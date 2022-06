Johannes Senteler verkauft Alpkäse am Bauernmarkt in Heiden

Bauernmarkt Heiden Der Alpkäse vom Spezialisten kann vor dem Kauf probiert werden Johannes Senteler aus Teufen ist leidenschaftlicher Braunviehhalter. Die Produkte seiner Tiere verkauft er unter anderem am samstäglichen Bauernmarkt in Heiden. Karin Erni 15.06.2022, 12.00 Uhr

Johannes Senteler vor seinem Stall in Teufen. Bild. Karin Erni

Am Samstag, 18. Juni, startet der Bauernmarkt Heiden in die 27. Saison. Aktuell bieten auf dem Kirchplatz fünf Betriebe aus dem Appenzellerland ihre Produkte an. Einer von ihnen ist Johannes Senteler. Der Landwirt aus Teufen kommt seit mehreren Jahren einmal im Monat mit seinen Produkten nach Heiden. Im Sortiment hat er Alpkäse und Alpjoghurt. Seine 15 Kühe leben den Sommer über auf der Alp. Im Herbst erhält er seinen Anteil an Alpkäse, jeweils 1 bis 1,5 Tonnen. Einen Teil verkauft er an Händler, den Rest pflegt er im Keller seines über 200-jährigen Bauernhauses und bringt ihn selbst unter die Leute. «Schon mein Vater und Grossvater haben Schmalz an der Haustüre verkauft und ich musste als Bub auch mithelfen, so habe ich das früh gelernt.» Der richtigen Käsepflege misst er grosse Bedeutung zu: «Ich war früher öfter z’Alp und habe dabei auch viel über das Käsen und Buttern gelernt.»

Tiere haben viel Freigang

Gerne bietet Johannes Senteler den Kundinnen und Kunden am Heidler Markt den Käse zum Probieren an. «Sie sollen sich selbst von der Qualität überzeugen können.» Er achte darauf, dass auf «seiner» Alp stets ein guter Käser am Werk ist, so der Landwirt. «Es braucht neben Fachkenntnis auch viel Herzblut für diese Arbeit.» Die Qualität des Käses habe aber auch mit der Höhenlage zu tun, ist er überzeugt. Die Alpweiden befinden sich zwischen 1900 und 2200 Meter über Meer. «Dort wird das Gras zwar nicht hoch, es wachsen aber viele Kräuter und Blumen darin», sagt Senteler und fügt scherzhaft an: «Kühe sind Raufutterverwerter und sollten kein Müesli essen.» Er meint damit die Futtermischungen, die viele Kühe heute im Stall «serviert» bekommen. Auch auf dem Talbetrieb darf sein Original-Braunvieh öfter aus dem Stall als jenes der Nachbarn. «Ich achte schon bei der Zucht darauf, dass die Tiere nicht zu gross und schwer werden. Das vermindert Trittschäden auf der Weide», ist er überzeugt.

Nebst Käse gibt es auf dem Heidler Bauernmarkt viele weitere selbst produzierte Erzeugnisse zu kaufen. So werden frische Früchte, knackiges Gemüse und dekorative Blumensträusse aus lokalen Bauerngärten angeboten. Auch Eier und Fleischwaren sowie Sirupe, Süssmost oder Holunderblütensekt sind erhältlich. Die Bäuerinnen zeigen ihre Backkünste mit duftendem Brot, Zopf und diversen Süssgebäcken. Auch die hausgemachte Confi für den Zmorgetisch darf natürlich nicht fehlen.