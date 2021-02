Heiden Neue Auszeichnung durch den «Guide Michelin»: Das Gasthaus zur Fernsicht hat einen grünen Stern erhalten Der Heidler Sternekoch Tobias Funke hat vom bekannten Gastroführer zusätzlich einen grünen Stern erhalten. Dieser freut ihn ganz besonders. Karin Erni 09.02.2021, 05.00 Uhr

Tobias Funke will miterleben, wie exzellente Produkte entstehen. Hier in der Holzofenbäckerei Kast in Reute. Bild: PD

Dieses Jahr hat der Gastroführer «Guide Michelin» erstmals zusätzlich grüne Sterne vergeben. Diese stehen für nachhaltiges Handeln. 19 Gastrobetriebe wurden gesamtschweizerisch ausgezeichnet. Aus der Ostschweiz ist nur ein Restaurant aufgeführt: das «Swiss Alpine» im Gasthaus zur Fernsicht in Heiden. Geschäftsführer und Executive Küchenchef Tobias Funke freut sich, dass sein langjähriges Engagement gewürdigt wird.

«Umweltbewusstes Wirtschaften war mir schon immer wichtig und ich habe den Gedanken mit den Jahren immer weiterentwickelt.»

Der Ehrgeiz des Sternekochs war es stets, zu wissen, wo und wie die Ausgangsprodukte für seine Kreationen entstehen. So stellt er sich auch mal in eine Holzofenbäckerei, packt in einer Getreidemühle mit an oder taucht in Norwegen eigenhändig nach Muscheln. Wenn es ein neues Gemüse noch nicht zu kaufen gibt, bestellt er Samen davon und lässt die Pflanzen regional anbauen. Diese Nähe bedeutet nicht nur kurze Transportwege. Er könne so auch gute Beziehung zu den Produzenten pflegen, sagt Tobias Funke. «Meine Fleisch- und Gemüselieferanten im Appenzellerland und im Rheintal kann ich in wenigen Minuten erreichen.»

Geld in der Schweiz ausgeben

Es gibt aber auch eine Kehrseite: Lieferanten aus der Nähe sind oft teurer, als wenn man etwas beim billigsten Anbieter kauft. «Gutes Fleisch für wenig Geld zu produzieren geht nicht, denn beim Fleisch ist wichtig, wie das Tier gelebt hat und was es gefressen hat», sagt Funke. «Und für wirklich gute Qualität sorgt erst die sorgfältige Weiterverarbeitung durch den Metzger.

Auch für ein Schmorgericht braucht es abgehangenes Fleisch, sonst wird es nicht fein.» Lokales Wirtschaften sei ein Geben und Nehmen. Als Beispiel nennt Funke eine Töpferin aus Rorschach, bei der er spezielle Teller anfertigen lässt. Diese kosten viel mehr als solche aus dem Handel. «Aber letztlich bin ich überzeugt, dass es besser ist, das Geld in der Schweiz auszugeben. Denn diese Lieferanten kommen vielleicht auch einmal bei uns im Restaurant essen. Der Kreis wird so immer grösser und schliesst sich.»

In Ghana lässt Funke aus Kakaofrüchten einen besonderen Saft pressen. Bild: PD

Weniger Fleisch, weniger Zucker

Ein wichtiger Schritt, um den ökologischen Fussabdruck zu verkleinern, sei die Verminderung des Fleischkonsums, sagt Funke. «Vegetarische oder vegane Gerichte machen bereits jetzt etwa die Hälfte unserer Gourmetmenus aus. Wir zeichnen sie auf der Karte nicht als solche aus, das hat immer etwas Bemühendes. Das Gericht soll einfach gut schmecken.» Wichtig sei ihm auch der gesundheitliche Aspekt des Essens, sagt Funke. «Wir kochen ohne Zusatzstoffe und verwenden in der Küche keinen weissen Zucker mehr.»

Als Ersatz diene brauner Zucker oder Honig. «Je besser die Qualität der Ausgangsprodukte, desto weniger Zucker braucht es», ist er überzeugt. «Zucker dient oft dazu, schlechtes Ausgangsmaterial zu vertuschen. Aber ein Gericht aus unausgereiften Früchten erhält auch durch die Zugabe von Zucker keinen guten Geschmack.» Gerade in der heutigen Zeit sollte den Menschen wichtig sein, was sie ihrem Körper zuführen, so der Sternekoch.

«Gesundes Essen ist wertvoller als schöne Kleider und ein teures Auto.»

Seine Gäste hätten am Anfang nicht immer Verständnis gehabt, dass gewisse Produkte nicht auf der Karte stehen. Da brauche es manchmal Überzeugungsarbeit. Doch letztlich gebe es keine Alternative zum bewussteren Umgang mit Ressourcen, so Funke. «Wir haben nur eine Welt.»