind von der Spendenflut regelrecht überrumpelt worden. Als Nächstes gilt es, das Administrative sorgfältig zu planen», sagt Dasen.

Viele Hotelgäste wollen helfen

Die Gäste des Hotels wurden per Newsletter über die Spendenaktion informiert. Zusätzlich wird die Kampagne im Internet auf der Crowdfunding-Seite und in der Hotellobby beworben. Dasen sagt:

«Viele kannten Yadgari noch von einem ihrer Hotelbesuche und lobten seine Bedienungskünste.»

Die Unterstützung bei der Spendensuche ist ein einmaliges Projekt und soll als Dankeschön für die gute Arbeit, die Yadgari im Hotel Heiden leistet, gelten. Dasen wollte es zumindest einmal mit der Spendenaktion versuchen. Schliesslich stehe man im Hotel Heiden auch für Weltoffenheit und Toleranz.

Wie lange die Spendenkampagne andauert, sei noch unklar, so Dasen. Sicher ist nur, dass finanzielle Hilfe von aussen nötig ist, um sowohl Yadgari als auch seiner Familie eine Chance auf ein friedliches Leben mit Zukunftsperspektive zu geben.