Heiden «Die Blasmusik soll trotz fehlender Auftritte präsent sein» – Jugendmusik organisiert Foxtrail durch die Gemeinde Aufgrund der Coronakrise ist es schwer, neue Mitglieder für Vereine zu motivieren. Die Jugendmusik Heiden hat sich dafür etwas Spezielles überlegt: Vom 1. bis 30. April können Kinder in der Gemeinde einen Foxtrail bestreiten, der ihnen die Instrumente näherbringen soll. Dabei gibt es auch Preise zu gewinnen. Eva Wenaweser 31.03.2021, 18.10 Uhr

Die Jugendmusik Heiden hat einen Foxtrail durch Heiden organisiert. Bei den Posten werden diverse Instrumente vorgestellt. Bild: PD

Aufgrund fehlender Auftritte kann die Jugendmusik Heiden nicht auf dem herkömmlichen Weg für sich werben. Corona macht es schwer, die Mitglieder zu motivieren, ihr Hobby weiterzuverfolgen. Noch schwerer sei es aber, neue zu gewinnen. Roman Höhener, Vizepräsident der Jugendmusik Heiden erklärt, wie sie dem entgegenwirken möchten.

«Wir haben unter anderem einen Foxtrail in Heiden organisiert, der vom 1. bis 30. April stattfindet.»

Roman Höhener, Vizepräsident Jugendmusik Heiden. Bild: PD

Da auch die eigene Instrumentenvorstellung verschoben werden musste, sollen die Kinder auf diese Weise die Möglichkeit haben, bei den verschiedenen Posten die Instrumente kennen zu lernen. Der Foxtrail sei jederzeit besuchbar und so hoffentlich eine willkommene Aktivität über Ostern und in den Ferien. «Der Start des Instrumenten-Foxtrails ist beim Rathaus Heiden. Insgesamt gibt es neun Posten», sagt Höhener.

Die Detailfotos bei den Posten zeigen, wo sich der nächste Standort befindet. Mittels QR-Code gelangen die Teilnehmer zu den Informationen der jeweiligen Instrumente. Wobei es dann noch jeweils eine Frage gibt, deren Antworten dann am Ende zu einem Lösungswort führen. Höhener sagt:

«Auf der Homepage kann die Lösung eingetragen werden. Dann besteht die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen.»

Die Preise seien von Detaillisten aus Heiden gespendet. Diese hätten sich unter anderem bereit erklärt, den einen oder anderen Posten des Foxtrails in ihren Geschäften unterkommen zu lassen.

Es können auch bilaterale Schnupperlektionen gebucht werden

«Mit dem Foxtrail durch Heiden soll die Blasmusik trotz fehlender Proben, Auftritte und Anlässe weiterhin in der Gemeinde präsent sein», sagt Höhener. Es werde auf diese Weise allgemein auf die Möglichkeit einer musikalischen Ausbildung aufmerksam gemacht. «Die Blasmusik steht zwar im Fokus, wenn jemand dann aber ein anderes Instrument lernen möchte, freut uns das auch.» Es gehe in erster Linie darum, Jugendliche in der aktuellen Situation für ein musikalisches Hobby zu begeistern.

Mit dem Foxtrail durch Heiden soll die Blasmusik trotz fehlender Auftritte und Anlässe in der Gemeinde präsent sein. Bild: PD

Wenn das Interesse der Kinder geweckt ist, ein Instrument zu lernen, können zu einem späteren Zeitpunkt auch Schnupperlektionen abgemacht werden. An diesen Treffen können Kinder ein Instrument ausprobieren. Für den 1. Mai sei zudem eine Instrumentenvorstellung für die Allgemeinheit geplant. «Ob diese durchgeführt werden kann, ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch offen», sagt Höhener. «Für das kommende Jahr haben wir bereits wieder das Appenzeller Kantonalmusikfest geplant, da dieses letztes Jahr abgesagt werden musste. Der Anlass findet vom 24. bis 26. Juni 2022 statt.»