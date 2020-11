Heiden als Herz und eine zentralisierte Sek: So könnte die neue Ausserrhoder Gemeinde Vorderland aussehen

Die Ausserrhoder Regierung schlägt vor, die Anzahl Gemeinden im Kanton von 20 auf 4 zu reduzieren. Für diese radikale Strukturreform wären die Rahmenbedingungen im Vorderland gut. Denn eine Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus ist in der Region nicht neu. David Scarano 02.11.2020, 05.00 Uhr

Wohl in keiner anderen Region findet der Vorschlag der Ausserrhoder Regierung für eine radikale Strukturreform so gute Rahmenbedingungen vor wie im Vorderland. Die Gemeinden arbeiten bereits auf verschiedenen Ebenen zusammen. Heiden wäre als Verwaltungszentrum zudem unbestritten. Und die Gemeinden liegen steuerlich nicht so weit auseinander, dass eine Fusion aus Angst vor einem finanziellen Rückschritt von Anfang an aussichtslos wäre.

Auf den folgenden Zeilen zeigt die «Appenzeller Zeitung» auf, wie das neue Gebilde aussehen könnte. Der Text schliesst die dreiteilige Serie über die möglichen neuen Gemeinden ab (Teil 1 zum Mittelland, Teil 2 zum Hinterland). Der Gegenvorschlag zur Initiative Starke Ausserrhoder Gemeinden sieht drei Varianten vor. Die Regierung favorisiert die Lösung, die aus den 20 Gemeinden vier machen würde.

Einkaufs- wird zum Verwaltungszentrum

Die Gemeinde Vorderland wäre mit 4'644 Hektaren nicht die grösste, auch die rund 13'800 Einwohner machen das Gebilde nicht zum Riesen. Herisau ist und die neue Gemeinde Mittelland wäre grösser. Es sind also nicht die Distanzen oder anonyme Menschenmassen, welche eine Grossfusion erschweren würden. Einzigartig ist aber die Anzahl der beteiligten Gemeinden. Acht Kommunen sind involviert. Vorteilhaft ist allerdings, dass Heiden als Verwaltungszentrum prädestiniert ist.

Mit 4'200 Einwohnern ist Heiden nicht nur doppelt so gross wie die regionale Nummer zwei Walzenhausen. Das repräsentative Biedermeierdorf liegt geografisch auch in der Mitte. Von Rehetobel und Wald sind es sechs, von Walzenhausen und Reute rund sieben Kilometer. Zudem beheimatet die Zentrumsgemeinde bereits jetzt das regionale Betreibungsamt und die Sozialen Dienste Vorderland, die unter anderem die Berufsbeistandschaft für alle Gemeinden führen.

Nicht zuletzt ist Heiden das Vorderländer Einkaufszentrum schlechthin. Kunden aus der Region suchen regelmässig die Grossverteiler auf, um Tages- oder Wocheneinkäufe zu erledigen. Und wer in Heiden sein Hackfleisch, Bier und aktuell WC-Papier kauft, dem dürfte es nicht schwerfallen, in Zukunft auch seine wenigen behördlichen Anliegen am zentralen Verwaltungssitz am Kirchplatz zu erledigen.

Eine Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus ist in der Region nicht neu. Das gilt nicht nur fürs Grundbuchamt. Alle acht Ausserrhoder Gemeinden sowie Oberegg sind Mitglied des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB). Dieser fördert die Zusammenarbeit untereinander. Laut Eigenwerbung will er zusammen mit den Gemeinden, Unternehmen und Partnerorganisationen Impulse für eine attraktive, innovative und lebenswerte Region geben. Das tönt nach einem Papiertiger, doch der Verein kann konkrete Erfolge vorweisen. AüB ist etwa die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland. Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Heiden erlangten die Zertifizierung vor knapp drei Jahren.

Wer einen Zusammenschluss ablehnt, der betont das Trennende, wer ihn befürwortet das Verbindende. Eine gemeinsame kulturelle Identifikation ist gegeben. Die Bürger empfinden sich als Vorderländer. Von 1877 bis 1995 gab es mit dem gleichnamigen Bezirk eine Verwaltungseinheit, die bis heute prägend ist. Zudem gab es in der Vergangenheit bereits eine grössere Vorläufergemeinde: Kurzenberg. Sie umfasste die späteren Gebiete von Heiden, Wolfhalden sowie Lutzenberg und existierte bis 1666. Sie gibt auch dem lokalen Dialekt den Namen.

Gemeindeparlament mit Landsitzungen

Eine gemeinsame kulturelle Identifikation allein reicht für eine Grossfusion in der Regel aber nicht aus. Häufiger entscheidet das Portemonnaie über Sein und Nicht-Sein. Die Lehrmeinung besagt, dass das Volk Zusammenschlüsse ablehnt, wenn es eine finanzielle Schlechterstellung befürchtet. Aus diesem Grund kennen viele Kantone gesetzliche Grundlagen, um den finanzschwächeren Partner aufzufinanzieren.

Ein Blick auf die Steuerdaten der Vorderländer offenbart: Die Gemeinden liegen nicht allzu weit auseinander. Walzenhausen kann sich mit 3,4 Einheiten über den tiefsten Steuerfuss freuen, den höchsten hat aktuell Rehetobel mit 4,3. Dazwischen liegen Heiden (3,7), Lutzenberg (3,7), Wolfhalden (3,9), Reute (3,9), Grub (4,0) sowie Wald (4,1).

Ab einer gewissen Grösse stellt sich die Frage nach einem Gemeindeparlament. Mit 13'800 Einwohnern wäre ein solches angebracht. Nimmt man Herisau als Vorbild, bestünde das Vorderländer Parlament aus ebenfalls 31 Sitzen. Dieses würde die regionale Politik beleben, längerfristig die Identifikation fördern und nicht zuletzt als Talentschule dienen. Und wer weiss, vielleicht stellen sich dann vermehrt Vorderländer für wichtige politische Ämter im Kanton zur Verfügung und durchbrechen die Hinterländer Dominanz.

Das Parlament könnte völkerverbindend turnusgemäss in verschiedenen Dörfern tagen, etwa in der Schulanlage Gitzbüchel in Lutzenberg oder in der Mehrzweckanlage Walzenhausen. Mit den Landsitzungen liesse sich der sicherlich aufkommende Anti-Heiden-Reflex abschwächen. Kritiker werden nun sagen, dass Gemeindeparlamente nur Kosten verursachen und dass dadurch das Sparargument hinfällig werde. Allerdings geht es bei Fusionen nicht primär darum, weniger auszugeben, sondern fürs gleiche Geld mehr zu erhalten. Die Dienstleistungen und Fachkompetenzen werden besser, etwa durch professionellere Behörden. Im Vorderländer Fall könnten die Kosten für ein Parlament, die gemäss Gemeindeberater Jean-Claude Kleiner 200'000 bis 300'000 Franken betragen, durch den Wegfall von insgesamt 7 von 8 Gemeindepräsidien wettgemacht werden. Allein in Walzenhausen verdient der Gemeindepräsident im Vollamt 160'000 Franken im Jahr.

Der neue Vorderländer Gemeinderat würde ebenfalls von einem Präsidenten im Vollamt geführt. Die vier weiteren Ressorts müssten wie in Herisau im Teilpensum zu erledigen sein. Durch die Fusion würden wie vorhin erwähnt sieben Gemeindepräsidenten ihr Amt verlieren. Allerdings könnten sie sich als einfache Gemeinderäte wieder zur Verfügung stellen. Dadurch ginge das lokale Know-how nicht verloren. Naheliegend wäre, dass etwa der Wolfhäldler Gino Pauletti als Baufachmann Bauchef wird, der ehemalige Schulleiter Michael Litscher Bildungsvorsteher und Maria Heine Zellweger zu ihren Wurzeln als Leiterin Soziales zurückkehren würde.

Bildung wird gestärkt

Mit der Grossgemeinde liesse sich die Schullandschaft endlich sinnvoll bestellen. In jedem Dorf gäbe es weiter Primarschulen, die Sek wird hingegen zentralisiert. Die Zeiten, als die Sekschüler von Grub durch Heiden fahren müssen, um in Wolfhalden den Unterricht zu besuchen, wären vorbei. Auch würde es das Ende der Eigenheit an der Kanti Trogen bedeuten: Der Kanton führt dort heute zugleich eine Sek, was nicht überall gut ankommt. Die Trogner würden nach der Grossfusion neu in Speicher zur Schule gehen. Das zentrale Heiden wäre Sitz der Sekundarschule.

Eine solche Idee wurde bereits vor rund zehn Jahren verfolgt, allerdings erfolglos. Zu klären gäbe es diesmal, ob der Standort wegen der grösseren Schülerzahl ausgebaut oder ein Ableger etwa in Walzenhausen erhalten werden müsste. Klar ist: Die Grösse hätte Vorteile. So liesse sich das Angebot besser auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Schüler ausrichten. Unter anderem erhielten die Überflieger aus der Region in einer gemeinsamen Talentklasse eine gezielte Förderung. Und ebenfalls wichtig: Dank des besseren schulischen Angebots wird die Region für Familien attraktiver.