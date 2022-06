Haustiere Halten farbige Halskrausen Katzen vom Vogeltöten ab? Herisauer Ornithologe fordert Frauchen und Herrchen zu weiteren Massnahmen auf In der Schweiz leben rund 1,8 Millionen Katzen. Mehr als zwei Drittel sind Freigänger und jagen Kleintiere. In einer Studie wurden nun zwei Massnahmen getestet, um Vögel besser zu schützen. Ramona Koller Jetzt kommentieren 06.06.2022, 08.00 Uhr

Bunte Halskrausen sollen den Jagderfolg von Katzen schmälern. Bild: Käthy Märki/Swild

Bei der Halskrause auf dem Bild handelt es sich weder um den neuesten Schrei unter modebewussten Katzenbesitzern noch um eine Vorrichtung, welche die Katze vom Wundenlecken abhalten soll. Der bunte Kragen soll Katzen den Jagderfolg vermiesen. Eine neue Studie zeigt, dass solche Krausen und Glöckchen am Halsband der Katze wirksame Massnahmen sind, um Kleintiere vor dem Angriff durch die flinken Vierbeiner zu schützen.

In beinahe jedem dritten Haushalt in der Schweiz lebt eine oder mehrere Katzen. 70 Prozent der Hauskatzen in der Schweiz sind gemäss Studie Freigänger. Dies entspricht knapp 1,2 Millionen Tieren. Nicht selten zeigen sich die Haustiere als gute Jäger und beschenken ihre Herrchen und Frauchen, teilweise mehrmals in der Woche oder gar am Tag, mit Mäusen, Blindschleichen, Vögeln und anderen Kleintieren. Laut Hochrechnungen kommen jährlich Millionen von Wildtieren durch Katzen ums Leben.

Farbige Halskrausen und Glöckchenhalsbänder im Test

In einer durch die Forschungs- und Beratungsgemeinschaft Swild in Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach durchgeführten Studie wurden katzenfreundliche Methoden geprüft, um deren Jagderfolg zu schmälern. An der Studie haben Freiwillige aus der ganzen Schweiz teilgenommen.

Getestet wurden Glöckchen und bunte Halskrausen. Katzen, die ein Glöckchen am Halsband trugen, erbeuteten laut der Studie deutlich weniger Vögel und Kleinsäuger. Mit Halskrause brachten sie 37 Prozent weniger Vögel nach Hause. Trugen sie Halskrause und Glöckchen, erbeuteten sie rund 60 Prozent weniger Säugetiere. In einer weiterführenden Studie werden nun weitere Massnahmen, wie das tägliche Spiel mit der Katze und eine proteinreiche Ernährung, getestet.

Von Natur aus perfekte Jäger

Nicolo Schwarzenbach, Vogelschutzobmann der ornithologischen Gesellschaft Herisau und Umgebung, setzt sich seit seiner Kindheit mit den Themen Natur- und Tierschutz auseinander. Er sieht das Problem in der Anzahl der Katzen und rechnet vor:

«Auf gut 18'000 m2 besiedelbarem Raum kommen in der Schweiz 1,8 Millionen Katzen. Das sind ungefähr 100 Katzen pro Quadratkilometer.»

Sein eigener Garten werde regelmässig von zehn fremden Katzen besucht. «Ich verscheuche die Katzen, sobald ich sie sehe», sagt Schwarzenbach. Und weiter: «Die Tiere sind von Natur aus perfekte Jäger. Oftmals haben gerade Vögel keine Chance.» Zu den weiteren Opfern des Jagdtriebs der Katze zählen Nager, Fledermäuse, Reptilien und Grossinsekten.

Katzen haben wenig natürliche Feinde

Lediglich Füchse, Hunde und der Verkehr können Katzen in der Natur zum Verhängnis werden, sagt Schwarzenbach. Hinzu komme, dass sich Katzen stark vermehren. Schwarzenbach stellt erneut eine Rechnung auf. «Wenn man davon ausgeht, dass jede Katze jährlich nur sechs Vögel frisst, kommt man immerhin auf eine Zahl von 11 Millionen Vögel, die den Katzen zum Opfer fallen. Von zehn Jungvögeln überleben gerade einmal einer oder zwei.» Rund 40 Prozent der in der Schweiz beheimateten Vogelarten seien gefährdet.

Einige Katzenhalter mussten sich bereits einmal mit dem Thema Giftköder auseinandersetzen. Schwarzenbach bezweifelt, dass diese von Vogelschützern ausgelegt worden sein sollen. «Ich persönlich finde Katzen faszinierende Tiere, aber es gibt einfach zu viele. Dieses Problem sollte man aber mit Kastration und Sterilisation oder den Verzicht auf eine eigene Katze in den Griff bekommen und sicher nicht so», sagt Schwarzenbach.

Mangelnde Biodiversität grosses Problem

Neben den Katzen gibt es ein weiteres Problem, das gerade Vögeln zu schaffen macht. Die fehlende Biodiversität im Siedlungsraum. «Hier könnten Katzen-, alle Gartenbesitzer, die Umgebungsgestalter und die Gemeinden vielleicht einen Ausgleich, zum Druck, den die Katzen auf den Vogelbestand ausüben, schaffen», sagt Schwarzenbach.

Es nütze aber nichts, einfach einen Nistkasten aufzuhängen. Das Biotop müsse stimmen. Man solle einheimische, dornenhaltige Sträucher, Bäume und Pflanzen, die Beeren und Samen tragen, setzen, Kleinstrukturen wie Ast-/Steinhaufen, Blumenwiesen anlegen, um Vögeln, Insekten, Reptilien und Amphibien einen idealen Lebensraum zu bieten, in dem sie auch ihre Jungen aufziehen können.

