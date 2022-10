Eishockey SC Herisau verliert gegen Wil: Ein Hechtsprung ins Leere als Symbol Der SC Herisau erreicht gegen Wil ein 2:3. Das Warten auf den ersten Heimsieg und auf die Leichtigkeit im Toreschiessen geht für die Fans also weiter. Lukas Pfiffner 16.10.2022, 17.37 Uhr

Der Flug des Herisauer Schlussmanns Michael Ströbel hilft nicht: Matteo Schärer erzielt das zweite Wiler Tor. Bild: Lukas Pfiffner

«Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein…», tönte der Klassiker von Roy Black kurz nach der Schlusssirene aus den Lautsprechern des Sportzentrums. Bei den Bären, die sich auf Trikots respektive in Logos der beiden Eishockeyteams befinden, stand es um die Stimmung allerdings unterschiedlich.

Die Wiler gerieten trotz einer 3:0-Führung zur zweiten Pause noch arg ins Zittern – sie behaupteten sich immerhin knapp und gewannen zum sechsten Mal in Folge. Die Einheimischen verloren dagegen vor 263 Zuschauern auch das fünfte Heimspiel.

Die Eindrücke bestätigten sich

Manch eine und manch einer fragte sich bis tief ins Mitteldrittel hinein, wie Herisauer und Wiler überhaupt ein Tor zu schiessen gedenken. Beide bestätigten die Eindrücke, wonach sie in der 1.-Liga-Gruppe Ost zu den offensiv schwächsten Teams gehören. Gemäss offizieller SIHF-Statistik figurieren ein Herisauer (Dario Gartmann) und ein Wiler (Matteo Schärer) mit einem Punkt pro Spiel unter den besten 27 Skorern. Auf der Medientribüne verfolgten zwei Personen die Partie, die beiden aus Wil stammen und während kurzer beziehungsweise sehr langer Zeit in Herisau wirkten (als Trainer der eine, als Spieler und Trainer der andere): In ihrer Aktivzeit machten Giovanni Conte und Roger Nater mit Goalinstinkt und Treffsicherheit in der höchsten respektive zweithöchsten Schweizer Liga auf sich aufmerksam. Sie sahen vor allem zu Beginn des zweiten Drittels viele herumliegende Scheiben, freie Schussbahnen und grosse Möglichkeiten, weil sich beide Mannschaften in der eigenen Zone manche Fehler leisteten. Leute mit der Entschlossenheit eines Nater oder Conte waren auf dem Eis aber nicht auszumachen.

Nur für kurze Zeit zurück

Herisaus Stürmer Jordan Pfennich (links) setzt sich gegen Levin Schneider durch. Bild: Lukas Pfiffner

Letzterer hat die Führung seines Sportartikel-Unternehmens im Sommer an die Söhne und die Tochter übergeben. Ob er lieber Wil oder Herisau siegen sehe? «Das spielt mir keine Rolle. Ich mache mir aktuell gerade Sorgen um Lugano.» Im Tessin ist Giovanni Conte (wie mit Bern und Biel) Meister geworden, und dass das einst «Grande Lugano» an diesem Samstag auch noch beim bescheidenen Langnau ein Debakel erleiden würde, wusste er zu diesem Zeitpunkt nicht. Was Lugano mit dem SCH verbindet: Beide liegen unter dem Playoff-Strich. «Das Selbstvertrauen fehlt. Das holst du dir mit Erfolgen», meinte Marc Pace, der 31-jährige Ausserrhoder Mittelstürmer. Nur für einen kurzen Moment war sie zurück, die Leichtigkeit des Toreschiessens: Verteidiger Isaiyah Hug mit einem wuchtigen Weitschuss im Powerplay und Stürmer Luan Malici nach einem herrlich platzierten Hocheckversuch trafen erstmals in dieser Saison und innerhalb von 39 Sekunden. Es blieben noch 13 Minuten, um die Partie zu drehen. Das gelang nicht – obwohl Herisau Druck entwickelte, eine Vielzahl von Bullys im Angriffsdrittel spielte (das letzte eine Sekunde vor der Sirene) und Gästegoalie Daniel Schenkel bis zuletzt gefordert war.

«Es ist schon zermürbend»

Wil grüsst nun tatsächlich von der Tabellenspitze, wobei die ersten vier Teams innerhalb von zwei Punkten liegen und die nächsten vier ebenfalls innerhalb einer Spanne von zwei Punkten. Auch die Gäste hatten für ihre Tore wenig Zeit gebraucht. Colin Frischknecht, Matteo Schärer und Levin Schneider trafen innerhalb von gut sechs Minuten. Der Hechtsprung, mit dem Torhüter Michael Ströbel das 0:2 zu verhindern versuchte, war doppeltes Symbol: einerseits für den Willen, anderseits auch für die Verzweiflung der Herisauer, die nicht richtig in dieser Saison anzukommen scheinen. Sie schafften bisher nur beim punktelosen Tabellenletzten Unterseen-Interlaken einen Sieg. «Praktisch jedes Spiel endet knapp zu Gunsten des Gegners; es ist schon zermürbend», fasste Marc Pace den ersten Teil des Herbstes zusammen. Man arbeite gut, bleibe dran und gebe nicht auf, ergänzte der Assistenzcaptain. Trainer René Stüssi war zu enttäuscht, als dass er sich zum Spiel äussern mochte. Am Mittwoch treffen die beiden Teams in Wil wieder aufeinander.