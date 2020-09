Heiden: Deutliche Zustimmung zum neuen Bahn- und Bushof Die Stimmberechtigten der Vorderländer Gemeinde sagen Ja zu einem Bruttokredit von 3,5 Millionen Franken für eine ÖV-Drehscheibe beim Bahnhof Heiden. Jesko Calderara 27.09.2020, 13.21 Uhr

Nach der Zustimmung der Stimmberechtigten kann der Bushof beim Bahnhof Heiden gebaut werden. Bild: David Scarano

Der geplante Bushof beim Bushof Heiden kann realisiert werden. Die Stimmberechtigten sprachen sich deutlich für einen Bruttokredit über 3,5 Millionen Franken aus. Es gab 1205 Ja- und 559 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei annähernd 65 Prozent.

Die geplante Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr, den die Appenzeller Bahnen zusammen mit der Gemeinde Heiden bauen werden, kostet insgesamt 8,2 Millionen Franken. Handlungsbedarf ergibt sich vor allem wegen des Behindertengleichstellungsgesetzes. Demnach müssen alle Bahn- und Bushaltestellen bis 2023 behindertengerecht umgebaut werden. Durch die Verlegung des Postautos an den Bahnhof will der Gemeinderat Heiden in einem weiteren Schritt den Kirchplatz aufwerten und neu gestalten. Für die Vorlage setzten sich eine IG mit Persönlichkeiten aus dem Dorf, die FDP, die SP und die CVP für die Vorlage ein. Gegen den Bushof sprachen sich aus finanziellen Gründen die SVP und eine weitere IG, welche vor allem auf sozialen Medien aktiv war, aus.