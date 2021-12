Heiden Tiktok-Video geht viral: Wenn Fonduegondeln um die Welt sausen Appenzellerland Tourismus AR landete mit einem kurzen Film aus der «Fernsicht» Heiden einen Hit. Über ein halbe Million Nutzer sahen das Video auf der chinesischen Social-Media-Plattform. Karin Erni 09.12.2021, 16.00 Uhr

Ein Screenshot des Tiktok-Videos.

Die Filmsequenz dauert nur wenige Sekunden: Jemand geht durch einen mit Lichterketten geschmückten Gang, hält an, und dreht sich zu einer kleinen Bergbahngondel hin. Deren Türen öffnen sich und im Innern sitzen drei Personen, die genüsslich Brotbrocken in ein dampfendes Fonduecaquelon tunken. Dazu erklingt Franks Sinatras berühmter Winter-Ohrwurm «Let it Snow». Tönt wenig spektakulär, doch das Filmli ging auf dem Internetportal Tiktok um die Welt und wurde innert weniger Stunden über eine halbe Million Mal angeklickt. 30 Prozent der Zuschauer waren Schweizer, ebenso viele Deutsche sahen das Video. Der Rest der Klicks verteilt sich auf verschiedene Nationen.

Es war nur ein Experiment

«Schuld» am viralen Erfolg des Videos ist Andreas Frey, der Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR. Er staunt selbst über dessen schnelle Verbreitung: «Wir sassen in gemütlicher Runde im Gondel-Dörfli des Gasthauses zur Fernsicht Heiden, da hatten wir die Idee, einen kurzen Film zu drehen. Dass die Aufnahme leicht verwackelt ist, macht vielleicht gerade deren Reiz aus.» Appenzellerland Tourismus sei zwar auf Tiktok präsent, habe die Plattform bisher aber nicht aktiv bewirtschaftet, sagt Frey. «Dazu fehlen uns schlicht die personellen Kapazitäten.» Sie seien zwar im Juni 2020 das erste Ausserrhoder Unternehmen gewesen, das auf der chinesischen Plattform präsent war, so Frey weiter.

«Uns ging es dabei aber eher darum, zu experimentieren und zu beobachten.»

Die Chinesische Social-Media-Plattform Tiktok hat weltweit über eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. In der Schweiz sind es rund 310’000 Leute, die die App auf ihrem Handy installiert haben. Ein grosser Teil ist zwischen 18 und 24 Jahre alt. «Derzeit gehören die Nutzenden von Tiktok altersmässig nicht unbedingt zu unserer Zielgruppe. Doch es lässt sich feststellen, dass ­- wie bei anderen sozialen Medien - sich zuerst die Jungen und dann zunehmend auch das ältere Publikum für Tiktok interessiert», sagt Frey und ergänzt: «Wir werden also künftig nicht darum herumkommen, uns vermehrt mit diesem Kanal zu befassen. Doch wir werden deswegen nicht alles auf den Kopf stellen.»

Unkonventionelle Ideen haben Erfolg

Um in den sozialen Medien erfolgreich präsent zu sein, brauche es vor allem unkonventionelle Ideen, ist Tarcisi Camenisch von der Agentur GMTC Online überzeugt. Er begleitet Appenzellerland Tourismus seit zwei Jahren im Online Marketing und war bei der Entstehung des viralen Videos involviert. «Man wird mit Werbung überflutet. Werbung muss wieder Spass machen, unterhalten und gerne geschaut und geteilt werden. Nur so kann man aus der Masse herausstechen.» Andreas Frey ergänzt als positives Beispiel das 0-Stern Hotel. «Das war so eine Geschichte, die weltweit viel Aufmerksamkeit generiert hat.» Auf die Frage der Nachhaltigkeit eines Erfolgs, wie jener des Fonduefilmchens angesprochen, sagt Frey:

«Solche Hypes sind kurzfristig. Am Schluss zählen nur das Produkt oder die Leistung.»

Die Fonduegondeln seien mit viel Liebe fürs Detail inszeniert worden und seien echte Hingucker, so der Touristiker. «Wenn jemand aufgrund dieses Films die <Fernsicht> besucht und beeindruckt ist, dann hat das Lokal einen neuen Stammgast, der im besten Fall weitere Leute zum Besuch animiert.»

Erfolg zeigt sich in Buchungen

Die Wirkung bei den Buchungen sei tatsächlich feststellbar, sagt Tobias Funke, Küchenchef und Geschäftsführer des Gasthauses zur Fernsicht in Heiden.

«An jenem Tag, an dem das Video viral ging, hatten wir mehr als dreimal so viele Besucher auf unserer Webseite und es haben rund ein Drittel mehr Gäste einen Tisch reserviert als normal. Es waren tatsächlich viele junge Leute dabei.»

Die Gondeln böten in der Coronazeit aber auch Älteren eine gute Möglichkeit für einen sicheren Fonduegenuss, so Funke. Der Sternekoch freut sich, dass viele Leute auf den mit 19 Gondeln aufwendig inszenierten «Winterzauber» im Garten des Restaurants aufmerksam wurden. «Dieser ist übrigens öffentlich zugänglich. Eine Feuerstelle, Marroni, Glühwein und ein nostalgisches Karussell von 1880 sorgen für Weihnachtsstimmung.»