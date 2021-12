Züst-Zwillinge von Alfred Stricker zum 90.Geburtstag geehrt

Heiden Ehre für Züst-Zwillinge zum 90. Geburtstag: Landammann würdigt ihre kulturellen Leistungen Die Zwillingsbrüder Walter und Ernst Züst, aus Grub beziehungsweise Wolfhalden, haben auf dem Gebiet von Literatur und Lokalgeschichte nachhaltige Leistungen erbracht. Aus Anlass ihres 90. Geburtstags wurden ihre grossen Verdienste von Alfred Stricker, Vorsteher des Ausserrhoder Departements für Bildung und Kultur, gewürdigt und verdankt. Peter Eggenberger 12.12.2021, 19.36 Uhr

Regierungsrat Alfred Stricker, Vorsteher des Departements für Bildung und Kultur, würdigte die grossen Verdienste der 90-jährigen Zwillingsbrüder Walter (rechts) und Ernst Züst. Bild: Peter Eggenberger

Es war eine kleine Feier in gediegenem Rahmen, zu der Alfred Stricker am letzten Sonntag nach Heiden eingeladen hatte. «Ich habe grosse Achtung vor dem unermüdlichen Schaffen der Brüder Walter und Ernst Züst. Beide sind unserer Kultur und Geschichte in hohem Masse verpflichtet. Ihre fundierten Kenntnisse rund um unsere Vergangenheit lassen die Gegenwart besser verstehen und sind wegweisend für die Gestaltung der Zukunft. Die intensiven historischen Recherchen haben zu einem Museum, zu verschiedenen Ortschroniken und zu einer ganzen Reihe historischer Romane geführt. Damit wird unsere faszinierende Vergangenheit für alle leicht zugänglich und erlebbar gemacht.»

Wurzeln in Wolfhalden

Am 14. Dezember 1932 im stillen Weiler Lippenreute in Wolfhalden geboren, absolvierte Walter eine kaufmännische Ausbildung und war ab 1958 während 37 Jahren als Gemeindeschreiber von Grub tätig. Ernst wiederum stand nach einem beruflichen Abstecher in die Landwirtschaft bis 1992 als Zustellbeamter im Dienst der PTT. Nebst der beruflichen Tätigkeit verfasste Walter das Buch «Geschichtliche Darstellung von Grub», und wenig später doppelte Ernst mit dem Werk «Geschichte der Gemeinde Wald» nach. Gemeinsam vertieften sie sich anschliessend in die Vergangenheit der Gemeinde Walzenhausen, und 1988 erschien der Titel «Chronik der Gemeinde Walzenhausen».

Museum Alte Krone

Im Verlaufe ihrer Arbeit stiessen die Brüder immer wieder auf wertvolle Zeugen der Vergangenheit wie Urkunden, bildliche Darstellungen, Möbel, Arbeitsgeräte aus früheren Tagen und weiteres Kulturgut. Den Posten der zentralen Sammelstelle versah Ernst, der sich schon Anfang der 1970er-Jahre mit der Realisierung eines Museums befasste. 1980 wurde ein entsprechender Verein gegründet, und 1982 konnte im 400 Jahre alten, unverfälscht erhalten gebliebenen Haus Alte Krone in Wolfhalden das Kurzenberger Regionalmuseum eröffnet werden. Als Gemeindeschreiber hatte Walter direkten Zugang zu verschiedensten historischen Quellen, was zum 1994 erschienenen Roman «Der Weg zum Richtplatz» führte.

16 Aufführungen der «Dornesslerin»

Ein grosser Wurf gelang Walter mit dem Roman «Die Dornesslerin», der die tragische Geschichte jener Walzenhauserin erzählt, die als Hexe gebrandmarkt und zum Tode verurteilt wurde. Das Buch führte zu einem packenden Schauspiel, das vom Dramatischen Verein Oberegg 16 mal aufgeführt und von rund 4000 Interessierten besucht wurde. Nach weiteren Romanen folgte als jüngstes Werk der Titel «Die Weberbauern», der als Generationenroman ebenfalls Einblicke in das Leben unserer Vorfahren gewährt. Sowohl Ernst als auch Walter engagierten sich immer auch für die Gegenwart und versahen unter anderem politische Ämter. Während Walter Mitglied des Kantonsrats war, hatte Ernst Einsitz in den Gemeinderäten von Heiden und später Wolfhalden.

Liebe zum Kurzenberg

Gemeinsam ist den Brüdern die Liebe zum Kurzen- und Hirschberg, zu dem die Gemeinden Wolfhalden, Heiden, Lutzenberg, Walzenhausen, Reute und Oberegg gehören. Die Nähe zur Heimat ihrer Vorfahren führte zu den von Ernst im Alleingang geschriebenen Büchern «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» und «Gemeindegeschichte von Wolfhalden». In ihrem Schaffen wurden Walter und Ernst stets von ihren leider verstorbenen Gattinnen Frieda und Lina unterstützt. Über den hohen Geburtstag freuen sich die Kinder, Gross- und Urgrosskinder sowie zahlreiche Freunde und Freundinnen, die den jubilierenden Zwillingsbrüdern für die Zukunft das Allerbeste Wünschen.