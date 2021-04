Heiden Hüttenzauber und Fonduegondeln: Das neue Pop-up-Hotel über dem Bodensee startet in den Coronasommer Tobias Funke vom Gasthaus zur Fernsicht Heiden rechnet auch diesen Sommer wieder mit vielen Inland-Touristen. Er will sie in temporären Holzhütten auf der benachbarten Wiese unterbringen. Die Aktion soll die Tische der Restaurants füllen, das Personal beschäftigen und etwas Geld in die Kasse spülen. Karin Erni 13.04.2021, 17.00 Uhr

Executive Küchenchef und Geschäftsführer Tobias Funke vom Gasthaus zur Fernsicht in Heiden erinnert sich gerne an den vergangenen Sommer: «Es war extrem cool, wie viele Gäste – vor allem aus der Westschweiz – wir begrüssen durften.» Der Sternekoch geht davon aus, dass auch dieses Jahr wieder eine grosse Zahl von Leuten ihre Ferien in der Schweiz verbringen werden. «Unsere schöne Gegend eignet sich hervorragend zum Wandern und Ausflüge machen.» Er möchte möglichst viele Gäste wieder in einem Pop-up-Hotel unterbringen. Bereits in den Sommermonaten 2018 und 2019 stand vor der «Fernsicht» temporär ein Outdoor-Boutique-Hotel. Die Holzbauten sind gemäss Funke rege genutzt worden.