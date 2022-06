Restaurant Linde Heiden ist eröffnet, obwohl Umbau noch läuft

Heiden Nach Renovation: Die frischgemachte «Linde» lässt erste Gäste reinschnuppern Einen Monat später als geplant, aber immerhin rechtzeitig zum Heiden-Festival, hat das Restaurant Linde nach dem fünfmonatigen Umbau die Türen wieder geöffnet. Karin Erni Jetzt kommentieren 02.06.2022, 18.00 Uhr

Geschäftsführer Adrian Höhener in der neuen Bar der «Linde» Heiden. Bild: Karin Erni

Noch müssen die Gäste des Restaurants Linde in Heiden das Lokal durch einen eigens geschaffenen Seiteneingang betreten, da am Gebäude noch gearbeitet wird. Doch die Eintretenden staunen unisono über die gelungene Auffrischung der Räumlichkeiten.

Wieder ein Treffpunkt im Dorf

Geradezu zum Bijou geworden ist der Frühstücksraum, der am Abend zur Bar wird. An der Decke kamen bei der Renovation Malereien aus der Biedermeierzeit zum Vorschein, die sorgfältig restauriert wurden. Sie bilden mit dem stilvollen Bartresen und den modernen Bistrotischen einen interessanten Kontrast.

Noch fehle allerdings das nötige Personal für den Barbetrieb mit längeren Öffnungszeiten, bedauert Geschäftsführer Adrian Höhener. Er ist zuversichtlich, dass dieses bald gefunden werden kann:

«Die ‹Linde› soll wieder der Treffpunkt in Heiden sein. Im stilvollen Säli und dem einfach gehaltenen Beizli können sich alle Gäste bei uns wohlfühlen.»

Im Säli mit seiner Jugendstil-Einrichtung kommen durch die neue Beleuchtung die Stuckaturen an der Decke besonders gut zur Geltung. Neu bringt eine Glasscheibe zum Bistro zusätzliches Licht in die Räumlichkeiten.

Scheiben bieten Durchblicke und mehr Licht in den Räumen. Bild. Karin Erni

Die Angestellten in der Küche können nach Wunsch in einer Viertagewoche arbeiten. Möglich macht dies die Produktionsküche im Untergeschoss. Sie stellt sogenanntes Inhouse-Convenience her und rüstet Gemüse und Salate sowohl für die «Linde» wie auch für die «Krone» Wolfhalden. Was an sich praktisch und zukunftsgerichtet ist, hatte an der Eröffnungsphase seine Tücken, wie Höhener erklärt. «Der Warenlift streikte wegen eines Kieselsteins, was zu ärgerlichen Verzögerungen beim Service führte.»

Neu mit zwei Küchen

Im Parterre, wo früher das Getränkebuffet stand, wurde eine neue Küche eingebaut. Von hier werden die fertig zubereiteten Speisen zum Gast gebracht. Das Angebot auf der Karte hat sich nur unwesentlich verändert. Einzig die Anzahl der vegetarischen Gerichte habe sich erhöht, sagt Höhener.

«Damit wollen wir unserer Philosophie der Nachhaltigkeit noch vermehrt nachkommen.»

Noch etwas länger dauert es, bis auch der Hotelbereich wieder ganz geöffnet werden kann. Die Coronapandemie sorgte mit Ausfällen von Mitarbeitenden und verspäteten Lieferungen von Baumaterial für Verzögerungen. Zudem kamen wenig angenehme Überraschungen beim Bau wie morsche Holzbalken und Fundamente zum Vorschein. Gemäss Stiftungsratspräsident Urs-Peter Frey mussten rund 15'000 Franken für Brandschutzmassnahmen ausgegeben werden, um die Teileröffnung möglich zu machen. Der Umbau sei zu 95 Prozent finanziert. Noch fehlen rund 400'000 Franken für die mit 8,4 Millionen veranschlagten Baukosten.

14 der 20 Hotelzimmer wurden renoviert, die anderen waren bereits früher erneuert worden. Derzeit kann am Wochenende, wenn kein Baulärm herrscht, in der Linde übernachtet werden. Adrian Höhener rechnet, dass auf das kantonale Musikfest Ende Juni hin alle Zimmer fertig sind. Bis zu den Bauferien sollen auch die Aussenarbeiten beendet sein, sodass das Gerüst abgebaut werden kann. Das offizielle Eröffnungsfest soll am 12. und 13. August stattfinden.

