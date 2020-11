«Katastrophale Finanzaussichten»:

Der ehemalige Finanzdirektor Köbi Frei kritisiert den Gemeinderat Heiden wegen der steigenden Verschuldung Gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan wachsen die Nettoschulden in Heiden bis 2024 stark an. Damit könnten sogar aufsichtsrechtliche Vorgaben des Kantons drohen. Unterschiedliche Meinungen gab es an der öffentlichen Versammlung zum Thema Steuererhöhung. Jesko Calderara 13.11.2020, 05.00 Uhr

Die finanziellen Aussichten der Gemeinde Heiden verschlechtern sich zunehmend. So sieht der Voranschlag 2021 bei Ausgaben von 27,3 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von 1,1 Millionen Franken vor. Mehrkosten gegenüber dem Voranschlag 2020 gibt es insbesondere im Bereich Schule. Weil die Schülerzahlen steigen, sind 2020 zwei zusätzliche Primarklassen gebildet worden, und ab August 2021 wird eine weitere Klasse geführt werden. Die Folge: höhere Lohnkosten von 350000 Franken gegenüber der letztjährigen Rechnung.

Noch düsterer sieht es für die kommenden Jahre aus. Gemäss Aufgaben- und Finanzplan steigt das Defizit bis 2024 auf 1,6 Millionen Franken an. Bis dann wäre auch das Eigenkapital, welches zurzeit 4,7 Millionen Franken beträgt, aufgebraucht. Mit der Coronakrise hat sich die Situation zusätzlich verschärft. Bereits im laufenden Jahr erwartet Heiden bei den Steuererträgen, insbesondere bei jenen der Firmen, Mindereinnahmen von 0,5 Millionen Franken gegenüber dem Voranschlag 2020. Über vier Jahre betrachtet beziffert der Gemeinderat die Auswirkungen von Covid-19 auf rund zwei Millionen Franken. Gemeindepräsident Gallus Pfister sagte am Dienstagabend an der öffentlichen Versammlung im Kursaal:

«Die Prognose ist zurzeit aber mit viel Unsicherheit behaftet.»

In einem Jahr könne man eine genauere Schätzung machen.

Im Voranschlag 2021 werden 370’000 Franken eingespart

Handlungsbedarf sieht Pfister beim operativen Ergebnis, wo für die nächsten Jahre durchwegs Defizite geplant sind. Bereits vor einem Jahr kündigte der Gemeinderat deshalb ein Entlastungspaket an. Bis 2024 wird dieses eine Wirkung von rund 2,5 Millionen Franken haben. 370’000 Franken wurden bereits im Voranschlag 2021 eingespart. Wo überall der Rotstift angesetzt wird, will die Gemeinde nicht kommunizieren. Gemäss Pfister sind aber Hunderte von Einzelmassnahmen geprüft worden, die nun teilweise umgesetzt werden. Um die künftigen Ergebnisse zu verbessern, wird zudem der Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen in der Höhe von 7,6 Millionen Franken geprüft. Bereits 2021 sollen unter anderem das«ehemalige Chäslädeli» und der Schlachthof veräussert werden, später dann das Haus alte Migros.

Als weitere Sparmassnahme wurden geplante Investitionen im Umfang von annähernd 15 Millionen Franken gestrichen oder verschoben. Auf dieser Liste befinden sich beispielsweise die Neugestaltung der Seeallee, die Teilnahme am Projekt Tiefgarage Krone (wo jedoch der Kauf von Parkplätzen geprüft wird) und die Sanierungen der Post- sowie der Bahnhofstrasse.

Pro-Kopf-Verschuldung könnte auf über 12 000 Franken klettern

Ein zweites finanzpolitisches Problem nebst den Aufwandüberschüssen in den laufenden Rechnungen droht Heiden bei der Verschuldung. Gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan steigen die Nettoschulden bis 2024 auf rund 54 Millionen Franken oder 12 288 Franken pro Einwohner.

Ungemach droht vor allem beim Nettoverschuldungsquotienten. Diese Kennziffer gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

Im Aufgaben -und Finanzplan der Gemeinde Heiden wächst dieser Wert bis 2024 auf über 300 Prozent.

Das kantonale Finanzhaushaltsgesetz lässt allerdings nur einen Nettoverschuldungsquotienten von 200 Prozent zu. Noch sind das Planzahlen. Der Mechanismus der Schuldenbremse greift erst, wenn mit einer Jahresrechnung diese Schwelle effektiv überschritten wird. Im Folgejahr müsste dann der Selbstfinanzierungsgrad mindestens 100 Prozent betragen.

Von der Frage, ob Neuinvestitionen aus erwirtschafteten Mitteln finanziert werden können, hängt die Höhe der Schulden einer Gemeinde unmittelbar ab. Für 2021 sind im Biedermeierdorf Investitionen von rund 9,9 Millionen Franken vorgesehen. Grösste Brocken sind die Sanierung der Schwendistrasse, die Dreifachturnhalle Gerbe und die Erschliessung Nord. In den kommenden Jahren sind noch weitere wichtige Vorhaben geplant, unter anderem die Sanierung des Gerbeplatzes, die Aufwertung der Werdstrasse und der kürzlich durch das Stimmvolk beschlossene neue Bushof.

Hohe Überschüsse oder Sparen als Lösung

In der Fragerunde kritisierte Köbi Frei den Gemeinderat wegen der «katastrophalen Finanzaussichten» scharf. Dieser sei im Blindflug unterwegs, bemängelte der ehemalige Ausserrhoder Finanzdirektor. Er habe noch nie einen solch schlechten Aufgaben- und Finanzplan gesehen. Ein Dorn im Auge ist Frei insbesondere die voraussichtlichen Schulden von 54 Millionen Franken. Für ein ausgeglichenes Ergebnis würde es seiner Ansicht nach eine Steuererhöhung um bis zu 0,5 Einheiten brauchen. Ein solcher Schritt lehnt Frei allerdings ab, weil sonst gute Steuerzahler aus Heiden wegziehen würden. Um die Verschuldung zu reduzieren, müsste man gemäss Frei sparen, hohe Überschüsse erzielen oder auf Investitionen verzichten.

Eine mögliche Steuererhöhung brachte einer der zehn Anwesenden im Kursaal ins Spiel. Bereits seit fünf Jahren diskutiere man über eine Anhebung des Steuerfusses um 0,2 auf 3,9 Einheiten. Er verstehe nicht, warum man sich so dagegen sträube, sagte der Redner. Im Gemeinderat sei dieser Schritt bei der Erarbeitung des Voranschlages 2021 ein Thema gewesen, sagte Gallus Pfister. Wie es in den nächsten Jahren in dieser Hinsicht aussieht, liess er offen. Der Gemeinderat hat sich jedoch das finanzpolitische Ziel gesetzt, dass der Steuerfuss im ersten Drittel aller Ausserrhoder Gemeinden liegt.