Kommentar Abstimmung über den Bus- und Bahnhof: Heiden hat eine zeitgemässe Infrastruktur verdient Am 27. September entscheiden die Stimmberechtigten in Heiden über ein jahrzehntealtes Thema. Der geplante Bushof hat einige Vorteile und würde den historischen Kirchplatz entlasten. Die Kommunikation des Gemeinderates im Abstimmungskampf ist aber ungenügend. Jesko Calderara 12.09.2020, 05.00 Uhr

Im dritten Anlauf soll es am 27. September nun also klappen mit der Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr beim Bahnhof Heiden. Da die Bahn- und Bushaltestellen bis 2023 sowieso behindertengerecht umgebaut werden müssen, ist es sinnvoll, dass die Gemeinde und die Appenzeller Bahnen ein gemeinsames Projekt realisieren.

Neu ist dieses Thema nicht. Die wechselhafte Geschichte beginnt 1993, als die Migros und die damalige PTT mehrere Studien für eine Überbauung mit Bushof hinter dem Kroneareal in Heiden prüften. Realisiert wurde diese Idee aber nie. Mehr als zehn Jahr später, 2005, gab es eine Konsultativabstimmung zur Frage, ob auf dem Coop-Areal beim Rosental oder beim Kirchplatz ein Verkehrsknotenpunkt gebaut werden soll. Der Entscheid fiel zu Gunsten des bestehenden Standorts aus, ein Kredit zur Neugestaltung des Kirchplatzes wurde später an der Urne allerdings verworfen.

Vor allem für die Nutzer des öffentlichen Verkehrs hätte der nun geplante Bushof einige Vorteile. Sie könnten von besseren Umsteigemöglichkeiten, zusätzlichen Haltestellen und einer zeitgemässen Infrastruktur profitieren. Grösster Gewinner wäre aber der historische Kirchplatz. Ohne Postautoparkplatz käme seine Schönheit besser zur Geltung. In diesem Zusammenhang gilt es aber, sich von naiven Vorstellungen zu verabschieden. Es wird dort nie eine italienische Piazza entstehen, wie manche Befürworter vielleicht träumen. Für eine Gemeinde mit 4200 Einwohnern wäre das utopisch, zudem fehlt es den Appenzellern wohl auch an Italianità. Der schöne, charaktervolle und vorteilhafterweise nicht an einer Hauptstrasse gelegene Kirchplatz hat aber Potenzial zur Aufwertung, beispielsweise durch ein Aussencafé, gelegentliche Märkte oder Anlässe. Nach der Verlegung der Postautos an den Bahnhof hätte man genügend Zeit, endlich die Neugestaltung sorgfältig an die Hand zu nehmen.

Gelegentlich sind im laufenden Abstimmungskampf Befürchtungen zu hören, wonach ohne Postautos das Zentrum aussterben wird. Solche Ängste sind übertrieben. Leben nach Heiden bringen viel eher neue gastronomische Angebote wie das kürzlich eröffnete Café Im Glück oder der Feinkostladen Il saporino. Vor diesem Hintergrund ist die künftige Nutzung des ehemaligen Hotels Krone im Zentrum bedeutender als ein paar Reisende, die auf den nächsten Bus warten. Klar ist aber, dass durch den Bushof das Herz des Biedermeierdorfs verändert wird. Davon sind viele Bürgerinnen und Bürger unmittelbar betroffen – als Anwohner, ÖV-Nutzer, Steuerzahler oder Gewerbetreibende. Es liegt daher auf der Hand, dass solche Vorhaben Angriffsfläche für potenzielle Gegner bieten. Die einen beklagen den Mehrverkehr auf einzelnen Strassen, andere wiederum ärgern sich über die Aufhebung einiger Parkplätze oder wollen ganz einfach am Status quo festhalten. Dabei gehen die Chancen des Infrastrukturprojekts leicht vergessen. Dazu kommt das angekündigte Entlastungsprogramm. Wer investieren will und gleichzeitig sparen muss wie Heiden, hat Erklärungsbedarf.

Angesichts dieses latenten Widerstands sowie der früheren Abstimmungsniederlagen zu diesem Thema erstaunt es, wie fahrlässig spät und wenig die Appenzeller Bahnen und der Gemeinderat Heiden zum Bushof kommuniziert haben. Zwar waren die Erläuterungen im Gemeindeblatt und die öffentliche Versammlung informativ, drei Wochen vor dem Abstimmungssonntag aber zu spät angesetzt. Für ein Jahrhundertprojekt, wie das Vorhaben am Infoabend genannt wurde, ist das zudem trotz Coronakrise und Sommerferien zu wenig. Zumal es in der politischen Kommunikation kein «zu viel» an Informationen gibt. Wie es richtig geht, zeigen die Behörden und das Pro-Komitee der Bahnhof-Vorlage in Herisau. Seit Monaten wird in der grössten Ausserrhoder Gemeinde an öffentlichen Versammlungen, Medienkonferenzen, Begehungen und in sozialen Medien öffentlich um Zustimmung zum Grossvorhaben geworben.

So was vermisst man in Heiden. Immerhin: Wohl auch aus Angst vor einer Niederlage an der Urne, bildete sich spät eine Interessengemeinschaft mit Persönlichkeiten aus dem Dorf, die unter anderem in Leserbriefen und auf der Strasse Überzeugungsarbeit leisten. Das ist ein wichtiges Zeichen und könnte am Schluss gar entscheidend sein für ein Ja an der Urne. Es bleibt aber dabei: Eine koordinierte Abstimmungskampagne war das nicht. Trotz alldem müssen sich die Stimmberechtigten bewusst sein, was die Alternative zum Bushof ist. Der Handlungsbedarf würde auch bei Ablehnung der Vorlage bestehen bleiben, zumal das Damoklesschwert Behindertengleichstellungsgesetz weiterhin über dem Kirchplatz schwebt. Der Gemeinderat beziffert die Kosten für den Umbau des historischen Platzes auf 2,5 Millionen Franken, was nur 300000 Franken günstiger wäre als der Bushof. Abgesehen davon liesse sich der Umbau wohl kaum ohne erhebliche Eingriffe realisieren. Konflikte mit dem Denkmal- und dem Heimatschutz wären vorprogrammiert. Ob es unter Zeitdruck so eine nachhaltige Lösung geben wird, die Heiden vorwärtsbringt, ist schwer vorstellbar.