Neues Geschichtsbuch über Heiden erschienen

Ortsgeschichte Vom Dorfbrand bis zum internationalen Aufstieg als Kurort: Neues Geschichtsbuch zeigt Heiden in allen Facetten Sechs Autoren beschäftigen sich in einem neuen Buch mit der Dorfgeschichte der Vorderländer Gemeinde. Am Freitag war die Vernissage. Jesko Calderara 13.03.2022, 20.55 Uhr

Sie arbeiteten am Buch über die Ortsgeschichte von Heiden mit: Stefan Rothenberger, Johannes Huber, Stefan Sonderegger, Arthur Oehler (alles Autoren), Martin Engler (Projektleiter), David Aragai, Thomas Fuchs (beides Autoren) und Hannes Friedli (Grafiker).

Gallus Pfister ist Gemeindepräsiden Bild: PD

Konzepte erstellt, in Bibliotheken sowie Archiven recherchiert, Interviews geführt und Bildmaterial gesammelt. Die sechs Autoren haben während rund dreier Jahre keinen Aufwand gescheut, um sich in die Materie zu vertiefen. Nun liegt das Resultat ihrer Arbeit vor: das neue Buch über die Ortsgeschichte der Gemeinde Heiden. «Damit wollen wir historisches Wissen erhalten, zumal die Zeitzeugen immer älter werden», sagte Gemeindepräsident Gallus Pfister am Freitagabend an der Vernissage im Kursaal. Ziel sei es gewesen, den Wandel in der Heidler Geschichte möglichst umfassend aufzuzeigen.

Die Idee für ein solches Werk gab es seit etwa 15 Jahren. Erst 2016 nahm auf Anstoss von Heinrich Eggenberger ein Team unter der Leitung von Martin Engler das Projekt konkret in Angriff. Möglich war dies auch, weil die Finanzierung sichergestellt werden konnte. Nebst der Gemeinde haben mehrere Ausserrhoder Stiftungen grössere Beiträge beigesteuert.

Dorfbrand von 1838 verändert Heiden stark

Das 304-seitige Buch mit dem Titel «Heiden – Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert» ist im Appenzeller Verlag in Schwellbrunn erschienen. Für dessen Gestaltung war der Heidler Grafiker Hannes Friedli verantwortlich. In 20 Kapiteln vertiefen die Autoren Stefan Sonderegger, Arthur Oehler, Thomas Fuchs, Johannes Huber, David Aragai und Stefan Rothenberger wichtige Ereignisse in der facettenreichen Vergangenheit und Gegenwart der Vorderländer Gemeinde, die früher zum Kurzenberg gehörte und 1652 durch den Bau einer eigenen Kirche die Selbstständigkeit erlangte. Erstmals erwähnt wurde Heiden allerdings viel früher, 1461 im Zinsbuch des Heiliggeistspitals St.Gallen. Dem wohl einschneidendsten Ereignis in der Geschichte, dem Dorfbrand vom 7. September 1838, ist ebenfalls ein Kapital gewidmet. Es zeigt eindrücklich auf, wie das Dorf in der Biedermeierzeit im klassizistischen Stil aufgebaut wurde. Es war sozusagen der Startschuss zum Aufstieg Heidens zu einem bedeutenden europäischen Kurort. Eine grosse Rolle spielten dabei die Molkenkuren, der Aufenthalt des populären Berliner Augenarztes Albrecht von Graefe und die zahlreichen Hotels, wie im Kapital «Klimatischer und Molken-Kurort Heiden» nachzulesen ist. Später schlossen dann viele Betriebe, was einer eigentlichen Zäsur gleichkam.

Veränderungen in den Bereichen Landwirtschaft, Handwerk und Industrie werden im Buch ebenfalls thematisiert. Eine zentrale Bedeutung nimmt in Heiden heute noch die Textilindustrie ein.

Frauen waren in der Schule nicht immer erwünscht

Einem stetigen Wandel unterlegen war auch die Schule. Mit deren Entwicklung setzte sich der Lehrer Stefan Rothenberger als Autor auseinander. Sein Teil enthält zahlreiche Anekdoten, prägende Figuren und aus heutiger Sicht unvorstellbare Gegebenheiten. So war nach dem Dorfbrand im Gemeindehaus auch eine Schule untergebracht. Bei schönem Wetter fand der Sportunterricht kurzerhand auf dem Kirchplatz statt.

Nicht zum Besten gestellt war es um die Gleichstellung. Die Schule war lange Zeit eine Männerdomäne, wie eine Erzählung aus dem Buch zeigt. Demnach wurde 1960 eine Lehrerin gebeten, nicht in einem Begrüssungschor für eine Bezirkskonferenz mitzusingen. Ihre Stimme würde das einheitliche Klangbild trüben, fand damals der Dirigent.

Vorträge zur Ortsgeschichte geplant

Die Laudatio hielt Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut. Bild: Hanspeter Schiess

Die Laudatio an der Vernissage hielt Heidi Eisenhut. «Das Geschichtsbuch ist kein Röntgenapparat, der einem die kleinsten Details erschliesst», sagte die Kantonsbibliothekarin mit Verweis auf ein darin enthaltenes Bild einer Röntgenanlage im Bezirkskrankenhaus. Das sei auch nicht die Idee gewesen. Eisenhut sagte:

«Das Werk ist vielmehr ein Ganzkörpercheck aus der Sicht verschiedener männlicher Diagnostiker.»

Regierungsrat Alfred Stricker ist Vorsteher des Departements Bildung und Kultur. Bild: PD

Der Ball liege nun bei den Leserinnen und Lesern, bei der Gemeinde Heiden und allen interessierten Kreisen, darauf zu reagieren und weitere Initiativen zu ergreifen. Regierungsrat Alfred Stricker wiederum charakterisierte in seinen Ausführungen Heiden aus Sicht eines Hinterländers unter anderem als «Ort der Friedensbewegung» und des «Weitblicks».

Musikalisch umrahmt wurde der Anlass durch Daniel Pfister, Markus Berthold und Christian Bissig. Als Ergänzung zum Erscheinen der Gemeindegeschichte sind diverse Veranstaltungen geplant, darunter mehrere Vorträge der beteiligten Autoren und eine Ausstellung im Museum.