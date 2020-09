70 Prozent Ja-Stimmen: Heiden erhält einen Bushof ++ Gemeinderat Hans-Peter Häderli: «Ein solch deutliche Zustimmung konnte man nicht erwarten.» In der Vorderländer Gemeinde kann nach dem Ja zur Kreditvorlage eine Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr gebaut werden. Jesko Calderara 27.09.2020, 20.13 Uhr

Voraussichtlich ab 2024 werden alle Postautos vom Bahnhof Heiden aus verkehren. Nach dem gestrigen Entscheid ist der Weg frei für den Bushof. Bild: David Scarano

Gemeinderat Hans-Peter Häderli ist Projektleiter des Bushofes. Bild: APZ

Der geplante Bushof beim Bahnhof Heiden ist einen wichtigen Schritt weiter. Die Stimmberechtigten sprachen sich am Sonntag deutlich für einen Bruttokredit über 3,5 Millionen Franken aus. Es gab 1205 Ja- und 559 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei annähernd 65 Prozent. Die Sieger der Abstimmung zeigten sich in einer ersten Reaktion erfreut über den klaren Ausgang. «Eine solch deutliche Zustimmung konnte man nicht erwarten», sagte Gemeinderat und Projektleiter Hans-Peter Häderli. Als Gründe für den hohen Ja-Anteil nennt er unter anderem den Informationsanlass im Kursaal und das Engagement der breit abgestützten Pro-IG. Zudem hätten die Heidlerinnen und Heidler gesehen, dass beim jahrealten Thema Bushof nun eine gute Lösung vorliegt, so Häderli.