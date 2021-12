Hotel Heiden will sich wieder für Kursaal bewerben

Heiden Neuausschreibung des Kursaals: Betreiberin Hotel Heiden AG will sich wieder bewerben Trotz Kündigung des Betreibervertrages mit dem Hotel Heiden durch die Gemeinde betonen beide Seiten, dass keine Missstimmung bestehe. Die Gemeinde erhofft sich vom Vorgehen bessere Konditionen. Karin Erni 08.12.2021, 12.00 Uhr

Der Kursaal Heiden nach der Sanierung im Jahr 2010. Bild: APZ

Der 1957 eröffnete Kursaal in Heiden war in den Anfangsjahren mit Bar, Dancing und täglicher Livemusik eine Attraktion der Ostschweiz. Heute verfügt der vor allem für Veranstaltungen und Kongresse genutzte Saal über kein eigenes Gastronomieangebot mehr. Seit 2012 betreibt das benachbarte Hotel Heiden den Kursaal. Damals kommuniziert die Gemeinde, dass die Verhandlungen mit einem «erfreulichen Resultat für beide Parteien» abgeschlossen werden konnten. Offenbar beurteilt man die letztmals die im Jahr 2015 überarbeitete Vereinbarung mit der Hotel Heiden AG heute nicht mehr gleich positiv. Die Gemeinde kündigt nämlich den Vertrag über die Führung des Kursaals per 30. Juni 2022. Als Grund werden gemäss einer Mitteilung «ungünstige Konditionen» angeführt.