Hotel Heiden nach Totalrenovation wiedereröffnet

Heiden Seesicht für alle: Das Hotel Heiden präsentiert sich nach der Totalsanierung Nach etwas mehr als drei Monaten Bauzeit wurde der Betrieb wiedereröffnet. Am Tag der offenen Tür am Samstag kann sich das Publikum selbst ein Bild machen. Karin Erni 29.04.2022, 18.00 Uhr

Das Erdgeschoss des Hotel Heiden besteht aus einem einzigen grossen Raum. Bild: PD

Hoteldirektor Erich Dasen führt stolz durch sein neues «Wohnzimmer», wie er es nennt. In der Tat ist das gesamte Erdgeschoss des Hotel Heiden nach einem gut dreimonatigen Grossumbau nun ein einziger lichtdurchfluteter Raum. Schlanke Stützen und edle Raumtrenner im 70er-Jahre-Stil erlauben Durchsicht und geben den Weitblick Richtung Bodensee frei. Das ehemalige Kurhotel wurde vor rund 50 Jahren vom bekannten Heidler Architekten Otto Glaus erbaut. Das Zürcher Innenarchitekturbüro Nader Interior hat viel von der ursprünglichen Bausubstanz wieder zum Vorschein gebracht und mit modernen Designelementen ergänzt. Inhaberin Leslie Nader arbeitet gerne mit natürlichen Materialien wie regionalem Eichenholz, grobem Verputz und Naturfasern in warmen Tönen. «85 Prozent der Arbeiten wurden von einheimischen Handwerksbetrieben ausgeführt», erklärt Erich Dasen.

Durchdacht bis ins Detail

Empfangen wird der Gast von einer grosszügigen Lobby mit verschiedenen geschmackvoll eingerichteten Sitzecken. Es wurde an viele Details gedacht, so lässt sich beispielsweise auf bestimmten Bereichen der Möbel das Handy kabellos laden. Als Highlight bezeichnet Erich Dasen das neue Cheminée, das mit einem Appenzeller Scherenschnittmotiv versehen ist. Eine Teestation mit verschiedenen Biotees steht den Hotelgästen kostenlos zur Verfügung.

Hoteldirektor Erich Dasen Bild: Karin Erni

Der ehemalige Speisesaal ist neu das Restaurant Acht. Das Symbol der liegenden Acht bedeutet Unendlichkeit und passt zur Aussicht. Neu sieht man von praktisch allen Tische den Bodensee, was besonders von externen Gästen geschätzt werde, wie Dasen erklärt. Für nächstes Jahr ist noch ein Anbau mit Terrasse geplant, um weitere Gastronomieplätze mit Seesicht zu schaffen. Am Frühstücks- und Mittagsbuffet kann sich der Gast selbst bedienen. Die warmen Gerichte stehen in hübschen roten und gelben Töpfen bereit. Dies werde insbesondere von Seminargästen und Geschäftsleuten geschätzt, die sich schnell und gut verpflegen wollen, sagt Dasen. «Die Acht steht aber auch für Achtsamkeit. Wir sind in der Küche gesund unterwegs und kochen hauptsächlich mit regionalen und Bioprodukten, aber wir machen keine Religion daraus.»

Die Hotelrezeption wurde auf ein Minimum beschränkt, das Büro in ein Nebengebäude ausgelagert. Anstelle der Bö-Stube ist beim Eingangsbereich eine urban anmutende Bar entstanden. Hier werden inklusive Brandy, Gin und Vermouth ausschliesslich Schweizer Produkte ausgeschenkt.

Appenzeller Handwerkskunst

Schönes Detail: die abgerundeten Ecken der Möbel aus Ausserrhoder Produktion. Bild: PD

Die 44 neurenovierten Zimmer sind Ton in Ton gehalten. «Sie eignen sich ideal zum Entspannen und Herunterfahren», sagt Dasen. Die abgerundeten Ecken der Möbel zeugen von heimischer Handwerkskunst. Stickereimotive und Schwarz-Weiss-Fotografien mit Motiven aus dem Appenzellerland und vom Bodensee an den Wänden sowie lederne Zugriemen an den Möbeln verleihen den Räumen einen dezenten Appenzeller Touch. Auch im Bad gibt es praktische Details wie beheizte Spiegel, die nicht anlaufen. In Zukunft können sich die Hotelgäste mit Just-Produkten pflegen. Jedes Zimmer verfügt über eine Nespresso-Maschine.

Auch der Wellnessbereich im unteren Stock des ehemaligen Kurhotels hat Veränderungen erfahren. Auf 1000 Quadratmetern können sich Gäste im Panorama-Schwimmbad, einem Whirlpool, einem vielseitigen Sauna-Bereich mit Kneipp-Anlage aktiv erholen. Für gesunde Bewegung sorgen das Technogym-Fitnessstudio und eine separate Yoga-Fläche. Entspannung findet man im Ayurveda-Massageraum.

Das Schwimmbad mit Bodenseeblick. Bild: PD

7,8 Millionen Franken hat der Umbau gekostet, bei dem viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wurde. Auf einem der Flachdächer wurde durch die Rorschacher Firma Streule & Alder eine ökologische Nische für verschiedene bodenbrütende Vogelarten geschaffen. Sie hat auch die Fotovoltaikanlage erstellt, die zehn Prozent des benötigten Stroms erzeugt. Das gesamte Gebäude wird mit Fernwärme aus heimischem Holz beheizt.

Am 30. April findet der «Tag der offenen Hoteltüre» statt. Von 10 bis 17 Uhr kann ein Blick in die Räumlichkeiten geworfen werden.